“Un presidente para todos”: El emotivo video con el que Joe Biden y Kamala Harris celebraron su triunfo

Fueron días largos, tal vez demasiado largos. Las elecciones en Estados Unidos por fin determinaron un virtual ganador y es nada menos que el demócrata Joe Biden, quien ya celebró junto a su futura vicepresidenta, Kamala Harris, la victoria sobre el todavía presidente Donald Trump.

Como suele suceder hoy en día, cada vez que pasa algo importante en el mundo de la política, las primeras reacciones se vieron en Twitter. Joe Biden y Kamala Harris publicaron mensajes de triunfo junto con un emotivo video que envía un claro mensaje a la población de los Estados Unidos.

Biden y Harris envían mensaje de unidad

A diferencia de los discursos de exclusión a los que nos acostumbró Donald Trump durante su mandato estos últimos cuatro años, Joe Biden y Kamala Harris publicaron un video que envía un importante mensaje de unión. “Un presidente para todos”, parece que será el discurso de ese país los próximos cuatro años.

“América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir este gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no“, expresó Biden en su cuenta de Twitter.

Kamala Harris dijo por su parte que esta elección es mucho más que Joe Biden o ella, es un proceso que habla por toda la nación… literalmente escribió que se trata del alma de Estados Unidos y adelantó que se viene mucho trabajo por delante.

“Esta elección es mucho más que Joe Biden o yo. Se trata del alma de Estados Unidos y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos“, escribió la mujer que se convertirá en la primera vicepresidenta de la historia.

Pero bueno, vamos ahora sí con el video publicado por los demócratas que lograron sacar de la Casa Blanca a Donald Trump, donde vemos a gente de toda clase, de toda raza y de todo lugar en un mensaje de unidad para lo que se viene: “Un país para todos. Un futuro para todos. Un presidente para todos”.