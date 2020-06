“Ya pasó lo más difícil de la pandemia… ahora vamos a cuidarnos nosotros mismos”: AMLO

“¡Pues cuándo nos cuidaron!”, dirán muchos… pero bueno, el caso es que, aunque muchos todavía no están tan seguros de salir a la nueva normalidad (y cómo estarlo, instituciones como la UNAM indican que las condiciones todavía no son las óptimas), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice que no hay bronca… ¿ya se controlaron los contagios? Ehrrrrrr, algo así. Además, en caso de enfermar, ya hay camas.

“No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria… pero, considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso”, aseguró el presidente en su mensaje dominical enviado desde la biblioteca de Palacio Nacional.

Según explicando cómo estamos dejando atrás la parte más difícil de la epidemia de COVID-19, el presidente más bien se puso en plan de gordito en dieta: “No’mbre, sí estoy pasado de tamales… pero si me hubiera echado cinco tacos más, estaría peor”. Y es que, sin negar el gran número de contagios y muertes por la enfermedad, las cuales tienen a México entre los principales focos del virus a nivel mundial, AMLO salió con la ya conocida explicación: “pudo ser peor”.

Pues bien, con lo anterior, López Obrador presumió una gráfica en la que se ve la gran curva de contagios que pudo haberse presentado sólo en el Valle de México y que se evitó gracias a la participación voluntaria de la gente. De acuerdo con el presidente, a inicios de la pandemia (por ahí de marzo-abril) en se hubieran requerido más de 4 mil camas de terapia intensiva, sólo en la CDMX… pero como medio se metieron las manos, esa situación se evitó. Menos mal, ya que en ese momento sólo había 3 mil 500 a nivel nacional. “Nos hubiese rebasado por completo, porque no teníamos camas suficientes”, aseguró AMLO.

A recuperar nuestra libertad

Según lo que el presidente señaló en su video compartido en redes, ahora no es que estemos en una etapa con menos personas contagiadas… sino en un momento en el que ya se pueden atender sin ningún problema a todos los que caigan en hospital. ¿Será? Pues mejor no comprobarlo. Por ello, aunque pidió a la población recuperar su “libertad”, recomendó seguir con las medidas de sana distancia y todas que se han recomendado en las conferencias del subsecretario de Salud.

“Ya nosotros sabemos cómo nos debemos de cuidar, ahora vamos a poder salir a la calle y vamos a realizar nuestras actividades como siempre y vamos a sentirnos seguros y no tener miedo, no actuar con temores, porque ya sabemos que debemos mantener la Sana Distancia, la higiene personal… pero ya es un asunto de nosotros. Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio. Vamos a cuidarnos a nosotros mismos, ya que no sean las autoridades las que den las recomendaciones”.

Más de 40 mil trabajadores del sector Salud han sido contratados

De acuerdo con AMLO, actualmente la disponibilidad de camas de hospitalización en la Ciudad de México es del 23%, siendo el más alto nivel de ocupación en todo el país. En lo que respecta a terapia intensiva, la ocupación es del 58%. “Disponemos del 42% de camas con ventiladores”.

Además de garantizarle cama a toda persona que se enferme por seguir su sugerencia de ya salir a la calle (sin tener a qué y sin guardar las medidas de prevención), el presidente presumió que durante los meses que llevamos de pandemia se han contratado 46 mil 029 trabajadores de la salud, contando médicos especialistas, médicos generales, enfermeras especialistas y enfermeras generales. ¿Y tendrán chamba una vez que termine la pandemia? Pues eso es otro cuento.