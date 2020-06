Lamentable situación: Enfermera graba como sujeto le arroja café hirviendo en Guanajuato

En Guanajuato, una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), grabó el momento exacto en el que un hombre le arrojó un vaso con café hirviendo e incluso como éste la amenazó de muerte.

La enfermera Ángeles Carrillo comentó en redes sociales que este ataque ocurrió el pasado 9 de junio en una clínica ubicada en San Francisco del Rincón.

Sobre esta agresión, la enfermera comentó: “Fui agredida por un derechohabiente del IMSS en San Francisco del Rincón de la clínica 7 o 52; el problema fue que los niños iban adentro del módulo de vías respiratorias área COVID y los saque de ahí, ya que ahí es mi lugar de trabajo“.

Luego agregó: “Se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el COVID; empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera, aparte me aventó un vaso de café hirviendo“.

Las autoridades se manifiestan al respecto

De acuerdo con El Heraldo, Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales del Gobierno Federal, confirmó que existe una denuncia en contra del agresor y también condenó esta acción.

Mientras que la Fiscalía General del Estado confirmó una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por esta agresión de un derechohabiente a esta enfermera de la Unidad de Medicina Familiar 7 del IMSS.

CONAPRED informa más de 300 denuncias por COVID-19

Hasta ahora, durante la pandemia de COVID-19, el Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha recibido 343 peticiones relacionadas con el coronavirus, donde profesionales de salud denuncian desde obligación a trabajar siendo personal de riesgo, pasando por insultos, agresiones, burlas y hostigamiento, entre otras cosas.

Los estados donde se han registrado mayor número de peticiones son la Ciudad de México con 123, el Estado de México con 44, Jalisco y Veracruz con 15 y Guanajuato con 13.

*Con información de El Heraldo e Imagen Noticias