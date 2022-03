Ojalá, pero no: El video de Putin ordenando la paz en Ucrania es más falso que tu ex

Muchos nos emocionamos por la posibilidad de que este video fuera real, pero desafortunadamente no lo es. Desde hace algunos días, en redes sociales, anda circulando un video en donde supuestamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia la rendición de su país en el contexto de la invasión a Ucrania.

De acuerdo con los usuarios que lo compartieron, el mandatario le pide a cada uno de los soldados que suelten sus armas y que regresen a “casa” mientras estén vivos.

“Hemos logrado alcanzar la paz con Ucrania“, se escucha en el video.

El asunto es que este video es más falso que tu ex, bueno chance poquito menos, pero sí esta manipulado.

Como lo mencionamos anteriormente, en este video falso se escucha decir al presidente Putin que han alcanzado la paz con Ucrania, que se restaurará la independencia de Crimea como república dentro de Ucrania y le pide a los soldados que suelten las armas.

Pero esto no ha ocurrido.

Reuters verificó que el video original usó un discurso que el presidente dio el 21 de febrero pasado, pero le pusieron encima otro audio. En el video original el mandatario ruso habla sobre la situación en Ucrania.

Para que nos demos una idea de la edición que se hizo al video, la página de verificación Snopes montó el momento exacto del video original y el fragmento de video editado que anda circulando en redes sociales. Pueden notarse cambios en las expresiones de Putin y en el movimiento de su boca.

🚨 Be on alert for this deepfake video (left) that supposedly shows Putin announcing that the Russian military was surrendering and the war in Ukraine was over. He has made no such announcement.

Our full analysis of the clip ➡️ https://t.co/x5HAY9kPti pic.twitter.com/IlDdG2SLSc

— snopes.com (@snopes) March 18, 2022