Yoshihide Suga es electo líder del PDL y será el nuevo primer ministro de Japón

En otras condiciones, hubiera estado más reñida la lucha por el cargo de primer ministro de Japón… sin embargo, como está la situación, nadie quiso sacarse la rifa del tigre y dejaron el campo libre para que Yoshihide Suga, quien fuera brazo derecho del exlíder, Shinzo Abe, se haga cargo de la chamba.

Luego de que el pasado 28 de agosto el ministro Shinzo Abe anunció su renuncia al cargo que ocupó por casi ocho años, esta mañana Yoshihide Suga fue electo líder del Partido Liberal Demócrata (PDL), lo cual casi le asegura su designación como nuevo primer ministro de Japón.

Para reforzar esa idea de que nadie en Japón tenía la intención de pelearse en estos momentos por el cargo de primer ministro, desde hace varios días ya se daba por sentada la elección de Suga… incluso apoyado por la oposición. Es decir, en estas épocas de incertidumbre económica y social, en Japón apostaron a la continuidad del proyecto del exministro Abe.

De acuerdo con El País, el hecho de que Yoshihide Suga haya sido brazo derecho de Abe por todo el tiempo que éste dirigió Japón, fue suficiente para que los miembros del PLD lo votaran como su nuevo líder y, con ello, casi en automático como nuevo primer ministro… no importando que no cuenta con vínculo alguno con alguna de las grandes fracciones del partido y, sobre todo, no proviene de una de las llamadas “familias de estirpe” de Japón.

Mientras que Abe desciende de una familia conformada por exministros, Suga proviene de una familia humilde de agricultores y pagó sus estudios en Derecho trabajando en un mercado. Y, aunque no cuenta con mucha experiencia en relaciones exteriores, su cercanía con el gobierno de Abe lo hizo colocarse como el ideal para dar continuidad al proyecto del exprimer ministro.

Falta votación del Parlamento… pero es casi un hecho: Suga será primer ministro

Según indica la cadena japonesa NHK, será el miércoles cuando los miembros del Parlamento de Japón voten por la designación de Suga como nuevo primer ministro. De acuerdo con el medio nipón, el llamado Tío Reiwa casi tiene asegurada la designación, toda vez que el PDL y sus aliados tienen controladas ambas cámaras.

Para convertirse en nuevo líder del PDL, Yoshihide Suga –de 71 años– consiguió 377 de los 535 votos posibles. Pasando por encima del ex secretario general del partido, Ishiba Shigeru, y el actual jefe de políticas de la agrupación, Kishida Fumio.

Con el cargo de primer ministro en la bolsa, Suga tiene que ir viendo cómo hacer frente a la recesión económica que atraviesa Japón, así como con el plan de hacer “sí o sí” los pospuestos Juegos Olímpicos Tokio 2020.