El video de Bernie Sanders vaticinando el panorama incierto en las elecciones y que se volvió viral

Poco antes del mensaje de Donald Trump —en el que se declaró “ganador” y acusó fraude electoral aunque todavía no hay resultados que definan quién se llevó la victoria, si el magnate o Joe Biden—, en redes se comenzó a compartir un video que ya tiene sus días y donde aparece el senador Bernie Sanders vaticinando el escenario que se vivió antes de que diera la medianoche.

En el video —con fecha del 24 de octubre— aparece Bernie en entrevista con el conductor Jimmy Fallon. Ahí, el senador por el estado de Vermont predijo cómo sería la reacción de Donald Trump ante los primeros resultados de las elecciones y qué estados resultarían clave para definir al ganador, justo lo que en estos momentos vive Estados Unidos.

man… he called it WORD for WORD. pic.twitter.com/9uBn1Sm8xa

— hector (@onikasgivenchy) November 4, 2020