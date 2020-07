“No rehuiré a las cosas”: Osorio Chong responde ante investigaciones a su patrimonio

Este día se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP), comenzó a investigar el patrimonio de Miguel Ángel Osorio Chong; que cuentas bancarias, propiedades y otros bienes concuerden con sus ingresos ganados como senador. Por lo que ahora ha publicado un video declarando que dará la cara ante estas averiguaciones.

SFP comienza investigaciones a Osorio Chong

Hoy el periódico Reforma publicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, ha comenzado una investigación para revisar que los bienes del exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, concuerden con sus ingresos como funcionario desde que era gobernador de Hidalgo, en 2005.

Por ello, de acuerdo al diario, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su esposa, presentaron un amparo para impugnar o rechazar la validez de las conclusiones de estas averiguaciones.

¿Qué declaró Osorio Chong en el video?

Luego de que se diera a conocer la investigación, Osorio Chong publicó un video en redes sociales declarando lo siguiente: “Aquí estoy dando la cara y por eso hago un llamado a la SFP para que las investigaciones en curso y la información que de ellas deriven se manejen con pulcritud”.

Luego agregó: “Las filtraciones mediáticas que se han ido dando distraen la atención, contaminan los procesos y generan suspicacias”.

“Defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas. No he cometido actos al marco de la ley y no tenemos nada qué ocultar, prueba de ello es que aquí estoy y seguiré dando la cara como siempre lo he hecho”, comentó.

¿Pero por qué declara todo esto?

Antes de esto, Miguel Ángel Osorio Chong confirmó a Reforma que la SFP está realizando una verificación patrimonial de un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec.

En 2014, Laura Vargas, esposa del funcionario, informó a un notario de Pachuca sobre la compraventa de una residencia en Paseo de las Palmas, a crédito.

Sin embargo, el funcionario después argumentó que rentaba la residencia y pretendía adquirirla con la ayuda de un crédito hipotecario, el cual luego fue cancelado.

Fue así que Osorio Chong dijo que sus bienes estaban en regla y cuestionó que ahora la SFP esté investigando este inmueble como un ingreso no justificado.

¿Declaró algo al respecto en su video?

Sí, el senador del PRI indicó: “Como lo señalé en su momento, ninguna de estas propiedades o inmuebles son míos ni de mi familia. Y en la vivienda en la que actualmente estoy, la habito desde julio del 2014, es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia. Aquí está el contrato en el que puedo hacerlo público, se renta esa casa”.

Es más, lo reiteró: “Y dejo absolutamente claro nuevamente que no tengo ningún inmueble, ninguno en la CDMX. Soy de Hidalgo, soy de Pachuca, y cuando termine mis responsabilidades me regreso a Pachuca, por eso es que no somos propietarios de ningún inmueble y se puede comprobar en el registro público”.

Por último, Osorio Chong agregó que todos los que ocupan un cargo público siempre deben estar abiertos al escrutinio de la sociedad.

En fin… veamos qué sucede con este caso de Miguel Ángel Osorio Chong y la casa en Lomas de Chapultepec.

*Con información de Reforma