Lo que necesitas saber: Ya hay una buena tanda de películas que se van a estrenar en 2024, y por acá les armamos una lista con las que más esperamos con todo y su fecha de estreno.

La cartelera de 2024 está llena de estrenos que esperamos desde hace años. Podremos ver el regreso de algunos cineastas icónicos, o bien, algunas películas que llevan ya varios años en el limbo y que por fin podremos ver en una pantalla grande.

Sala de cine

ENERO

La sociedad de la nieve

4 de enero

La sociedad de la nieve es la más reciente película de Juan Antonio Bayona. Es la película que envió España para que los represente en los premios Oscar de 2024 y tiene una nominación para los Golden Globes en la categoría de Película de habla no inglesa.

La sociedad de la nieve retoma una de las historias más impresionantes del siglo XX: en 1972, los miembros del equipo de rugby de Uruguay que se dirigían en avión a Chile, sufrieron de un accidente que los dejó varados en los Andes. La historia ya es conocida y la hemos visto en otros títulos como Alive.

Pero esta vez, Bayona ofrece un retrato que no apunta en ningún momento al morbo que se generó alrededor de la manera en la que las víctimas sobrevivieron al recurrir al canibalismo. Sino que por primera vez les ofrece una voz para contar su experiencia desde la memoria. Esta cinta tuvo un estreno en algunos cines internacionales, pero llegará al catálogo de Netflix el próximo 4 de enero.

Mean Girls

11 de enero

Mean Girls fue una de las comedias de adolescentes más importantes a inicios del siglo XXI. Y nos atrevemos a decir que ninguna, hasta ahora, ha causado el impacto que la historia de Tina Fey provocó de la mano de Lindsay Lohan y Rachel McAdams.

Por eso fue un poco extraño cuando se anunció que se haría una nueva versión de Mean Girls, pero en un formato musical basada en la obra de Broadway. Y no sólo eso. La cosa se puso aún más rara cuando nos enteramos que los personajes de la maestra Norbury y el director Duvall, regresarían con la misma Fey y Meadows. Entonces, ¿de qué diablos se trataría?

Foto: Paramount Pictures.

Esta nueva entrega de Mean Girls nos presentará los mismos eventos que vimos en la versión de 2004, pero más similar a la estructura que se presenta en la obra de Broadway; es decir, con las canciones. Las protagonistas de esta entrega son Reneé Rapp como Regina George, la misma actriz de la obra, y Angourie Rice como Cady.

En un inicio Mean Girls se iba a estrenar como parte del catálogo de originales de Paramount+. Pero a mediados de 2023, decidieron que le iban a dar una salida en salas de cine que quedó programada para el 11 de enero.

The Holdovers

18 de enero

Alexander Payne está de regreso con The Holdovers, cuyo título en español es Los que se quedan, y cuenta con el protagónico de Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph y Dominic Sessa, quienes han sido elogiados por su trabajo en esta comedia dramática.

The Holdovers tiene como protagonista a Paul Hunham, maestro de Historia y Civilizaciones Antiguas en la prestigiosa Academia Barton a la que asisten puros niños ricos. Es un sujeto inteligente y bondadoso, pero también solitario, estricto y cree que sus alumnos, en su mayoría, son chicos malcriados y brutos que ya tienen la vida solucionada.

Imagen de ‘The Holdovers’ / Foto: Universal Pictures

Tras negarse a aprobar a uno de los estudiantes más ricos de la escuela, Hunham recibe un castigo, que es supervisar a los alumnos que se queden en detención durante las vacaciones navideñas. Y aquí es donde conoce a Angus Tully, un chico problemático y alumno suyo que ha sido expulsado de varias escuelas, y que está amenazado de ir a una academia militar si vuelve a fallar.

La cosa es que Angus tiene depresión, y deberá pasar las fiestas de Navidad junto a su profesor. The Holdovers llegará a cines en México el próximo 18 de enero y se perfila como una de las favoritas para la temporada de premios.

Poor Things

25 de enero

La premiere de Poor Things se dio en la edición de 2023 del Festival Internacional de Cine de Venecia donde se llevó el León de Oro. Desde ahí, la película ha sido muy aclamada tanto en el trabajo de Yorgos Lanthimos, como del elenco comandado por Emma Stone junto a Mark Ruffalo y Willem Dafoe.

Poor Things es la adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray. Aquí conocemos a Bella Baxter, una mujer que tras recibir un transplante del cerebro de un bebé, comienza a conocer el mundo en su estructura social y cultural, y por ende, sexual.

Emma Stone como protagonista de ‘Poor Things’ / Foto: Searchlight Pictures

Bella vive con el doctor Godwin Baxter, quien lleva a su casa a un estudiante llamado Max para que registre su progreso. Pero un día, Bella también conoce a un abogado llamado Duncan Wedderburn, quien se la lleva a viajar por el mundo.

Esta es la segunda colaboración entre Stone y Lanthimos. El director griego volvió a trabajar con el guionista Tony McNamara en la que es considerada como una de las mejores películas de 2023 (nosotros la pusimos en nuestra lista). Poor Things llegará a cines en México el próximo 25 de enero.

Zone of Interest

Sin fecha en enero

Una de las mejores noticias fue el regreso de Jonathan Glazer después de 10 años de ausencia en el mundo del cine. Si no les suena, el fue el genio detrás de Under the Skin junto a Scarlett Johansson, una película de ciencia ficción y horror que nos presentó a una especie de alienígena que seduce hombres para llevarlos a una casa vacía donde se sumergen en un líquido negro.

Este 2023, Glazer sorprendió a todos con The Zone of Interest, un drama de época ambientado en la Segunda Guerra Mundial que sigue a una familia liderada por Rudolf Höss, quien en la vida real fue comandante de un campo de exterminio de los nazis. Él vive con su esposa, sus hijos y algunos sirvientes.

Imagen de ‘The Zone of Interest’ / Foto: A24

A un lado de su hermosa casa, en donde cosechan algunas verduras, plantas y flores, donde sus hijos crecen recopilando las mejores memorias de su infancia, suceden una serie de atrocidades. Todos ellos saben, y no es que decidan ignorarlas, sino que las reconocen como algo que debe suceder (de esa forma).

The Zone of Interest, con el estilo narrativo de Glazer enfocado en el sonido, es una película de terror que nos muestra la facilidad con la que la maldad convive en la cotidianidad. No es necesaria la presentación de un monstruo; el verdadero horror reside en crecer pensando que algo debe funciona de una manera, e ignorar las otras posibilidades. Esta cinta, afortunadamente, llegará a salas de cine mexicanas, pero aún no se ha anunciado la fecha exacta.

Anatomy of Fall

Sin fecha en enero

Anatomy of a Fall de Justine Triet se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2023, pero aún con este galardón, Francia optó por otra película para que los representara en la carrera de los Oscar 2024. Una decisión extraña considerando, evidentemente, que fue calificada como una de las mejores películas del año.

Esta película nos presenta a Sandra, una escritora alemana que vive en una cabaña ubicada en Francia junto a su esposo y su hijo. Un día, tras una discusión, el esposo aparece muerto en lo que parece un accidente por una caída. Pero como la autopsia sale inconclusa, Sandra se convierte en la principal sospechosa.

Sandra Hüller en ‘Anatomy of a Fall’. Foto: Le Pacte.

La trama se complica aún más porque el único posible testigo de este aparente crimen es su hijo, quien tiene una discapacidad visual. Todo el drama familiar y la investigación de la policía, se convierten en un escenario para la opinión pública, quien parece no decidirse si Sandra es inocente.

Anatomy of a Fall es un drama sumamente intenso que llegará a cines de México en enero de 2024, sólo que Diamond Films no ha compartido la fecha exacta de su estreno.

FEBRERO

Argylle

1 de febrero

Si les gustó la franquicia de Kingsman o las dos entregas de Kick-Ass, entonces el estreno de Argylle les va a emocionar. Esta es la nueva comedia de acción y de espías dirigida por Matthew Vaughn, responsable de los títulos que mencionamos y uno de los directores más dinámicos en Hollywood.

Argylle sigue la vida de Elly Conway, una escritora de novelas de espías que, de repente, ve cómo sus ficciones, protagonizadas por el genial espía conocido como Argylle, se convierten en realidad. Durante un viaje en un tren, Elly se topa con un espía de verdad, y ahí se desenvuelve todo el caos de una intriga internacional.

El elenco está liderado por Henry Cavill, Dua Lipa, Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Catherine O’Hara y John Cena. Argylle es una producción original de Apple TV+, pero tendrá su estreno en salas de cine el próximo 1 de febrero.

Ferrari

15 de febrero

Michael Mann tomó el volante de la vida de Enzo Ferrari para su último largometraje. Titulada Ferrari, Mann seleccionó al increíble Adam Driver para interpretar a una de las figuras más fascinantes dentro y fuera del mundo del automovilismo.

Ferrari es una producción de NEON que se centra en la vida personal y laboral de Enzo Ferrari, a quien vemos en la década de los 50 batallar para evitar la bancarrota de su negocio. A la par, también seguimos los conflictos que vive junto a su esposa Laura, sobre todo con la pérdida de su hijo. Pero eso no es todo, pues las cosas se complican cuando tiene un hijo con su amante llamada Lina.

Como les contamos, esta película está protagonizada por Adam Driver, quien comparte créditos con Penélope Cruz y Shailene Woodley. Ferrari tuvo su estreno a finales de 2023, pero llegará a cines en México el próximo 15 de septiembre.

Bob Marley: One Love

15 de febrero

En los últimos, dentro de la industria del cine, creció la tendencia de hacer películas biográficas de figuras relevantes (por las razones que sean) en la historia. Por ejemplo, en años seguidos vimos las biopics de personajes como Freddie Mercury, Elton John, la princesa Diana, Elvis Presley, Tonya Harding, Martin Luther King Jr., Napoleón Bonaparte, Enzo Ferrari y más.

Para los próximos años, también están programadas varias producciones bajo este formato. Y una de las que saldrán en 2024 es la biopic de Bob Marley titulada One Love o La leyenda en español. Esta cinta está protagonizada por Ben Kingsley-Adir como Marley junto a Lashana como Rita.

Bob Marley: One Love está dirigida por Reinaldo Marcus Green, quien también estuvo detrás de King Richard, nos muestra varios aspectos ya conocidos de la vida de Marley, sobre todo como músico. Sin embargo, ahondará más en su relación con su esposa Rita y cómo fue que esta influyó en algunas composiciones. Bob Marley: One Love se estrenará el próximo 15 de febrero.

All of Us Strangers

29 de febrero

Después de interpretar al hot priest por excelencia en Fleabag, Andrew Scott se ha convertido en uno de los actores más destacados de los últimos años. Para 2023, el irlandés tomó el protagónico de All of Us Strangers, el drama de Andrew Haigh donde también aparece otro de los actores más cotizados en la actualidad, Paul Mescal.

All of Us Strangers sigue la vida de Adam, un escritor que se encuentra en un bloque creativo. Adam también es un sujeto solitario, pero las cosas comienzan a cambiar cuando conoce a Harry, de quien se enamora. Todo esto lo lleva de regreso a la casa de sus padres, quienes fallecieron cuando él era apenas un niño.

Imagen de ‘All of Us Strangers’ / Foto: Searchlight Pictures.

Al momento de entrar a su casa, y de manera inexplicable, se encuentra con las figuras “vivas” de sus padres, con quienes conversa sobre diversas temas como la pérdida, el dolor, los traumas generados por eventos que están fuera del control de las personas, y el abandono; todos relacionados con su búsqueda de la soledad.

All of Us Strangers en una de las películas más aclamadas de 2023, y desde luego que es una de las favoritas para la temporada de premios de 2024. Por eso es genial que haya recibido una fecha de estreno en México programado para el 29 de febrero.

May December

Sin fecha en febrero

Julianne Moore y Natalie Portman son dos de las actrices más aclamadas en la industria. Juntarlas parecía una tarea imposible, pero el único que lo podía lograr era Todd Haynes, quien volvió en 2023 con el intensísimo drama titulado May December basado en hechos reales.

En 1996, Mary Kay Letourneau, una maestra de 34 años casada y con hijos, mantuvo una relación sexual y romántica con uno de sus alumnos de 12 años. Cuando la noticia se supo, Mary Kay fue sentenciada a 7 años de prisión (tras incumplir las condiciones de su libertad condicional). Después de ser liberada se casó con este mismo alumno, con quien tuvo una hija.

Natalie Portman y Julianne Moore en ‘May December’ / Foto: Netflix

Este escándalo fue la base que tomó Haynes para desarrollar la historia de May December en el que una actriz, preparándose para un nuevo papel, busca a una mujer que protagonizó las noticias internacionales al momento de ser condenada por mantener relaciones sexuales con su alumno menor de edad.

Moore interpreta a Gracie, la maestra que protagonizó el escándalo y quien se revela como una persona controladora y neurótica, mientras Portman da vida a Elizabeth Berry, una actriz de televisión que en sus intentos por hacer más seria su carrera, decide tomar al personaje de Gracie en una película independiente.

May December es una producción de Netflix que, sorpresivamente, no formará parte del catálogo de originales de la plataforma. En cambio, llegará a cines en nuestro país en febrero (sin fecha exacta).

Madame Web

Sin fecha en febrero

Sony Pictures continua expandiendo su universo fílmico de superhéroes con las franquicias que le pertenecen de Marvel. Y para 2024, es el turno de dos personajes que veremos por primera vez en el cine: está Kraven the Hunter con Aaron Taylor-Johnson y Madame Web con Dakota Johnson.

Esta segunda es la que sale primero, y a pesar de que no hay muchas expectativas respecto a la historia, sí ha provocado un interés suficiente en las audiencias, sobre todo cuando salieron los primeros avances que revelaron el lugar que ocupa este personaje.

Esta película ampliará el universo de Spider-Man en la pantalla grande/Foto: Sony Pictures

Madame Web tiene como protagonista a Cassie, una paramédico que tras un accidente de trabajo en el que casi pierde la vida, adquiere la habilidad de ver el futuro. Es así como se conecta, de alguna manera, con un villano que forma parte del pasado de su familia, y al mismo tiempo, con tres jóvenes que pronto adquirirán poderes.

Madame Web está programada para estrenarse en febrero de 2024, pero Sony aún no confirma la fecha exacta para su salida.

MARZO

Dune: Part Two

1 de marzo

Sin duda, la parte dos de Dune de Denis Villeneuve es una de las películas más esperadas de 2024. Desde que salió la primera entrega en 2021, se convirtió en todo un éxito por varias razones como la presencia del cineasta canadiense, el elenco liderado por Timothée Chalamet y todas las personas que formaron parte de la producción tales como Greg Fraiser en la foto o Hans Zimmer en la música.

El tamaño de la producción de Dune se replicará para la Parte Dos en la que veremos la continuación de la historia de Paul Atraides, ya asentado entre los Fremen para combatir a los Harkonnen.

Imagen oficial de ‘Dune: Part 2’/Foto: Warner Bros. Pictures

Uno de los aspectos más destacados de Dune: Part Two son los nombres que volverán como el de Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Stellan Skarsgård o Rebecca Ferguson, pero también los que se sumaron como Florence Pugh, Austin Butler o Christopher Walken.

Para Dune: Part Two, las apuestas aumentan con el enfrentamiento que habrá entre los Fremen, quienes deben lidiar con la idea de la profecía sobre un salvador, contra el poderío de la Casa Harkonnen, la cual está respaldada por el Emperador (y su temor hacia el poder de los Atreides).

Dune: Part Two tenía programada una fecha de salida para finales de 2023, pero por el tema de la huelga, Warner Bros. decidió retrasarla y pasarla al 1 de marzo de 2024.

Kung Fu Panda 4

8 de marzo

Este 2024, Dreamworks traerá de vuelta a uno de sus personajes y franquicias más exitosas: Kung Fu Panda. Y cuando decimos que es exitosa, no es sólo por el tamaño de las películas desde su primera salida en 2008; sino porque tiene series de televisión, parques de diversiones, videojuegos y muchas cosas más.

Para la cuarta entrega de Kung Fu Panda, tendremos de vuelta a Po, este panda que a lo largo de su viaje se convirtió en un maestro de las artes marciales, descubriendo su propio potencial para enfrentar los obstáculos en la vida. Ahora, Po deberá entrenar para convertirse en el Guerrero Dragón del Valle de la Paz.

El elenco de voces sigue comandado por Jack Black, quien se acompaña de nueva cuenta por Angelina Jolie, David Cross, Lucy Liu, Jackie Chan, Seth Rogen, Dustin Hoffman y James Hong. Para la nueva cinta, se suman Awkwafina, Viola Davis y Ke Huy Quan.

Mickey 17

29 de marzo

Mickey 17 es uno de los estrenos que más nos emocionan en todos los sentidos. Primero, marca el regreso de Bong Joon-ho no sólo tras el éxito de Parasite, sino también al género de ciencia ficción que desarrolló en cintas como Snowpiercer. Lo cual es genial.

La otra cosa que nos entusiasma es que la película está protagonizada por Robert Pattinson, quien se acompaña en el elenco de Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette y Mark Ruffalo. Mickey 17 se centra en la historia del clon número 17 de un humano, y el cual es utilizado para hacer tareas sumamente complicadas y peligrosas.

Fuera de eso, no se saben muchos detalles de Mickey 17. Para que se den una idea, no sabemos si será una adaptación de la novela Mickey7 de Edward Ashton, o por el cambio del título, sea más una secuela. Fuera del tema de los clones y la idea de una colonización, no se ha revelado más. Lo cual crea aún más expectativas. Mickey 17 se estrenará el 29 de marzo.

ABRIL

Godzilla X Kong: The New Empire

10 de abril

Los máximos kaijus están de regreso en 2024 con la nueva entrega Godzilla X Kong: The New Empire dirigida por Adam Wingard y que tendrá de vuelta a Rebecca Hall y Brian Tyree Henry con Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns y Fala Chen.

Esta película del Monsterverse reúne a Godzilla y Kong, quienes deberán enfrentar una nueva amenaza que no sólo representa un peligro para ellos, sino para toda la humanidad. Los personajes deberán descubrir todos los secretos que la Tierra guarda para poder combatir esta amenaza nunca antes vista.

De nueva cuenta los efectos especiales se ven espectaculares, y la historia promete muchísima acción y enfrentamientos entre estas monstruosas entidades. Godzilla X Kong: The New Empire se estrenará entre el 10 y el 12 de abril.

MAYO

The Fall Guy

1 de mayo

David Leitch, encargado de películas como Bullet Train o Deadpool, vuelve este 2024 al mundo de la comedia y acción, pero ahora cargándole al lado más romántico. The Fall Guy es su último largometraje, el cual está protagonizado por Ryan Gosling y Emily Blunt.

The Fall Guy nos presenta a Gail, quien forma parte del equipo de una enorme producción fílmica. Un día, descubre que el doble de acción de esta misma película, es su ex, quien un día simplemente desapareció sin dar explicaciones. Este doble llamado Colt, intenta conectarse de nueva cuenta con Gail, pero ella no lo permite.

Todo da un giro de 180 grados cuando Colt debe emprender una misión casi suicida para buscar a una de las estrellas más grandes de Hollywood que, por cierto, protagoniza la misma película en la que Colt y Gail participan. Es así como el doble de acción descubre los lazos peligrosos que Howie tiene con varias personas. The Fall Guy se estrenará en mayo de 2024.

Furiosa

23 de mayo

George Miller es un genio único que nos ha regalado franquicias extremas como Mad Max, pero también encantos de la animación como Happy Feet. Sin embargo, en los últimos años se ha decantado más por la primera, y fue en 2016 que estrenó una de las películas más metal en la historia bajo el título de Fury Road con Tom Hardy y Charlize Theron.

Hardy dio vida a Max Rockatansky mientras Theron interpretó a uno de los personajes femeninos más fabulosos, Imperator Furiosa. El impacto de este personaje fue tan grande, que Miller se animó a armar una precuela basada en ella. Y para eso, eligió a Anya Taylor-Joy.

Foto: Warner Bros. Pictures.

Furiosa, el título de la película, plantea el recorrido de nuestra heroína mientras busca regresar a casa, una premisa muy similar a la de Ulises en La Odisea. Después de ser secuestrada y arrebatada de su hogar en el Lugar Verde de Muchas Madres, Furiosa cae con un grupo de motociclistas liderados por Dementus. ¿Qué tendrá que hace para sobrevivir?

Otro de los personajes que vemos en Furiosa y que reconocemos bien, es a Immortan Joe. El elenco, como les contamos, lo lleva Anya Taylor-Joy, quien comparte el protagónico con Chris Hemsworth junto a Alyla Browne y Tom Burke. Furiosa se estrenará el 23 de mayo de 2024.

Kingdom of the Planet of the Apes

24 de mayo

Lo que hizo Andy Serkis con la trilogía de Caesar dentro del universo de El planeta de los simios fue sensacional. Por lo que la noticia de un reboot para la franquicia, se tomó con cierto escepticismo. Pero hemos de decirles que a juzgar por los primeros avances, el regreso de este mundo se ve bastante bien.

Kingdom of the Planet of the Apes se sitúa muchos años después del reinado de Caesar. Y cuando decmos muchos años, son 300 tras la muerte de este personaje. Por lo que no veremos a Koba, Cornelia, Maurice, Rocket o Nova. Sólo serán una referencia.

En esta nueva película tendremos a un nuevo villano que pondrá en peligro la estabilidad de los simios/Foto: 20th Century Fox

Dicho esto, la historia de esta nueva película nos muestra un mundo en el que los simios dominan todo mientras los humanos se mantienen con un perfil mucho más bajo. El conflicto se genera cuando un simio convertido en líder de culto comienza a conquistar otras tribus.

Kingdom of the Planet of the Apes cuenta en su elenco con Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon y William H. Macy. La película está programada para estrenarse el 24 de mayo.

IF

Sin fecha en mayo

John Krasinski vuelve a la mesa de guion, a la dirección y a la actuación con IF, su último largometraje en donde comparte créditos con Ryan Reynolds, Cailey Fleming y Fiona Shaw. El actor de The Office dejó por un momento el género de terror y suspenso, para irse a la fantasía y aventura.

IF, que significa amigos imaginarios (así es su título en español), nos presenta a una niña que tiene el poder de ver a los amigos imaginarios de las personas, aquellas que ya olvidaron el poder de su imaginación de cuando eran niños y necesitan reconectarse con esas historias. IF se estrenará en mayo, pero aún no tiene una fecha específica para salir.

JUNIO

Mi villano favorito 4

27 de junio

Hace unos años el nombre de Mike White no era tan conocido, pero eso cambió con el éxito de The White Lotus, la serie de televisión de HBO que con sus dos temporadas, arrasó en la temporada de premios. Pues han de saber que ahora lo vamos a querer más, pues Universal e Illumination le encargó el guion de la cuarta entrega de Mi villano favorito o Despicable Me.

Aún no se ha revelado de qué tratará esta nueva entrega. Es más, ni siquiera tenemos imágenes o avances oficiales que nos den una idea. De lo único que tenemos certeza es de parte del elenco en el que encontramos a Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove y Steve Coogan. Aún no se sabe si Nev Scharrel y Dana Gaier volverán para interpretar a Anges y Edith.

Otra cosa que ya parece segura es la fecha de estreno para Mi villano favorito 4, y hasta ahora, está programada para el 27 de junio de 2024.

Imagen de ‘Mi villano favorito 3’ / Foto: Universal

IntensaMente 2

Sin fecha para junio

Desde hace unos años, si bien Pixar no ha dejado de hacer películas originales, le ha apostado un montón a las secuelas y construcción de franquicias tales como Cars o Toy Story. Ahora es el turno de Inside Out o en su título en español, IntensaMente, la cual estrenará en 2024 su segunda parte.

Para esta nueva entrega, volvemos a ver a las entrañables emociones de Riley. Vemos a Alegría, Tristeza, Furia, Miedo y Desagrado. Sólo que considerando que Riley ha crecido, es momento de incorporar una nueva emoción… Ansiedad. Así es, la ansiedad llega a la vida de esta humana y pone de cabeza su mente y, por ende, el resto de sus emociones.

El elenco de voces en inglés vuelve a tener a Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale y Liza Lapira. Ahora se le suma la voz de Maya Hawke para dar vida a Ansiedad. IntensaMente 2 se estrenará en junio de 2024, pero aún no se confirma el día exacto.

JULIO

Deadpool 3

26 de julio

El mundo de superhéores anda tambalenado en el cine. En los últimos dos años, ninguna película ha logrado despegar como lo hacían antes de la pandemia. Y la terrible realidad de estos universos no se liga directamente con la pandemia y sus efectos en la industria, sino con un agotamiento por parte de la audiencia.

Sin embargo, podemos asegurar que este 2024 sólo habrá una película que llevará a las y los espectadores al cine. Hablamos de la tercera entrega de Deadpool con Ryan Reynolds, la cual trae de vuelta a uno de los personajes más míticos dentro y fuera tanto de Marvel como del cine de superhéroes: Wolverine con la interpretación de Hugh Jackman.

Todavía no sabemos todos los detalles de Deadpool 3, pero la película se ha vendido sola, por decirlo de alguna manera, con toda la promoción previa en la que tanto Reynolds como Jackman han participado… con muchos tintes de comedia que seguro veremos en la cinta. Así que sí, todos estaremos metidos en las salas de cine el próximo 26 de julio para ver el regreso de ambos personajes.

Hugh Jackman y Ryan Reynolds protagonizarán Deadpool 3. Foto: Getty.

AGOSTO

Kraven the Hunter

30 de agosto

De nueva cuenta Sony Pictures aparece en esta lista con otro título de superhéroes, pero esta vez centrado en la figura de Kraven the Hunter con el protagónico de Aaron Taylor-Johnson. Esta película sufrió de varios retrasos, pues saldría a finales de 2023 y se pasó para el segundo semestre de 2024.

Kraven the Hunter nos presenta al hijo de un sujeto cruel y adinerado. Para enseñarle a su hijo a ser valiente, los lleva de cacería, dejándolo solo enfrentando a un león. Después de que este lo ataca y lo hiere de gravedad, sangre del mismo felino caen en su torrente, adquiriendo algunos poderes como fuerza y velocidad.

Como su padre lo abandona a su suerte, este personaje comienza una cruzada para terminar con los villanos como su padre o que este mismo patrocina. Kraven the Hunter está dirigida por J.C. Chandor con un elenco que integra a Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola y Christopher Abbott. También recibió clasificación R por su contenido violento. Hemos de esperar al

SEPTIEMBRE

Beetlejuice 2

6 de septiembre

Desde hace muchos años, y no exageramos si decimos que más de 30, muchos de los fans de Tim Burton esperaban noticias que extendieran el mundo de Beetlejuice después del éxito de su película en 1988 de la mano de Michael Keaton y Winona Ryder.

Las buenas noticias finalmente llegaron cuando le dieron luz verde a una secuela que traería de regreso a Keaton como Beetlejuice y a Ryder como Lydia. Luego se anunciaron los nuevos nombres con sus respectivos personajes como Jenna Ortega, quien interpretará a la hija de Lydia; Willem Dafoe como un abogado del más allá; y Monica Bellucci como la esposa de Beetlejuice. Justin Theroux también forma parte del elenco.

Beetlejuice 2 no ha revelado su trama en su totalidad, tampoco ha liberado imágenes o avances especiales. Pero lo que sí tiene es una fecha de estreno programada para el 6 de septiembre.

Fotos: Getty/Warner Bros.

OCTUBRE

Joker: Folie à Deux

4 de octubre

En 2019 Todd Phillips estrenó Joker con el protagónico de Joaquin Phoenix, y la película se convirtió en un éxito total tanto en la taquilla, como en críticas y entre la audiencia. Joker se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia y le dio a Phoenix su primer Oscar por interpretar a Arthur Fleck.

Por eso, las expectativas alrededor de su secuela sólo han ido en aumento con el regreso de Phillips, Phoenix y el agreado de Lady Gaga como Harley Quinn. Lo que es un hecho es que volveremos a ver a Zazie Beetz con un nuevo elenco que integra a Brendan Gleeson, Jacob Lofland, Catherine Keener y Harry Lawtey.

De la trama se sabe poco, pero no hace mucho se reveló que gran parte de la historia sucedería en Arkham, por ejemplo. Otro de los detalles que fueron revelados, y este fue desde un inicio, es que Joker: Folie à Deux, será un musical. La película de nueva cuenta está programada para entrar de lleno a la temporada de premios con una fecha del 4 de octubre de 2024.

NOVIEMBRE

Gladiator 2

22 de noviembre

Pocas películas de época (y épicas), han generado el impacto que tuvo Gladiador de Ridley Scott al momento de su salida a inicios del siglo XXI. Con el protagónico de Russell Crowe, Scott nos presentó a un general de los ejércitos de Roma que logra enfrentar y derrocar al emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix.

Al ser una historia, sí, ficticia, pero con una conclusión fija, jamás nos imaginamos que el mismo Ridley Scott accedería y se involucraría en una secuela de Gladiador. Pero si lo pensamos bien, todo el trabajo que hubo detrás de las precuelas de Alien, tampoco fue una noticia tan descabellada.

Russell Crowe como Máximo en ‘Gladiador’ / Foto: Universal

La cosa se puso emocionante con Gladiador 2 cuando ficharon a Paul Mescal para el protagónico. ¿Y quién es? Mescal será ni más ni menos que una versión adulta de Lucius, el hijo de Lucilla y sobrino de Cómodo. Este decide que no quiere el poder de Roma, sino honrar el legado de Maximus.

Por esa razón también veremos en el elenco a Connie Nielsen y Djimon Hounsou, quienes interpretaron a Lucilla y Juba, respectivamente, en la Gladiador original. Otros nombres del elenco de esta segunda entrega son Pedro Pascal, Denzel Washington y Fred Hechinger.

Paul Mescal será el protagonista de ‘Gladiator 2’. Foto: Getty

Wicked: Part 1

28 de noviembre

Sentimos que la película de Wicked ha estado rondando desde hace muchísimos años y de plano no se estrena. Pero en realidad, no lleva tanto tiempo en el limbo de la producción; lo que ha sucedido es que han salido tantas imágenes en el set, que sentimos que lleva mucho tiempo sin concretarse nada.

Pero 2024 es el año en el que veremos la primera parte de este musical, el cual está protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo como Glinda y Elphaba, respectivamente. Ya con ese elenco las expectativas se mantienen hasta arriba, pero estamos seguros que conforme liberen avances, aumentarán más y más.

La primera parte de Wicked tiene una fecha de estreno programada para el 28 de noviembre de 2024. Y hasta ahora, la fecha para la segunda parte está programada para el mismo mes pero de 2025. Así que tenemos Wicked para rato.

Foto: Getty Images

DICIEMBRE

Mufasa: The Lion King

20 de diciembre

Los live action de Disney son una de esas cosas que, estamos seguros, confunden a los espectadores. Por un lado queremos verlos porque son un viaje al pasado lleno de nostalgia; pero por el otro, ¿realmente los necesitamos? o ¿valen la pena?

La respuesta puede variar, pero la realidad es que algunos han salido bien. Y creemos que uno de ellos es el live action de El rey león. ¿Por qué? Porque Disney dio luz verde para una precuela, esta vez centrada en el personaje de Mufasa.

Mufasa está dirigida por Barry Jenkins, quien tiene en su filmografía joyas como Moonlight. La presencia de este cineasta es uno de los factores por los cuales parte de la audiencia confía en que saldrá bien esta entrega. Mufasa está programada para el 20 de diciembre de 2024.

Barry Jenkins / Foto: Getty.

Nosferatu

Sin fecha para diciembre

No habrá mejor manera de cerrar el 2024 (sí, esto lo decimos sin que haya terminado el 2023, pero no nos importa) que con una película de Robert Eggers. Y no es cualquier título, sino que se trata de la visión de este director del personaje y la historia de Nosferatu.

Después de The Northman, la cual consideramos una de las mejores películas de 2022, Eggers se entregó de lleno a la producción de Nosferatu, la cual contaría con la presencia de Anya Taylor-Joy. Pero la actriz argentina anunció su salida, y así fue como entró Lily-Rose Depp. Junto a ella tenemos a Bill Skarsgård, Willem Dafoe y Nicholas Hoult.

