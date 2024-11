En la última década (quizá un poquito más), A24 nos ha regalado algunas de las películas más innovadoras, provocativas e interesantes que hemos visto. Su popularidad ha crecido de manera exponencial hasta convertirse en un sinónimo de calidad en cuanto producción y/o distribución.

Ahora bien. Eso no quiere decir que en el catálogo de A24 no haya cintas que no han sido bien recibidas o no son tan propositivas como otras. Pero lo que sí es que siempre le apuestan a narrativas no muy convencionales, con creadores nuevos o independientes.

Por eso nos armamos un listado de 10 películas de A24 que están disponibles en streaming y que forman parte de esa tanda de títulos de calidad. ¿Cuáles agregarían a una lista de imperdibles?

Meme de cine / Foto: X

The Green Knight

The Green Knight es una de las mejores películas de 2021 dirigida por David Lowery para A24 con el protagónico de Dev Patel. Es una adaptación del famoso poema de Sir Gawain and the Green Night, escrito a finales del siglo XIV como parte del ciclo bretón (todas las historias relacionadas al rey Arturo).

Gawain es sobrino de Arturo, y a pesar de desear el honor de los caballeros que acompañan al rey, nunca ha hecho nada para merecerlo. Es así como en la noche de Navidad, llega a la corte un misterioso caballero verde con forma de árbol, quien invita a uno de los presentes a cortarle la cabeza. El truco está en lo siguiente: quien lo haga, deberá sufrir el mismo destino en manos del Caballero Verde.

Gawain corta la cabeza, y un año después, emprende su viaje. The Green Knight es una película con unos visuales impresionantes que nos introducen a la mitología galesa y un montón de personajes que provienen no sólo de este poema, sino muchas otras historias de la época. AQUÍ les dejamos una guía para entrarle a The Green Knight de A24.

The Green Knight está disponible en Prime Video.

The Spectacular Now

¿No están cansados de ver historias de adolescentes que parecen más caricaturas o sátiras de una experiencia que de por sí es traumática? Si la respuesta es sí, entonces la película The Spectacular Now de A24 es para ustedes.

The Spectacular Now es una cinta dirigida por James Ponsoldt y escrita por los mismos genios detrás de 500 Days of Summer. La historia está protagonizada por Sutter, un adolescente que está a punto de terminar la prepa y que tiene un serio problema con la bebida y el volante de su auto, quien conoce a Aimee, una chica de bajo perfil de su escuela.

Sabemos que esto parece una teen movie cualquiera, pero no lo es. The Spectacular Now nos muestra la cotidianidad de la adolescencia con todo y sus malas decisiones derivadas de la inseguridad a través de dos personajes que no creen que el mundo empieza o se termina por su amor, sino que se encuentran en un momento muy específico de sus vidas.

Punto y a parte con el elenco de esta producción de A24, liderado por Miles Teller y Shailene Woodley junto a Brie Larson, Mary Elizabeth Winstead, Jennifer Jason Leigh y Kyle Chandler.

The Spectacular Now está disponible en Disney+.

Menashe

Es momento de llorar a moco tendido, porque hablaremos de Menashe, una película de A24 escrita y dirigida por Joshua Z. Weinstein que nos nuestra de manera íntima e individual a la comunidad jasídica de Nueva York, por lo que está hablada completamente en Yiddish.

Nuestro protagonista se llama igual que la película, Menashe: es un hombre relativamente joven que lleva un año viudo, por lo que no puede vivir junto a su único hijo Rieven. Y la tragedia no sólo es esa, sino que algo en su forma de hacer las cosas, hacen que siempre salgan mal, razón por la que no puede mantener ningún trabajo.

Menashe es la oveja negra de su comunidad, y a pesar de que él es responsable de gran parte de su situación, está escrita del tal manera que no podemos dejar de sentir que no siempre las cosas salen bien, que hay malas rachas, pero siempre la tormenta termina. Menashe es una película bellísima que nos habla sobre la posibilidad del amor, y por ende de las segundas oportunidades, para cualquiera.

Menashe está disponible en MAX.

You Hurt My Feelings

You Hurt My Feelings es una de las películas que pasaron más desapercibidas en 2023 (nosotros supimos de su existencia hace poco) y de las que merecen más atención y amor. Y ahora con el revival de las comedias románticas, debería estar en la cima (muy por encima, perdón, de éxitos comerciales y de streaming como Anyone But You o The Idea of You). Es una joya.

You Hurt My Feelings escrita y dirigida por Nicole Holofcener, ama y señora de los diálogos ágiles, especialmente los que se dan en las relaciones interpersonales. Este filme de A24 está protagonizado por Julia Louis-Dreyfus y Tobias Menzies como un matrimonio bastante sano que, en esa idea idílica del cuidado y la responsabilidad hacia la otra persona, se dicen una que otra mentirilla por ahí.

Esperamos 100 por ciento honestidad de los otros… ¿pero de verdad podemos aguantar la verdad más pura de cómo nos ve la otra persona? Si te cortaste el cabello y no es el mejor corte del mundo, ¿podrías aguantar que tu pareja te lo diga? Y ojo, no decirlo de una manera burlona, sino con esa honestidad que reclamamos. Y de ese dilema interno pero al mismo tiempo de dos, va You Hurt My Feelings.

You Hurt My Feelings está disponible en MAX.

In Fabric

La crítica al capitalismo y el consumismo son dos de los temas más recurrentes entre películas y series. Pero pocas veces se hace de una manera tan interesante como en In Fabric, una película de A24 que se estrenó en 2018 y va dirigida por Peter Strickland.

Inspirada en el cine giallo, In Fabric nos presenta a Sheila, una mujer recientemente divorciada que trabaja en un lugar bastante complicado (el ambiente laboral es horrible) y que cuida de su inmaduro hijo (en casa). Sheila comienza la aventura de tener citas, y para eso, compra un vestido rojo (maldito en el sentido más literal de la palabra) en una tienda que parece dirigida por seres místicos como brujas.

En una historia similar a la del relato I’m Dangerous Tonight de Cornell Woolrich, este vestido no es que dé pie a que sucedan cosas inexplicables en la vida de Shelia, sino que potencian los eventos que construyen su solitaria vida. Esta película de A24 puede ser confusa y difícil de seguir, pero es “hipnótica” y nos sume en un escenario más aterrador de lo que parece.

In Fabric está disponible en Prime Video.

A Prayer Before Dawn

Una de las películas que más nos ha marcado es Midnight Express (1978), pues nos presentó el caso real de un joven estadounidense que fue sentenciado a una prisión en Turquía. La historia es horrible. Y en 2018 llegó una historia similar, también real, que nos llevó a las cárceles en Tailandia.

A Prayer Before Dawn es una cinta de A24 dirigida por Jean-Stéphane Sauvaire y protagonizada por Joe Cole (a quien recordamos por Peaky Blinders), quien interpreta a Moore, un británico adicto a las drogas que durante unas vacaciones en Tailandia, termina en una de las prisiones más brutales

Lo único que le queda es el box, por lo que se pone a entrenar con el equipo de la cárcel como un único camino hacia la liberación aunque esta no sea del cuerpo. Tiene todo y nada por perder. A Prayer Before Dawn es tan brutal como su escenario, y de hecho, fue filmada en la cárcel de Nakhon Pathom con exconvictos y boxeadores profesionales.

A Prayer Before Dawn está disponible en Prime Video.

The Humans

¿Se acuerdan de aquel episodio de The Bear titulado “Fishes” en el que la familia Berzatto se reúne para celebrar la Navidad, se crea un caos enorme y culmina en la entrada no accidental de un auto en la sala de la casa? Es una de las cosas más intensas y estresantes que hemos visto en la televisión y en las reuniones familiares de las familias americanas.

Si les gustó este episodio por las razones que sean, entonces tienen que ver The Humans, una película de A24 de 2021 dirigida por Stephen Karam, quien adaptó su obra teatral para la pantalla grande y mostrarnos en su totalidad a la familia Blake durante el Día de Acción de Gracias.

En The Humans, Bridgid y su novio Richard reciben en su apartamento de Manhattan a los padres, hermana y abuela de ella. Mientras conversan, en cada uno de ellos surgen algunos traumas de la vida, y no necesariamente hablamos de problemas severos relacionados con el pasado, sino en las complicaciones que llegan con el ritmo de vida actual.

The Humans nos dice que los espacios como las casas o departamentos, reflejan a las personas que forman parte de las familias. Muchas veces las ayudan a construirse, o en el caso contrario, las rompen. Y esta película va de conversaciones duras que se guardan en lo que suponemos es el espacio más seguro que tenemos.

The Humans está disponible en MUBI.

Marcel the Shell With Shoes On

El nombre de Dean Fleischer-Camp sonará mucho en los próximos años gracias a que es el director del próximo live action de Lilo & Stitch para Disney. Y parte de que haya sido elegido para este enorme proyecto, es que a lo largo de los años creó varios cortos protagonizados por una conchita que viste tenis y habla de una manera muy dulce.

Hablamos de Marcel the Shell with Shoes On, la cual culminó en una hermosa película en 2021 de A24 que nos presenta a Marcel, quien se lanza en una épica aventura para encontrar a su familia de conchitas. Marcel vive en una casa que tras la separación de sus dueños, se renta como Airbnb. Ahí pasa el tiempo con su abuela Nana Connie.

Antes, toda su familia estaba reunida, pero tras la separación, en una maleta se fueron varios de ellos, y es por eso que Marcel se lanza a buscarlos para reunirse con ellos. Las voces de Jenny Slate e Isabella Rossellini acompañan esta hermosa historia que, de verdad, les va a cambiar la perspectiva de la vida.

Marcel the Shell with Shoes On está disponible en Prime Video.

Boys State

Hacía falta un documental en esta lista, ¿no creen? Pues aquí lo tienen con Boys State una producción original de Apple TV+ con A24 que navega entre la realidad y la fantasía asociada con los discursos políticos; y eso hace que nos riamos a la par de que nos asustemos en la misma medida.

Suena extraño, pero así es este documental. Boys State nos muestra un programa diseñado por la American Legion para que todos los años se reúnan cientos de jóvenes para conocer las prácticas de la administración política y pública; es decir que si ya conocen la teoría de cómo funcionan los partidos, las votaciones y demás, lo pongan en práctica.

Durante una semana, se arman los partidos Federalistas y Nacionalistas donde los participantes alzan la mano, de acuerdo a sus intereses, para buscar puestos públicos que van desde el Tesorero del estado de Texas, hasta su gobernador. Deben conseguir firmas, postularse y lanzar sus campañas. Tal cual, deben replicar las partes administrativas y ejecutarlas con precisión.

Se ve “chistoso” en algunos puntos: un grupo de jóvenes, muchos idealistas, que creen tener todas las respuestas. Y lo aterrador e interesante radica en que no sólo simulan el sistema, sino el discurso, la forma de hablar, la palabra, y todas esas esconden las mismas ideologías que construyen la supuesta democracia estadounidense. ¿Habrá un cambio con las nuevas generaciones?

Boys State está disponible en Apple TV+.

Close

Close fue una de las películas más destacadas de 2022, y una de las que mpas figuró tras su paso por Cannes en camino a la temporada de premios en donde recibió una nominación para Mejor Película Internacional para Bélgica. Y es que la historia que nos mostró Lukas Dhont es devastadora a partir de un tema del que pocas veces reparamos en su impacto: las amistades de la infancia y las adolescencias.

Close una producción de A24 que nos presenta a Léo y Rémi, dos amigos inseparables que estudian juntos, juegan horas. Son como una misma persona. Un día, una niña en la escuela les pregunta si están juntas, y Léo, horrorizado, responde que no. Rémi se mantiene en silencio. Después de eso, Léo se mete a jugar hockey y se separan en una conclusión trágica.

Esta película, como mencionamos, nos habla sobre las rupturas de las relaciones de amistad en edades tempranas, y el impacto que generan en las personas, sobre todo si ocurre no de manera orgánica, sino bajo presiones sociales y culturales.

Close está disponible en MUBI.

PRÓXIMAMENTE de A24

Hereje – estreno en cines el 21 de noviembre

A Different Man – estreno en cines el 5 de diciembre

Queer – estreno en cines el 12 de diciembre

The Brutalist – sin fecha de estreno

Te puede interesar