¿Ya compraron la nueva tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX? ¿Aún tienen la tarjeta antigua del Metro? Ponte abusado y gástate el saldo que tengas en ella porque a partir del 31 de enero las tarjetas viejas será totalmente inservibles: el saldo que no se gastó se perderá, no se puede traspasar y no podrán recargarse nuevamente.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció también que a partir de esta fecha va a iniciar el uso exclusivo de la tarjeta de Movilidad Integrada en el Metro y Tren Ligero.

Podrás usarla de igual forma en el Trolebús de Eje Central y en la ruta de autobuses RTP de Circuito Bicentenario.

Es importante mencionar que en el caso del Metrobús, las tarjetas viejas quedarán inservibles a partir del 21 de febrero, tienes más chance.

¿Aún cuentas con saldo en tu antigua tarjeta? ¡No te preocupes! Tienes hasta el 30 de enero para usarlo en toda la Red #MICDMX ya que NO podrá ser traspasado a la nueva tarjeta. 👉¡El 31 de enero, las tarjetas viejas ya NO servirán y sólo podrás usar la nueva #MITarjeta! pic.twitter.com/V5wxi6pXGB — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 8, 2020

Durante las primeras semanas de funcionamiento de las tarjetas en el Trolebús de Eje Central y para las rutas de RTP existirá un sistema mixto de pago: en efectivo (en las alcancías) y validadores para la nueva tarjeta.

Los boletos de papel del Metro seguirán funcionando con normalidad.

¿Dónde la puedes comprar?

El costo del plástico es de 15 pesitos más la recarga mínima de un viaje, es decir un total de 20 pesos.

Se supone que la tarjeta la podrías comprar en cualquiera de las estaciones con máquina vendedora de las líneas 1,2,3,5,6 y en las terminales de las 4 y 7, sin embargo por desabasto en algunas estaciones es mejor ir a la segura a buscarla en cualquiera de la Línea 12.

Se terminó la promoción de la tarjeta de Movilidad Integrada CDMX o para resumirlo ‘la tarjeta del metro’ y desde ayer subió de precio. Aquí te damos los detalles https://t.co/ytLcbTao6I — Sopitas (@sopitas) January 3, 2020

De acuerdo con la Semovi, hasta la fecha se han vendido más de 4 millones de las nuevas tarjetas.