Lo que necesitas saber: Xóchitl Gálvez no tuvo más que reconocer que fue "una pendejada" que Marko Cortés haya hecho acuerdos ilegales con el PRI... y todavía darlos a conocer en redes.

“¿Qué tal te fue hoy en la campaña?”, le han de haber preguntado a Xóchitl Gálvez al llegar a casa y, como Homero Simpson, bien pudo haber dicho: “no quiero hablar de eso”… porque, qué pin%&e día para ser la (pre)candidata del Frente Amplio: entre acuerdos corruptos revelados por el propio líder nacional de PAN… y la nada buena idea de invitar a arrimarse al ultraderechista, Eduardo Verástegui. Gran día…

“Fue una pendejada”: Joaquín López Dóriga… “Sí”: Xóchitl Gálvez

Luego de que el propio Marko Cortés fue quien reveló que el PAN negoció con el PRI el reparto de notarías en Coahuila y otros puestos que –en teoría– deben darse mediante exámenes de oposición, Xóchitl Gálvez tuvo que marcar distancia… pues para que no la vayan a meter en tan corrupto acuerdo hecho para concretar la coalición estatal del Frente Amplio. “Es inaceptable el contenido de este convenio, desde el punto de vista ético”, reconoció la virtual candidata presidencial de, precisamente, los partidos en cuestión.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Gálvez –quien hace meses dijo que en su equipo no habría “ni huevones ni pendejos”– no tuvo más que asentir cuando el periodista señaló que fue “una pendejada” de Marko Cortés el haber revelado (él solito) los polémicos acuerdos PAN-PRI. “Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición (…) Yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó”.

Gálvez denunció posible “mapacheo” de firmas / Foto: @XochitlGalvez

Así como varios otros panistas, Xóchitl Gálvez asegura que ya le reclamó a Marko Cortés lo hecho… al parecer, no tanto el hacer acuerdos corruptos, sino el hacerlos públicos de manera tan mensa: reclamando en redes al gobernador de Coahuila que el PRI no está cumpliendo con lo ilegalmente pactado. “Me apena que pasen estas cosas, pero conmigo van a dejar pasar”, aseguró la panista.

Xóchitl Gálvez le abre la puerta a Eduardo Verástegui

Lo que sí va a pasar con Xóchitl Gálvez es el crecimiento de personajes random en su equipo. La posible nueva adquisición sería nada menos que a Eduardo Verástegui, a quien invitó a sumarse a su equipo. Total, “todos caben”, dice… hasta el ultraderechista, antiaborto y firme opositor de los derechos de la comunidad LGBT.

Eduardo Verástegui y Donald Trump / Foto: @EVerastegui

“Yo diría que sí, aquí caben todos, tenemos al PAN de un lado y al PRD del otro y hemos construido una alianza”, señaló la virtual candidata de la oposición… quien no es que esté desesperada por levantar con lo que sea su campaña. Nah, los coqueteos con la ultraderecha no son nuevos.

Recordemos que, cuando el locohón de Javier Milei ganó las elecciones en Argentina, ella no tardó en mandar un mensaje de felicitaciones, asegurando que el electorado del país sudamericano había votado por la mejor elección. Semanas después, Milei devaluó más del 50% la moneda de su país. ¡Plop!

Hasta el momento, Eduardo Verástegui (a quien rápido le cortaron su sueño presidencial) no ha comentado nada sobre la invitación que le hizo Xóchitl Gálvez.

