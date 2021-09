OLOV: Mujer cachetea a miembro de la Guardia Nacional en Sonora

Y hoy en “Top 3 personas que le tienen miedo al diablo”… Estamos seguros de que al 99% de la población no se le cruzaría la idea de agredir a cualquier elemento de seguridad en México (dígase Guardia Nacional, policías, etc). No porque tengamos miedo (bueno, sí), pero la verdad es que ese es un movimiento donde probablemente salgamos perdiendo.

Por supuesto que el otro 1% corresponde a la población que no le tiene miedo a nada y ahí se encuentra la mujer de la que hablaremos hoy. Resulta que en el estado de Sonora, una señora fue captada cacheteando a una integrante de la Guardia Nacional. ¿La razón? que no la dejaron entrar a un baño ubicado en el puesto militar de la zona.

Una mujer cacheteó a una militar de la Guardia Nacional en Sonora

Es real. Una grabación que se ha viralizado en internet muestra la manera en la que una mujer, que va vestida con pantalón blanco y blusa roja, se pone a insultar varias veces a una mujer militar que le prohibe el acceso a un Puesto Militar de Seguridad Estratégico Querobabi, ubicado en la carretera federal México 15, de dicho estado.

La mujer en cuestión, quien no toma el “no” como una respuesta, intenta esquivar a la militar con tal de entrar al baño. La cosa se torna tan intensa que al no conseguir su cometido, la señora enojada comienza a cachetear a la soldado, provocando que a ésta se le caiga su gorra. Les dejamos el video si no lo han visto aún:

En #Sonora, una militar fue insultada y abofeteada por una mujer en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico #Querobabi; la agresora fue detenida. pic.twitter.com/slqY7cPw4v — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2021

Y obviamente fue detenida por las autoridades

Al final del video se ve cómo la mujer enojada se aleja del lugar. Si bien al final de la grabación la señora se aleja del lugar, minutos después otros militares la siguen y la detienen por agredir a su compañera. Increíblemente con todo eso la mujer se resiste a la detención y le lanza uno que otro patadón a los miembros de la Guardia Nacional.

Por su parte, la organización indicó que no daría ninguna declaración al respecto “por respeto a la señora y la situación médica que presenta”, misma que no dieron a conocer. ¿Cómo ven a esta señora?