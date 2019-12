Los robos en la CDMX están a la orden del día y no sólo los que se cometen a mano armada, también los que se realicen sin que nadie se de cuenta. Justo uno de esos le ocurrió a una mujer llamada Erika, quien hace unos días a una cafetería ubicada en la plaza comercial Centro Coyoacán, donde sufrió el robo de su cartera con sus tarjetas bancarias e identificaciones. Un delito que afortunadamente fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y que permitieron atrapar a la ladrona.

El portal Milenio detalla que el sábado 28 de diciembre, cerca de las 4 de la tarde, Erika y un amigo estaban en el establecimiento platicando. Tal y como se ve en el video –que les vamos a dejar más adelante–, una mujer se sienta a un lado de ella y en menos de un minuto le saca la cartera de la bolsa, saliendo del la cafetería como si nada hubiera pasado y sin que la víctima tenga idea alguna de lo que ha sucedido.

Esta pendeja me robó la cartera pero la perseguí y la atrapé por favor RT pic.twitter.com/mzjvGZSfgV — Erika Schrödinger (@belleven) December 29, 2019

O al menos hasta que a Erika le comenzaron a llegar mensajes de texto con compras que se estaban haciendo con sus tarjetas bancarias, todas realizadas en diferentes establecimientos y con cargos que iban de los 4 mil a 17 mil pesos. Aunque en un principio pensó que le habían clonado la tarjeta, la chica pidió a los gerentes de la cafetería que le dejaran ver las cintas de la cámara de seguridad para saber lo que había sucedido.

Ya con la sospechosa identificada, Erika se dirigió a la tienda en donde se registró el último movimiento bancario. Ahí se encontró con la mujer en cuestión y un hombre que la acompañaba –y que en el café se encargó de distraer a los meseros–, con quienes se comenzó a decir de palabras, acusándolos de robo. “Le dije que ella tenía mi cartera y le hablé a la policía. Al revisar la cartera estaba mi IFE y mis tarjetas bancarias”, dijo en entrevista con Milenio.

En menos de una hora la ladrona y su complice se gastaron cerca de 70 mil pesos en varias tiendas de Plaza Universidad, por lo que al verse descubiertos por las autoridades, primero se quisieron dar a la fuga y luego intentaron negociar con ellos, ofreciendo 160 mil pesos para que los dejaran libres.

“Él estaba ofreciendo dinero, tanto a mí como a todos, para que lo dejaran ir, ofreció 100 mil pesos y ella que me iba a pagar 60 mil pesos, que iría al cajero. Sí me ofrecieron dinero para que los dejaran ir”, dijo Erika, detallando que la pareja de delincuentes traía 20 tarjetas de crédito y débito cuando fueron detenidos, además de que la mujer no contaba con ninguna identificación y que el hombre al parecer es de alguna parte de Sudamérica, por el acento.