Estados Unidos retirará visas a estudiantes extranjeros a pesar de clases en línea

Preocupante. Por medio de un comunicado, el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), administrado en parte por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, anunció una serie de modificaciones en el contexto de la suspensión de clases presenciales en las escuelas por la pandemia de COVID-19.

Estas medidas son descritas como “exenciones temporales” para estudiantes no inmigrantes durante el semestre de otoño de 2020.

Los estudiantes no inmigrantes (F-1 y M-1) que actualmente están matriculados en escuelas que operan completamente en línea, no podrán tomar el semestre completo en línea y permanecer en Estados Unidos al mismo tiempo.

En este sentido el Departamento de Estado no otorgará visas a estudiantes en estos casos, ni ICE permitirá que éstos ingresen al país.

¿Entonces? Los estudiantes en este caso deberán salir del país o cambiarse a una escuela que de clases presenciales para poder permanecer legalmente.

Los estudiantes no inmigrantes que vayan a la escuela de manera presencial seguirán regulados de la misma forma pero solo pueden tomar un máximo de tres clases en línea.

Esto no aplica para quienes toman programas de capacitación en idioma inglés o que buscan títulos vocacionales. A ellos no se les permitirá inscribirse en ningún curso en linea.

This is bad. ICE just told students here on student visas that if their school is going online-only this fall, the students must depart the United States and cannot remain through the fall semester. https://t.co/8DteVzexLB pic.twitter.com/OfkWRKFZZE

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) July 6, 2020