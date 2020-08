Policía dispara 7 veces por la espalda a afroamericano desarmado en Wisconsin

Otro caso de brutalidad policiaca que desató violentas manifestaciones en Estados Unidos. La noche de ayer, domingo 23 de agosto en Kenosha, Wisconsin, un oficial de policía fue grabado en el momento en que dispara al menos 7 veces por la espalda en contra de un afroamericano desarmado.

De acuerdo con informes de la policía local, los agentes fueron llamados por un disturbio doméstico pero no se sabe nada más.

Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, informó que el afroamericano, Jacob Blake, recibió varios disparos y que a pesar de que no tenían todavía todos los detalles de lo sucedido, el apoyo estaba en su familia y en las personas que exigen justicia, equidad y responsabilidad por “las vidas de los negros en nuestro país”.

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020

De acuerdo con medios locales, Blake se encuentra hospitalizado luchando por su vida. El video, que muestra fuertes imágenes, señala como al menos dos policías con armas en la mano le apuntan al hombre, quien intenta subir a lo que parece ser su camioneta.

Cuando intenta subir, un policía lo jala de su playera y le dispara en varias ocasiones por la espalda enfrente de quienes parecen ser integrantes de su familia y sus hijos, quienes estaban dentro de la camioneta.

Los hechos

La policía local de Kenosha explicó por medio de un comunicado que la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin estaba investigando a un oficial involucrado en el tiroteo, mismo que ocurrió cuando policías respondieron a un “incidente interno”.

Afirman que se le proporcionó inmediatamente asistencia médica por lo que transportaron a la persona, que se encuentra en estado grave, al hospital Froedtert en Milwaukee.

Por el momento los oficiales de policía involucrados fueron retirados temporalmente de sus cargos.

Protestas con la policía

Debido al ataque de este hombre, se registraron violentas manifestaciones en Wisconsin la misma noche del domingo para exigir justicia y un alto a los ataques raciales y brutalidad de la policía que han terminado con la vida de cientos de afroamericanos a través de los años.

Police officer in Wisconsin last night gets hit in the head with a brick as riots broke out following a police-involved shootingpic.twitter.com/1C1Xwp8O3b — Daily Caller (@DailyCaller) August 24, 2020

#riot breaking out in Kenosha #Wisconsin right now. Windows are broken, trucks and courthouse are on fire. pic.twitter.com/ApN6QDKWcO — 👾👾👾 (@infonaut_) August 24, 2020

Es por eso que en Kenosha se impuso un toque de queda por estado de emergencia a partir de las 8 pm de este 24 de agosto y hasta las 7 am del siguiente día. Fue anunciado por el Departamento de Policía.