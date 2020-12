Por si faltaba algo: El volcán Kilauea entra en erupción en Hawái

Por si hacía falta algo para terminar con este 2020: El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), dio a conocer que el cráter Halema’uma’u, en el volcán Kilauea, dentro de un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, entró en erupción alrededor de las 21:30 horas local.

Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, este domingo pasado por la noche, el cráter de Halema’uma’u, dentro del volcán Kilauea, entró en erupción.

De hecho, tan solo una hora después de que empezara la erupción, se registró también un sismo de magnitud 4.4. Incluso, el Servicio Geológico de Estados Unidos recibió más de 500 reportes de que se sintió este movimiento telúrico, aunque no se esperaban daños significativos en edificios o estructuras.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso para Honolulu, ciudad ubicada en Hawái, advirtiendo que caería cenizas del volcán Kilauea. Además agregaron que una exposición excesiva a la ceniza volcánica puede provocar irritación ocular y respiratoria.

Luego la organización estadounidense señaló más tarde que la erupción estaba remitiendo y que una “nube de vapor de bajo nivel” persistía en la zona.

En el año 2018, el Kilauea también entró en erupción destruyendo más de 700 viviendas y derramando una gran cantidad de lava; lo suficiente como para llenar 320 mil piscinas olímpicas.

Según AP, una zona del tamaño de más de la mitad de Manhattan quedó cubierta por una capa de lava ahora endurecida, que alcanzó los 24 metros de grosor en algunos puntos. La lava fluyó durante cuatro meses.

A new eruption within Halema‘uma‘u crater, in a closed area of Hawaii Volcanoes National Park, started around 9:30 PM HST Sunday night. Follow @USGSVolcanoes and visit https://t.co/jPlwdtDLbm for all the updates. #MagmaMonday pic.twitter.com/1PHwXU6eoG

— USGS (@USGS) December 21, 2020