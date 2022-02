Zuckerberg se desploma del Top10 de ricos mundiales: pierde miles de millones en pésimo día de Meta

Se rompió un récord rudísimo en las finanzas mundiales y es que Meta —o como diría Prince, the company formerly known as Facebook— tuvo el peor día en la historia de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En cuestión de instantes, se borraron de Wall Street miles de millones de dólares en el valor de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

Calcúlenle que el guamazo fue suficiente para desplomar a Zuckerberg del Top10 de ricos mundiales.

Según el Bloomberg Billionaire Index, la riqueza del fundador de Meta lo pone en el décimo puesto aunque cerca de ser rebasado. ¿La razón? Perdió 31 mil millones de dólares en un día.

Esos 31 mil millones de dólares de pérdida son el equivalente a borrar de tu cuenta de banco 640 mil 430 millones de pesos. Si seguimos con los cálculos del desastroso día para el portafolio del señor Zuckerberg podríamos decirles que también equivale a perder 7 millones de pesos por segundo.

Y por más increíble que parezca, su compañía Meta tuvo un día… todavía peor en Wall Street.

¿Qué le pasó a las acciones de Meta?

A veces usamos con ligereza la palabra “desplomar”, pero las acciones de Meta sí se fueron en completa picada en cuestión de horas. El gigante tecnológico que conocíamos como Facebook perdió un cuarto de su valor en tan solo un día.

Sus acciones perdieron cerca del 26% y su valor cayó 240 mil millones de dólares.

De acuerdo con Reuters, ese no solo fue un mal día, los de Zuckerberg tuvieron el peor día en toda la historia de Wall Street. Nunca, jamás, una compañía se había desplomado como se desplomó Meta en estos primeros días de febrero.

¿La razón? Tuvieron un inesperado reporte económico que pinta un incierto panorama.

Para no hacerles el cuento largo, presentaron su análisis de ganancias y las cosas se ven difíciles: perdieron cerca de un millón de usuarios diarios y sus negocios de realidad virtual, metaverso o realidad aumentada están en números rojos.

Meta y Zuckerberg aseguran que se estarán levantando de este histórico desplome pues, con todo y las broncas, presentaron más de 33 mil millones de dólares en ganancias, pero tendrán que ponerle una buena sacudida a su negocio para recuperar la confianza de inversionistas.