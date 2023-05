El panorama del cine en México se ve bien, pero no como antes de la pandemia. Es decir que las cosas han mejorado y de manera muy notoria en este 2023 en comparación con los dos anteriores frente a la crisis sanitaria. Pero aún falta mucho para alcanzar los números de 2019, y desde luego, superar el curso de las cosas.

Pero antes de que crean que esta nota tiene tintes trágicos, les podemos adelantar que cuando decimos que las cosas han mejorado, es porque la asistencia a salas de cine y la taquilla, aumentaron bastante en lo que va este 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, sobre todo con las películas más taquilleras.

Además, para todos los que son amantes del cine y los que siempre se deprimen cuando ven que México ocupa los primeros lugares en cosas negativas, les tenemos una buena noticia. Y es que México recuperó su cuarto lugar como el país con mejor taquilla en el mundo con una buena lista de las películas más taquilleras.

¿Y cómo sabemos esto? Porque la La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, mejor conocida como Canacine, se armó una asamblea donde anunció cómo va el cine en México en términos de taquilla y asistencia. Y por ende, se armaron los listados de cuáles son las películas más taquilleras en lo que va del año. Pero vamos por partes.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

2023: Más asistencia y taquilla que en 2022… pero no como en 2019

Antes de irnos a la lista de las películas más taquilleras en México, les queremos contar los porcentajes y la cantidad de lana que los mexicanos han destinado para ir al cine. La verdad, es que los números son bastante alentadores. Acá les contamos.

De acuerdo con el reporte de Canacine, la asistencia a salas de cine incrementó 66 por ciento en el primer cuarto de este 2023, esto en comparación con el mismo periodo de 2022. ¿Y eso cómo se traduce en boletos vendidos? Serían unos 88 millones de boletos.

Ahora. Es importante saber que esa cantidad es 30 por ciento más baja que la de 2019, año en el que en su primer cuarto, se registraron 127 millones de personas que se lanzaron al cine.

¿Y la taquilla? Aquí hay un incremento de 67 por ciento entre el primer cuatrimestre de 2023 y el de 2022. Los ingresos, en ese caso, son de 5 mil 944 millones de pesos mexicanos. ¿Lo malo? Es que eso es 12 por ciento menos que lo que 2019 registró solito en ese mismo periodo de tiempo, que fue de 6 mil 757 millones de pesos mexicanos. Pero ahí la llevamos…

Sala de cine / Imagen ilustrativa

Las películas más taquilleras en México en lo que va de 2023

Ahora sí viene lo bueno. Canacine también mostró la lista de las películas más taquilleras en lo que va este 2023. Sin decirles, algunos seguramente ya saben cuál es la primera. Entonces para no darle tantas vueltas, Super Mario Bros. The Movie es la más taquillera en México.

En segundo lugar está Guardians of the Galaxy Vol. 3, seguido de Avatar: The Way of Water, El gato con botas: El último deseo y Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Lo interesante es que ninguna de estas cuatro están cerquita de la taquilla que ha reunido la película de Super Mario Bros.

Imagen de ‘Super Mario Bros.’ / Foto: Nintendo/Illumination-Universal.

La cosa es que esta cinta ha recaudado casi mil 500 millones de pesos. Y la segunda en la lista, que es Guardians of the Galaxy Vol. 3 tiene registrados 440 millones de pesos. Debemos a esperar a cómo se mueven las cosas, pues la película de Super Mario Bros. lleva más de un mes en cartelera mientras la última de Guardians tiene casi dos semanas hasta el momento de publicación de esta nota.

Acá una anotación respecto a la aparición de Avatar en esta lista si se estrenó en diciembre de 2022. La cosa es que Canacine, justamente sólo está contando la taquilla de 2023, no el estreno… y Avatar tuvo un muy buen desempeño al grado de que a pesar de que fue la primera de esta lista en estrenarse (junto con M3gan), logró recaudar buena lana durante su paso en salas de cine en 2023.

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Super Mario Bros. The Movie (Universal) – 1,491 millones de pesos

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Disney) – 440 millones de pesos

Avatar: The Way of Water (Disney) – 408 millones de pesos

El gato con botas: El último deseo (Universal) – 397 millones de pesos

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney) – 330 millones de pesos

John Wick 4 (Corazón Films) – 259 millones de pesos

Shazam! Fury of the Gods (Warner Bros.) – 190 millones de pesos

The Whale (Supra) – 181 millones de pesos

El exorcista del Papa (Sony) – 165 millones de pesos

M3gan (Universal) – 160 millones de pesos

Las 10 películas mexicanas más taquilleras en lo que va de este 2023

El panorama del cine mexicano dentro de México (por más raro que suene), también se ve bastante bien. Y aquí hemos de decir que la película mexicana más taquillera superó los cien millones de pesos.

Sin embargo, la noticia que más nos emociona con esta lista es que el título de Huesera en el tercer lugar. Esta película, la cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2022, obtuvo una fecha de estreno más pronto de lo que esperábamos para febrero de este año, y ha logrado reunir 37 millones de pesos.

Imagen de ‘Huesera’ / Foto: Imcine

Infelices para siempre (Videocine) – 101.7 millones de pesos

¡Que viva México! (Sony) – 74.4 millones de pesos

Huesera (Cinépolis Distribución) – 37 millones de pesos

Nada que ver (Videocine) – 19.8 millones de pesos

¿Cómo matar a mamá? (Disney) – 16 millones de pesos

La Usurpadora: El musical (Videocine) – 13.8 millones de pesos

Los habitantes (Cinépolis Distribución) – 9 millones de pesos

Malvada (Videocine) – 4.5 millones de pesos

Mi suegra me odia (Cinépolis Distribución) – 3.9 millones de pesos

Diario de un viaje inesperado (Cinépolis Distribución) – 3.6 millones de pesos