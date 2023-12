Lo que necesitas saber: Sopitas FM x Radio Chilango es el programa de radio de Sopitas.com que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del 105.3FM en la CDMX.

Tal vez eres un fan from hell que nos ha acompañado desde el inicio, tal vez eres un asiduo sopilector que le gusta compartir y disfrutar la música, o tal vez terminaste aquí por un descuido o curiosidad. Sopitas FM x Radio Chilango es el programa de radio de Sopitas.com que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del 105.3FM en la CDMX.

Afortunadamente no necesitas tener una radio o vivir en la CDMX para disfrutarlo, por lo que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos acompañes en la transmisión en vivo desde nuestra cabina.

Aquí arriba te dejamos el livestream. Suscríbete y si quieres escuchar alguna rola, o tienes alguna queja, saludo o sugerencia, déjanosla en los comentarios de la transmisión en vivo.

Las (muchas) series de tv que maratoneamos este 2023

Desde antes de la pandemia, pero sobre todo durante este periodo, la televisión y el streaming se convirtieron en los principales aliados de la sociedad. Encerrados en casa, no había de otra que entretenerse con los elementos que encontraras aquí… y la televisión fue clave.

No sólo hablamos de televisión abierta o por cable, sino de las plataformas de streaming que nos ofrecieron varias opciones de qué ver entre películas, documentales y series. La cantidad de producciones permaneció aún cuando se dio por terminada la emergencia sanitaria, y eso se vio reflejado, de alguna manera, este 2023.

Diversos canales con o sin “alianzas” con plataformas de streaming, dieron salida a un sinfín de títulos que fueron nuevos en su propuesta, que le dieron seguimiento a historias que ya habíamos visto o dieron por terminado su periodo.

Imagen de Succession / Foto: HBO Max

Netflix, HBO Max, Star+, Disney+, Apple TV+ y más, nos dieron algunas de las mejores series que hemos visto en los últimos años como Beef y The Last of Us en sus primeras temporadas; el final de Barry y Succession; ,la segunda entrega de The Bear y Loki; o las nuevas ideas de Shrinking, entre otras.

Acá en Sopitas FM X Radio Chilango, ya que estamos cerrando el año, haremos un repaso por las series que más nos gustaron, las que nos impactaron o sorprendieron, las que maratoneamos y con las que nos obsesionamos esperando sus próximas temporadas.

