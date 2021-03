Que siempre no: Xochimilco no sancionará a quienes no usen cubrebocas

Este 19 de marzo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la alcaldía de Xochimilco publicó una serie de medidas y disposiciones para el cuidado de todos durante la pandemia de COVID. Entre ellas se encontraba la orden de que a partir de mañana, 20 de marzo, el uso de cubrebocas sería obligatorio en la demarcación y quien no cumpliera con ello sería sancionado.

Pero resulta que siempre no.

Este mismo día, por la tarde, la alcaldía informó que hizo uso de sus facultades y atribuciones para dejar sin efecto esta nueva medida, lo que significa que quien no use cubrebocas no será sancionado.

La Alcaldía Xochimilco ha hecho uso de sus facultades y atribuciones para dejar sin efectos el contenido y la publicación del aviso del Bando “REGLAS PARA EL CUIDADO DE TODAS Y TODOS EN ESTA PANDEMIA” publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. pic.twitter.com/tBfvevJ5VD — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) March 19, 2021

La alcaldía explica que el 31 de agosto de 2020 el Primer Concejo de la Alcaldía Xochimilco aprobó el Aviso mediante se da a conocer el Bando “Reglas para el cuidado de todas y todos en esta pandemia”.

Afirman que en ese momento la alcaldía tenía un número muy alto de contagios y 10 pueblos y colonias estaban catalogadas como de atención prioritaria, por lo que las condiciones de contagio eran extremas. La decisión de elaborar este bando era para proteger la salud, disminuir el número de muertes y contagios.

¿Por qué siempre ya no será obligatorio?

Durante la conferencia de prensa de este viernes, al menos 3 reporteros cuestionaron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por la implementación de estas sanciones para quien no usara cubrebocas en Xochimilco.

La mandataria afirmó que no conocía el contenido de la publicación pero que de todos modos no estaba de acuerdo con la imposición de medidas “coercitivas” para la población y las medidas relacionadas con la pandemia de COVID.

Además pidió más tiempo para leer y analizar a fondo el bando y así emitir una opinión más completa.

La alcaldía Xochimilco explica que después de escuchar esto se analizó de nuevo el bando publicado y se llegó a la conclusión de que esta medida no se ajusta al espíritu de los acuerdos emitido por el Gobierno de la CDMX para la protección de salud.

Es por eso que la alcaldía continuará actuando conforme a lo establecido en los decretos, normas y acuerdos que el gobierno federal y local han emitido.