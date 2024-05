Lo que necesitas saber: En Países Bajos el número de casos de eutanasia a personas con problemas mentales va en aumento. En 2010 fueron dos, en 2023 se registraron 138.

Semanas después de que se hizo mundialmente conocida su historia, Zoraya ter Beek, una chica de Países Bajos de sólo 29 años, ya consiguió tener acceso a la eutanasia. Según medios internacionales, su muerte asistida se realizará en los próximos días.

Bueno, aunque el caso de Zoraya ter Beek se hizo conocido hace poco, ella lleva más de tres años en el proceso para conseguir acabar con su vida de una forma digna. Así que, después de todo ese tiempo, fue la semana pasada cuando consiguió la aprobación final para recibir la eutanasia, la cual es legal en Países Bajos.

Foto: Pixabay

En Países Bajos la eutanasia es legal desde hace más de 20 años

De acuerdo con The Guardian, aunque la muerte asistida es permitida por la ley desde 2002, el caso de Zoraya ter Beek no ha dejado de ser polémico. Ella no vive con ninguna enfermedad terminal: ha optado por dejar de vivir, alegando que vive con “sufrimiento mental” desde hace varios años.

“La gente piensa que cuando tienes una enfermedad mental no puedes pensar con claridad, lo cual es un insulto”, comentó la joven a The Guardian. “Entiendo los temores que algunas personas discapacitadas tienen acerca de la muerte asistida (…) Pero en los Países Bajos tenemos esta ley desde hace más de 20 años. Hay reglas realmente estrictas y es realmente seguro”.

Foto: Getty

La situación de Zoraya ter Beek no es común, pero de ninguna manera único. En Países Bajos, el número de personas con enfermedades mentales que recurren a la eutanasia va en aumento: Según reporta el diario inglés, en 2010 apenas hubo dos casos… sin embargo, en 2023, fueron 138… el 1.5% de un total de 9,068 muertes por eutanasia reportadas en Países Bajos.

De acuerdo con las leyes de Países Bajos, para que una persona tenga acceso a la eutanasia debe experimentar un “sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora”. Además, tiene que estar completamente informado para tomar la decisión y demostrar ser competente para solicitar y recibir la muerte asistida. Todo esto ya lo cubrió Zoraya ter Beek.

Zoraya ter Beek recibió tratamiento antes de optar por la eutanasia

La joven de 29 años vive con problemas mentales desde la infancia. No pocos: depresión crónica, ansiedad, trauma y trastorno de personalidad no especificado. Además, también ha sido diagnosticada con autismo.

Antes de decidirse por la eutanasia, Zoraya ter Beek se sometió a diversos tratamientos y medicación. Lamentablemente, nada funcionó. “En la terapia aprendí mucho sobre mí y mis mecanismos de afrontamiento, pero no solucionó los problemas principales (…) Pensé que mejoraría. Pero cuanto más dura el tratamiento, empiezas a perder la esperanza”.

Zoraya ter Beek recibirá la eutanasia en las próximas semanas / Captura de pantalla

Desde finales de 2020, solicitó la eutanasia. El proceso inicia con formar parte de una lista de espera para ser evaluado, luego son varias veces que el caso debe ser analizado… no sólo por uno, sino por varios médicos. Y aquí el asunto se puede prolongar, ya que no muchos trabajadores de la salud están dispuestos a participar en la muerte asistida de una persona con “sufrimiento mental”.

En abril pasado, la historia de Zoraya ter Beek se dio a conocer a nivel mundial… aunque no con buenos resultados (para ella). Varias personas se comunicaron con ella para pedirle no recurrir a la eutanasia… que recurriera a dietas, medicamentos… religión. “Fue una tormenta de mierda total. No pude soportar toda la negatividad”. Terminó cerrando sus redes.

Pues bien, todo eso ya será parte del pasado. En unas semanas Zoraya ter Beek recibirá la eutanasia. Según le han explicado los médicos, para ella será como quedarse dormida: se le administrará un sedante que la inducirá al coma y, luego de eso, una sustancia que le detendrá el corazón.

Te puede interesar