Y fue canciller: Jorge Castañeda califica como “pueblo horroroso” a Putla, Oaxaca

Y en plena discusión sobre clasismo y discriminación, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, mucha crítica al muro de Trump y mucha exaltación del “Black lives matter”… pero se aventó a echar calificativos como “horroroso” y “arrabalero” al hablar sobre un pueblo de Oaxaca.

Aunque el comentario del excanciller fue hecho por ahí del 15 de junio pasado, apenas ayer salió a relucir, luego que algún alma atormentada se chutó la repetición del programa de Foro TV, Es la hora de opinar, donde Castañeda colabora. Fue en la emisión de esa fecha donde el susodicho se lució con una intervención bien clasista, en la que hasta presumió palancas con funcionarios y toda la cosa.

En dicho programa, al hacer comentar sobre la estadía de médicos cubanos en México, el que el que fuera encargado de la política exterior durante el sexenio de Vicente Fox (utsss… con razón nos fue como nos fue) señala que varios galenos mexicanos no se avientan el tiro de hacer sus prácticas en zonas rezagadas económicamente.

“Los médicos cubanos sí se fajan y sí van a lugares (…) donde no van los médicos locales (…) muchos de ellos como una misión de solidaridad (…) otros por órdenes”, inició Castañeda. “Sí ponen en evidencia los cubanos a los locales”, agregó.

En fin, pero el comentario de la polémica fue en relación al caso particular que de su hija, quien al terminar la carrera de medicina en la UNAM se fue “a un pueblo horroroso, en Oaxaca, Putla, sino me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro (Carrasco, exgobernador de la entidad), la pudimos mandar a un pueblo un poquitito menos horroroso”.

Calificativos tenía de más el excanciller para describir las carencias económicas de los pueblos… sin embargo, no pudo decirlos todos y nomás así quedó: “los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra ‘científica’, pero a un pueblo, con adjetivo previo, arrabalero, adjetivo posterior”. Es decir, pin%&#e pueblo arrabalero. Palabras del excanciller a las cuales Leo Zuckerman no pudo aguantarse la risa.

#Oaxaca | @JorgeGCastaneda hace despectivos comentarios sobre Putla, comunidad oaxaqueña en La Mixteca. Video: Internet pic.twitter.com/zJVBwrMTtI — El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) June 26, 2020

“Conozca Putla, cada pueblo es único”: Murat

Aparte de las muchas críticas en redes sociales, Jorge Castañeda recibió un mensaje directo del gobernador de Oaxaca, quien, sin afán de entrar en confrontaciones, se limitó a invitar al excanciller a conocer bien el pueblo que considera horroroso.

“Dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones”.