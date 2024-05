Lo que necesitas saber: Puro temazo lleno de amor. Checa este listado con canciones para mamá que le puedes dedicar a tu jefecita cualquier día.

El amor por nuestras madres es una fuerza inexplicable. Palabras para detallarlo hay muchas, pero creemos que cada adjetivo se queda corto si se trata de describirlo… Así que mejor hay que repasar algunas canciones para mamá que ayudan a entenderlo mejor.

Si tu jefecita también es bien melómana, entonces es momento de que le pases este listado. O si usted, señorana, se encontró con esta nota, pues acá le dejamos unas rolas con las que dimensionaremos por qué la mamás son los mejores seres humanos del mundo.

¡Feliz Día de las Madres! Y si quieren entrarle a más listados como este, chequen este de 10 de las mejores mamás del cine y la televisión.

12 canciones para mamá que demuestran por qué la amamos tanto

Y para que vayan leyendo las historias de estas canciones para mamá mientras escuchan los temazos, pásenle a la playlist que les dejamos aquí abajito.

1. “(No One Knows Me) Like The Piano” de Sampha

Esta canción pertenece al disco Process del 2017 que el artista británico, entre otras cosas, compuso en un complicado momento donde enfrentó el fallecimiento de su madre, Binty.

En esta canción en particular, Sampha hace referencia al piano que siempre estuvo en casa de su mamá y que aprendió a tocar desde pequeño, descubriendo así su amor por la música.

Pero sobre todo, el compositor dedica el tema a su madre recordándola con añoranza, cariño y como esa persona que era su lugar seguro al igual que la música. El verso “no one knows me like the piano in my mother’s home” lo explica todo… Su madre lo era todo y ella lo encaminó a la música.

2. “Julia” de The Beatles

Si bien la canción está en The White Album de The Beatles, la verdad es que el tema lo toca solo John Lennon. Y justo, fue él quien la compuso pensando en su madre, Julia, con quien tuvo una relación muy peculiar.

John se quedó a vivir con su tía Mimi desde chico, pero a medida que creció, se hizo más y más cercano de Julia. El lazo de sangre se hizo fuerte gracias a la música, tanto que Julia enseñó a su hijo a tocar el banjo, entre otros instrumentos.

Ya siendo una estrella, Lennon se acercó al cantante escocés Donovan Phillips, quien le ayudó al líder de los Beatles a componer la canción sobre su mamá. Fue Donovan quien le dijo a John que imaginara en qué pensaba cuando recordaba a su mamá… y así, de a poco, la canción tomó forma.

3. “Dear Mama” de Tupac

Detrás de esa imagen de rapero matón, se sabe que Tupac sabía escribir canciones emotivamente significativas. Quizá la más recordada de ellas es este tema del que el rapero dijo alguna vez: “La escribí para mi mamá porque la amo y sentí que le debía algo profundamente”.

En la canción, Tupac describe la relación con su mamá, una activista y militante llamada Afeni, con quien tuvo momentos tanto durísimos como hermosos. El rapero incluso reconoce haber sido un hijo complicado y agradece a ella por el cariño y por haber soportado tantas adversidades sin importar que fuera… Y por ello, la describe como una reina.

Tupac básicamente le dice que siempre estará en deuda con ella. El artista mencionó en diversas entrevistas que recurrentemente le demostraba a su madre las canciones que hacía antes de lanzarlas… ¿Se imaginan la reacción de Afeni al escuchar antes que nadie este tema?

4. “Amor eterno” de Juan Gabriel

Un clásico de la música mexicana que interpretó Rocío Durcal, pero que encuentra una dimensión diferente en la voz de su autor original, Juan Gabriel. La creencia popular, confirmada en más de una ocasión por el cantante, es que la compuso inspirado en el fallecimiento de su mamá.

En tiempos más recientes, algunas personas que llegaron a tener cercanía con Juanga mencionan que la canción en realidad se inspiró en una pareja sentimental que falleció. Sin embargo, esas teorías no se confirmaron…

Lo que sí está más que claro es que el tema se ha convertido en uno de los infaltables del Día de las Madres, recordando aquella introducción en Bellas Artes que dice: “Quiero dedicar esta canción, con mucho amor y respeto… Más que una canción, es una oración que quiero dedicar a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar…”.

5. “You’ll Be In My Heart” de Phil Collins

Las canciones anteriores van dedicadas de los hijos a las madres… Pero toca mencionar que se cuenta al revés. Por supuesto, esta canción la compuso Phil Collins y se sabe que en un inicio, se llamaba originalmente “Lullaby” además de que se la escribió a su hija.

Pero la canción toma un sentido maternal gracias a la película animada de Tarzán. Como recordarán, el tema suena cuando la gorila Kala encuentra al bebé Tarzán abandonado en la selva… y es ahí cuando nos queda claro que ella, con un deseo de ser mamá que tiempo atrás le fue arrebatado por la muerte de su hijo, dará todo por mantener al humano a salvo, cuidarlo y amarlo.

6. “Ring Off” de Beyoncé

El amor por mamá comprende muchos aspectos. Y en lo que respecta a “Ring Off” de Beyoncé, aquí ella reflexiona sobre cómo su mamá superó la dura relación con su padre, un matrimonio disfuncional, para salir de ello.

Sin embargo, el mensaje más alentador y emotivo viene hacia el final de la canción cuando se lanza el verso: “It’s your time to put your love on top… Girl, you so fine, put your love on top”. Hay que poner el amor propio en la cima en situaciones como esas.

7. “I’ll Always Love My Mama” de The Intruders

Ese ritmo funky soul que The Intruders nos ofrece en este track es pura celebración. Y claro que es un clásico para dedicarle a mamá no solo en el Día de las Madres, sino en cualquier momento.

“I’ll Always Love My Mama” la escribió principalmente Kenny Gamble, inspirado en su madre Ruby. La canción se convirtió en clásico de todos los tiempos tanto que incluso en el 2012, cuando se informó del fallecimiento de Ruby, la canción volvió a sonar durante un tiempo en Estados Unidos.

8. “Sweetest Devotion” de Adele

Muchas canciones para mamá en este listado… Pero también se vale poner temas que madres talentosas compusieron inspiradas en sus hijos. Y en este caso, “Sweetest Devotion” de Adele es un ejemplo de lo inspiradora que puede ser la maternidad. La británica compuso esta letra sobre su hijo, Angelo.

“La canción es sobre mi hijo. La forma en la que lo describo es como lo más grande que me ha pasado en la vida. Me encanta que ahora mi vida se trata de otra persona”, dijo Adele a USA Today hace algunos años revelando el origen de la canción que se encuentra en el disco 25.

9. All That I Got Is You” de Ghostface Killa y Mary J Blige

Qué hermoso que tu sencillo debut como solista sea una declaratoria a tu madre y abuela. Así lo hizo Ghostface Killa, el otrora rapero que el mundo conoció gracias a Wu-Tang Clan, cuando inició su carrera en solitario a mediados de los 90.

En esta canción, Ghostface no solo reflexiona sobre su vida, sino que principalmente rinde homenaje a su mamá y a su abuelita por haber mantenido a la familia unida, por no dejarlos caer nunca a pesar de las adversidades, la pobreza y los golpes de la vida.

Tremendo temazo en el que también el rapero describe a su madre como una mujer que sacó fuerza de incluso en los instantes cuando no podía ser lo suficientemente fuerte.

10. “My Mother & I” de Lucy Dacus

Este es un tema especialmente emotivo porque Lucy Dacus le canta a sus dos mamás, biológica y adoptiva. A través de “My Mother & I”, la cantante habla de las cosas que afligen tanto a madre como a hija.

Pero también hacia el final de la canción, lanza una declaración emotiva cuando menciona que “Todo está perdonado“… Esto es una referencia a su madre biológica a quien conoció a los 19 años, y también para su mamá adoptiva, agradeciendo a ambas tanto por lo bueno como por lo malo, porque todo eso definió quién es ahora.

11. “Psychopomp” de Japanese Breakfast

El álbum debut de Japanese Breakfast sorprendió al mundo no solo por la calidad sonora y trayendo un nuevo nombre al panorama musical de la industria indie… Este material llegó como una reflexión sobre la vida y la muerte; la perdida y el duelo.

Su madre fue diagnosticada con cáncer en el 2014 mientras Michelle Zauner, la cantante del proyecto, se encontraba en medio de la producción de un disco con su antigua banda, Little Big League. Michelle tuvo que dejar la banda para regresar a Oregon y junto a su padre, cuidar a su mamá. En este periodo, la artista escribió material para desahogarse.

La mamá de Michelle murió seis meses después y Zauner, decidida a retomar su carrera musical, fundó Japanese Breakfast lanzado su disco debut Psychopomp en el 2016. Una de las mujeres de la portada es su madre, a quien también rindió tributo en diversas canciones…

Aquí agregamos la rola homónima del disco, una composición de apenas 1 minuto y 15 segundos donde, al final, se escucha un mensaje de voz en el que se escucha, tanto en coreano como en inglés, “está bien, cariño, no llores…”. Esa es la voz de la mamá de Michelle Zauner.

12. “Little Babies” de Sleater-Kinney

¿Qué tal un poquito de sarcasmo punk sobre la maternidad? Y ahora, en este listado de canciones para mamá, traemos a Sleater-Kinney y este track en el que hablan de manera irónica sobre los roles y estereotipos de la maternidad.

La letra se desarrolla como un diálogo en el que una madre pregunta cosas aparentemente cotidianas como “¿tienes hambre?”. Hasta con algo de humor y ambientándolo como algo que diría la mamá de una rockstar: “¿Comiste antes del espectáculo?”.

