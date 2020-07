En imágenes: Se descarrila tren en puente de Arizona y provoca fuerte incendio

Esta mañana, un tren que transportaba madera se descarriló cerca de Tempe, Arizona, en Estados Unidos, lo cual también provocó un fuerte incendio y el colapso de una parte del Puente del Pacífico de Salt River Union, sobre el cual estaba pasando.

Sí, tras este accidente, el Departamento de Bomberos, además de otros equipos de emergencia llegaron al lugar para intentar acabar con el fuego a causa del descarrilamiento del tren.

Las autoridades de Arizona tomaron la decisión de desviar el tráfico del área, al igual que el de los aviones comerciales que despegan del Aeropuerto Internacional Sky Harbor, en dirección al norte.

Finalmente, la policía local no ha informado hasta el momento sobre personas heridas o inclusive de fallecimientos por el descarrilamiento del tren que pasaba por el puente. Asimismo, no se ha revelado quién era el operador de este transporte.

Por medio de Twitter, las autoridades locales señalaron: “Tempe Police y Tempe Fire están en escena de un descarrilamiento de un tren y un gran incendio sobre el lago Tempe Town. Varios caminos están restringidos cerca del lago Tempe Town y al oeste del centro de Tempe. Por favor, evite el área”.

@TempePolice and Tempe Fire are on scene of a train derailment and large fire over Tempe Town Lake. Several roads are restricted near Tempe Town Lake and west of downtown Tempe. Please avoid the area. pic.twitter.com/c9syNfpVUf

— Tempe Police (@TempePolice) July 29, 2020