“Ya no puedo más”, dice AMLO a reporteros para confirmar que se va al terminar sexenio

De los creadores del “Ya me cansé”, un nuevo político llega para pedir esquina. Uno con más camino recorrido pero cuya expresión denota que –al parecer– de verdad ya tiene ganas de irse a La Ching… a descansar a su rancho: AMLO.

Ya nomás estos tres añitos que le quedan y “ya estufas”, dice.

Durante su segundo día como guía de turistas en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó de manera categórica que no piensa seguirle a esto de la política: ya llegó a donde quería llegar y está haciendo lo que tenía pensado (según): “Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, confirmó a periodistas y youtubers, a quienes les ofreció el recorrido por su alojamiento sexenal, muy la MTV Cribs.

La exhausta expresión salió de su ronco pecho, luego de recordar cómo en 2012 estuvo a punto de ya no seguir con el movimiento. Según recordó AMLO, cuando estaba por dar un show en un abarrotado Palacio de los Deportes, lo que quería era regresar a su casa… ahhh no, ese era Residente… él, AMLO, estaba por dar un discurso ante un Zócalo lleno de seguidores. Ahí redactó lo que sería un discurso para dar a conocer que ya no se iba a postular para la presidencial. Pero a la mera hora reculó.

“Fue un borrador y dije van a hacer fiesta y todavía puedo hacer algo. No me siento insustituible, pero todavía puedo y, entonces, ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente. Pero sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”.

Pese a las críticas y los desencuentros que ha tenido últimamente con el gremio de los periodistas, AMLO dijo que considera a los miembros de los medios de comunicación como sus “hermanos”… bueno, seguramente no a todos, pero igual lo dijo.

“Estoy muy satisfecho, muy contento con el trabajo de todos ustedes (los reporteros), son mis hermanas y mis hermanos, aunque me critiquen y yo también”, agregó AMLO, mientras afuera de Palacio Nacional la cosa estaba que ardía… y no sólo por el calor que ya se siente, sino por asuntos diplomáticos. Ya saben, por conflictos bélicos que hay en el mundo y luego México no tomando una postura clara… pero ya Marcelo Ebrard se hizo cargo y en la tarde de ayer aseguró que la 4T está en contra del conflicto y lo que quiere es que haya diálogo.