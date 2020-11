Como cuento de terror: Visones sacrificados en Dinamarca emergen de la tierra

Aunque no estaban seguras del impacto que tendría en la población —y manejaban como hipótesis que los contagios afectarían al control de la pandemia— ahora las autoridades de Dinamarca han sido criticadas porque los cuerpos de los visones contagiados con coronavirus (y que fueron sacrificados) han salido a la superficie.

Sí, los restos de miles de visones que fueron sacrificados y enterrados en fosas comunes han emergido de la tierra de Jutlandia —debido a los gases que se producen por la descomposición de los cuerpos y porque los animales fueron colocados a sólo un metro bajo la tierra.

“Dead mink are rising from their graves in Denmark after a rushed cull over fears of a coronavirus mutation led to thousands being slaughtered and buried in shallow pits – from which some are now emerging.”https://t.co/fpk5jWWzCY

— Julia Carrie Wong (@juliacarriew) November 25, 2020