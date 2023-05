En 2012 James Gunn se reunió con la gente de Marvel para hablar de la posibilidad de hacer una película sobre Guardians of the Galaxy. Dos año después se estrenó la primera película que nos presentó a Star Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot (y Nébula), un grupo de personas un tanto indesables que entre sus defectos, asociados a un pasado lleno de ausencias, forman una familia.

En 2017 se estrenó el segundo volumen de Guardians of the Galaxy y al cual se le sumó el personaje de Mantis, y de alguna manera, el de Yondu. La familia estaba completa hasta que se tuvo que enfrentar a la mayor amenaza del universo. Hablamos de Thanos, quien en un chasquido se llevó a la mayoría de los guardianes.

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy’ de 2014 / Foto: Marvel Studios

Cinco años después (en tiempos del MCU), volvieron todos para derrotar al padre de Gamora y Nébula. Pero la familia se había roto de manera definitiva con la muerte de Gamora para obtener la Gema del Alma, y su regreso en su versión del pasado, una que no conocía a los Guardians of the Galaxy, que no necesitaba ese acercamiento que habían logrado y una que no estaba enamorada de Star Lord.

¿Qué pasaría con ellos si uno se ausentara y si toda su historia giraba en torno a encontrarse para salvarse? Es decir, la genialidad de Guardians of the Galaxy creemos siempre se basó en que no funcionaban como una parte individual en comparación con el resto de los personajes del MCU, sino como una unidad.

Así que cuando James Gunn presentó la premisa del Vol. 3 como la última, entendimos que si no eran todos, no era ninguno. Y lo que sucede en esta película es tan especial, que muchos han dicho que es la mejor de todo el MCU. En esta parte diferimos, pero lo que sí es que Guardians of the Galaxy Vol. 3 es la más importante. ¿Pero por qué?

Rocket Racoon en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 no retoma su historia en ningún momento en particular. Sólo debemos tener en mente que Thor ya no está con ellos después de su despertar espiritual y desde luego, Gamora no forma parte de la familia, lo cual hace que Star Lord esté un poco perdido mientras Nébula parece tomar el mando.

Un día son atacados por Adam Warlock, un poderoso soberano que pronto descubrimos fue creado por el Alto Evolucionador. Cuando Adam los ataca, hiere de gravedad a Rocket, a quien sólo pueden salvar si encuentran los documentos de su pasado, pues había sido físicamente intervenido por el mismo Alto Evolucionador en sus intentos de crear una especie y sociedad perfecta.

Will Poulter como Adam Warlock en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Es así como el resto de los guardianes, mientras Rocket lucha por su vida, se lanzan en una misión en la que descubren el terrible y doloroso pasado de Rocket. Y es así como el la audiencia comprende que el corazón de los guardianes, el que mantiene la sustancia de ellos como una familia, siempre ha sido este personaje.

Y esto lo decimos no por demeritar a Star Lord o a ninguno de los guardianes, sino porque la complejidad del personaje de Rocket viene de un espacio mucho más osucuro del que creíamos y que aborda un montón de temáticas que van desde el maltrato hasta la pérdida, ambos catalizadores de una necesidad de sobrevivir siempre en grupo.

¿Por qué Guardians of the Galaxy Vol. 3 no es la mejor del MCU?

Guardians of the Galaxy Vol. 3 sigue una estructura que es muy básica, y que en sus más de dos horas y media de duración, puede llegar a ser cansada. Tal cual, es una misión donde los personajes deben superar obstáculos entre nuevos personajes (como Cosmo inspirada en la perrita Laika) y escenarios.

En cada uno de los niveles, por decirlo de alguna manera, conocen gente nueva, la enfrentan o crean alianzas. Cada uno tiene un nivel de dificultad distinto que va aumentando con el tiempo mientras el reloj avanza para que Rocket pueda sobrevivir, lo cual crea momentos de tensión que se alargan entre secuencias de acción y partes de comedia (siempre bien logradas).

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Visualmente hablando es increíble. Y no lo decimos en comparación con el desastre de los efectos visuales en las últimas entregas del MCU tanto para el cine como la televisión. Sino que de verdad se mantuvo en un nivel de calidad tanto en la técnica como en la parte creativa (para que se den una idea, hay una especia de planeta/nave que es como un órgano gigante).

Las secuencias de acción también son destacadas. Algo que potenció James Gunn en esta entrega, sin perder la base de unidad, es que en las peleas destacó las cualidades de combate de cada uno de los guardianes, lo que las hace más emocionantes y divertidas.

Pero de ahí en fuera, al menos en su estructura, Guardians of the Galaxy Vol. 3 no ofrece nada nuevo ni dentro ni fuera del MCU. Por eso no podemos hablar de la mejor película de este universo de superhéroes cuando encontramos más propositiva y arriesgada, por ejemplo, Thor: Ragnarok.

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

¿Por que sí es la más importante?

Ahora bien. La diferencia enorme entre el resto del MCU y Guardians of the Galaxy Vol. 3 es que todo se sostiene en la idea de familia. Como les contamos, los guardianes comienzan una cuesta peligrosa para salvar a Rocket, y en el camino descubren que su pasado es extremadamente doloroso física y emocionamente.

Mientras se revelan episodios del pasado de Rocket (de verdad se deben llevar uno que otro pañuelo porque sí está denso), los guardianes van comprendiendo de dónde viene Rocket, y sin decirlo, se muestran más vulnerables en sus luchas individuales (el arco de Mantis en esta cinta es particularmente interesante).

Rocket Racoon en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Como les decíamos, Rocket es el corazón de la saga de Guardians of the Galaxy porque es el que constantemente lucha para que el grupo siempre se mantenga unido. Y ahora, sabemos que esto sucede porque en su pasado perdió a la única familia que tuvo, la cual nació y se perdió por la idea individual de ser un héroe.

El MCU se ha marcado con personajes icónicos y emblemáticos que luchan por salvarlo todo, pero que en el fondo buscan una salvación interior por acciones de su pasado. Iron Man, Capitán América o Thor, buscan redención en cosas grandes. Quieren ser héroes y lo consiguen.

Chris Hemsworth en ‘Thor: Love and Thunder’ / Foto: Marvel Studios

Pero son acciones indivuduales las que construyen su camino como héroes. Y no es que perdamos de vista el concepto de Avengers, sólo que cada uno de ellos forma parte de ese grupo pero siempre teniendo en mente sus necesidades individuales. ¿Eso los hace malos? De ninguna manera, pero de ahí nacieron conflictos por los de Civil War y lo sucedido en Infinity War.

Con los guardianes siempre ha sido lo contrario. También buscan salvar al universo, pero lo hacen porque no están dispuestos a perder la familia que acaban de construir. Sus intenciones no tienen nada que ver con la redención, pues vienen de lugares rotos que reconstruyeron.

La familia de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Guardians of the Galaxy luchan porque no quieren perder a su familia, y porque saben que todos los seres vivientes tienen a alguien por quien luchar o merecen la oportunidad para reconstruirse.

Entonces, si ellos no pueden, los guardianes lo hacen en su lugar, y mientras luchan por salvar a Rocket, también salvan a los demás. Y por eso, Guardians of the Galaxy Vol. 3 es la cinta más importante del MCU, porque recupera la idea de ser un héroe pero como una unidad, en familia.