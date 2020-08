WTF?! Arman fiesta masiva en parque acuático de Wuhan, China, primer epicentro de la pandemia

La tendencia en redes es Wuhan, China —la zona considerada como el primer epicentro de la pandemia de coronavirus y que se mantuvo en cuarentena durante casi tres meses. ¿Qué pasó por allá? Miles de personas se lanzaron a un parque acuático y sin seguir las medidas sanitarias armaron una fiesta masiva, mientras que en otras regiones se intenta mitigar la epidemia —en medio de la carrera para desarrollar una vacuna contra el COVID-19.

Las imágenes de este fiestón en el Maya Beach Water Park fueron difundidas por la AFP y ya le dieron la vuelta al mundo, generando un montón de reacciones que van desde la sorpresa, indignación y molestia de la banda tuitera.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020