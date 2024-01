Lo que necesitas saber: Prepárense para el golpe de nostalgia, pues acá les traemos una lista con algunas películas que cumplen 10 años en 2024.

Si algo tenemos muy claro es que el tiempo se pasa volando. Cuando menos nos damos cuenta envejecimos y eso no solo pasa con nosotros como humanos, también con las cosas que nos gustan. Por supuesto que dentro de eso están las películas y el ejemplo claro es que en 2024, cumplen 10 años varias cintas que nos dejaron con el ojo cuadrado.

Definitivamente, el 2014 fue un gran año para el cine. Y no lo decimos de a gratis, pues a lo largo de ese año llegaron a la pantalla grande un montón de producciones impresionantes que marcaron por completo esa época del séptimo arte. No importa si fueron blockbusters o proyectos independientes, hubo algo para todos los gustos.

Sabemos que a todos nos gusta recordar con cintas las etapas de la vida donde éramos felices y no lo sabíamos. Es por eso que para darles un poco de nostalgia, a continuación les dejamos esta lista que nos armamos con unas cuantas películas que, aunque ustedes no lo crean, cumplirán 10 años en 2024. ¿Están listos? Ahí va.

Estas son algunas películas que festejarán sus 10 años en 2024

‘Interstellar’

Arrancamos esta lista con una película fuerte, pues hace 10 años, Christopher Nolan nos dejó con la boca abierta gracias a uno de sus trabajos más destacados: ni más ni menos que Interstellar, protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Timothée Chalamet, Casey Affleck y muchos más.

En esta cinta, Nolan nos mostró que también podía hacer cosas dentro del terreno de la ciencia ficción épica, al contarnos la historia de un equipo de astronautas que viajan por un agujero y cuya misión era encontrar un planeta con las condiciones necesarias para que la raza humana sobreviviera. Con sus efectos visuales que siguen viendo increíbles y un guión impresionante, el cineasta estadounidense nos entregó un clásico que no ha hecho más que seguir fascinándonos.

‘Captain America: The Winter Soldier‘

En 2014, el Universo Cinematográfico de Marvel apenas iba agarrando ritmo y el género de superhéroes estaba por dominar la industria del entretenimiento. Pero en aquel año nos presentaron una historia que fue clave para que los personajes de los cómics empezaran a ganar popularidad y de los mejores trabajos de Marvel Studios. Así es, hablamos de Captain America: The Winter Soldier.

Con los hermanos Russo al frente (quienes más tarde estarían a cargo de entregarnos las siguientes películas de Avengers), volvimos a ver a Steve Rogers como protagonista de una historia fascinante y oscura de espionaje en donde se enfrenta a su pasado (incluido al Soldado del Invierno, mejor conocido como Bucky Barnes) y a Hydra. A 10 años del estreno de esta cinta y aunque a muchos no les entusiasmaba, se convirtió en una de las favoritas de los fans de Marvel.

‘Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)’

Hace 10 años, comenzó la grandiosa racha de los cineastas mexicanos triunfando en Hollywood. Y definitivamente, una de las piedras angulares de todo esto fue Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), la comedia negra de Alejandro González Iñárritu que contó con un elencazo con nombres como Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea Riseborough, Zach Galifianakis y Naomi Watts.

En esta cinta de 2014, Iñárritu nos contó la historia de Riggan Thomson, un actor decadente que en sus primeros años interpretó al superhéroe Birdman. Sin embargo, en su intento por reivindicarse dentro del teatro, también profundiza en su dramática vida personal. Fue gracias a su trama, actuaciones y nivel técnico (porque parece que está filmada en un plano secuencia) que la Academia le dio el Oscar ese mismo año al director mexa a Mejor Película, Dirección y Guión Original.

‘John Wick’

En 2014, también vimos el inicio –sin saberlo– de una de las franquicias más exitosas y queridas de los últimos tiempo en el cine, con el estreno de John Wick. Aunque en un principio parecía ser una película más de Keanu Reeves, nos llevamos una enorme sorpresa al ver una historia llena de venganza, muchísima acción, violencia y sobre todo, coreografías que nos dejaron con el ojo cuadrado.

La verdad es que la trama no es tan compleja, pues en esta cinta seguimos a un exasesino que busca a los hombres que entraron a su casa, robaron su coche y mataron a su perro, el último regalo que le dio su esposa antes de morir. A pesar de que no fue un éxito de taquilla, resultó ser el origen de una serie de películas que fueron elevando el nivel de la historia y secuencias mostradas en pantalla. Y de plano, el cine de acción de los últimos 10 años no sería lo mismo sin John Wick.

‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 1‘

Así como vimos nacer nuevas franquicias, hace 10 años también empezamos a despedirnos de algunas que seguimos al pie del cañón. Tal es el caso de The Hunger Games, pues en 2014 plantaron el inicio del final con Mockingjay – Part 1, para la cual volvieron los protagonistas: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Philip Seymour Hoffman y más.

En esta ocasión, en lugar de centrarse como tal en los juegos como lo hicimos en las entregas anteriores, los directores se enfocaron en el lado revolucionario de la saga de libros, contándonos cómo fue que los pocos distritos sobrevivientes de Panem –y gracias a Katniss Everdeen como estandarte de su movimiento– unieron fuerzas para levantarse en contra del Capitolio. A pesar de que no recibió las mejores críticas, fue todo un éxito en taquilla, pero también la primera parte del desenlace de esta épica historia en el cine.

‘Guardians of the Galaxy, Vol. 1’

Quizá hace 10 años no lo notábamos, pero Marvel Studios estaba pasando por un momento muy importante y fuerte. Ya mencionamos la segunda película de Capitán América, pero en 2014 también nos presentaron a un grupo de personajes de los cómics totalmente nuevo y que a la larga, se convertiría en un de los favoritos de todo el mundo. Así es, hablamos de los Guardianes de la Galaxia.

Bajo la dirección de James Gunn, Marvel nos presentó a Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot, un montón de inadaptados que por diferentes circunstancias deben hacer equipo para enfrentar a Ronan El Acusador. Para sorpresa de muchos, la combinación entre comedia, acción y carisma de sus personajes convirtió a esta película en la cinta más taquillera del MCU de aquel año. Y sí, eso dio pie a una trilogía que cerró con broche de oro en 2023.

‘Whiplash’

Si hablamos de películas que nos impactaron en 2014, no podíamos dejar de lado a Whiplash, la película escrita y dirigida por Damien Chazelle que lo catapultó a la fama y le valió su primera nominación al Oscar. Y cómo no, si además de contarnos una trama llena de drama y muy buena música, contó con las actuaciones protagónicas de monstruos como J.K. Simmons y Miles Teller.

En esta cinta seguimos la historia de Andrew Neiman, un joven baterista de jazz que entra a una de las escuelas más importantes de música del país. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando el temible jazzista y maestro Terence Fletcher lo toma como su pupilo, llevándolo por completo al extremo en la búsqueda de la perfección. Sí, aunque no lo crean, esta película cumplirá sus primeros 10 años de existencia.

‘The Grand Budapest Hotel’

Por supuesto que no podíamos dejar de lado a la que muchos consideran como la obra maestra de Wes Anderson. En 2014, el cineasta estadounidense nos sorprendió con The Grand Budapest Hotel, su octava película que contó con un impresionante reparto coral con nombres como Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Adrien Brody, Jeff Goldblum, Jude Law, Saoirse Ronan, Bill Murray, Edward Norton, Léa Seydoux, Jason Schwartzman y más estrellas.

En esta ocasión, a través de cinco partes y un epílogo, Anderson nos cuenta la historia del conserje de un prestigioso hotel europeo que se une a uno de sus empleados para demostrar su inocencia después de ser acusado de asesinato. Entre la comedia y drama, la cinta nos conquistó por completo y aunque se estrenó hace 10 años, no dejan de sorprendernos las actuaciones y estética visual de esta joya.

‘Gone Girl’

Definitivamente, el 2014 nos entregó películas increíbles, que prácticamente tuvo algo para todos los gustos. Y los fans del suspenso psicológico, David Fincher volvió a lo grande hace 10 años con el estreno de Gone Girl, una impactante historia protagonizada por Rosamund Pike, Ben Affleck, Neil Patrick Harris y hasta Emily Ratajkowski que nos tuvo al filo del asiento (e incluso nos quitó tantito el sueño).

Ambientada en Misuri, esta trama comienza como un misterio que sigue los acontecimientos que rodean a Nick Dunne, quien se convierte en el principal sospechoso de la repentina desaparición de su esposa, Amy. Sin embargo, conforme avanza la cinta nos damos cuenta de la relación peculiar que seguro hizo reflexionar a más de uno. Y a pesar de tocar temas muy fuertes, Fincher se sumó otro éxito a su carrera.

‘Boyhood’

La contienda por el Oscar en 2014 estuvo buena, ya que había varias películas muy rifadas que sin problema, pudieron llevarse el máximo premio del cine. Entre ellas estaba Boyhood, la película que le tomó más de 10 años de vida a Richard Linklater terminarla, y que tuvo a Ethan Hawke, Patricia Arquette y Ellar Coltrane como protagonistas de un drama coming-of-age nunca antes visto.

Esta película nos cuenta la historia de Mason, un niño soñador que se enfrenta a la primera situación fuerte de la vida: Olivia, su madre que por años lo mantuvo sola a él y su hermana, decide mudarse a Houston, justo cuando su padre acaba de regresar de Alaska. A partir de ahí suceden un montón de cosas que estamos seguros que a más de uno lo conmovió e incluso, logró que soltaran la lágrima recio.

‘The Theory of Everything‘

En los últimos años hemos visto el boom de las películas biográficas en Hollywood, pues a todos nos encanta conocer la historias de figuras célebres. Sin embargo, pocas lograron causar tanto impacto como The Theory of Everything, la biopic sobre la vida del físico teórico, Stephen Hawking, con actores del tamaño de Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox y más.

Basada en Travelling to Infinity: My life with Stephen, las memorias de Jane Hawking –la primera esposa de Stephen–, aquí nos cuentan la historia de amor entre ambos. Pero además de enfocarse en su relación, también nos muestran cómo vivieron su diagnóstico y la evolución de la enfermedad de este científico. A pesar de que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película, solo Redmayne logró llevarse la estatuilla dorada como Mejor Actor, una decisión controversial pero que no quita el enorme trabajo que hizo en la cinta.

‘Nightcrawler’

Para cerrar con esta lista de películas que cumplen 10 años este 2024, tenemos una joyita de la que no todo el mundo habla. En 2014, el director Dan Gilroy debutó con Nightcrawler, un thriller criminal bastante intenso en el que Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed y Bill Paxton brillaron por completo metiéndonos de lleno en una trama que simplemente nos voló la cabeza.

La historia se centra en Louis Bloom, un joven apasionado sin mucha suerte en la búsqueda de trabajo que, tras ser testigo de un accidente, descubre el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángele. Sin embargo, las cosas cambian para el protagonista cuando, al querer quedarse con la nota, se acerca a una víctima que lo llevará a los límites legales y morales con tal de conseguir conseguir una noticia.

