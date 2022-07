Aún no se estrena el episodio final de la tercera temporada The Boys, y Amazon Prime Video ya confirmó la cuarta entrega. Pero en realidad, no es una sorpresa, pues se trata de una de las series más exitosas dentro de la plataforma y una de las mejores producciones para televisión en los últimos años (se estrenó en 2019).

¿Pero cuál es el secreto de su éxito? Primero, aprovecha la relación de las audiencias por las narrativas alrededor de los superhéroes, pero le da un giro de 180 grados al presentar personajes contrastantes y crudos dentro de una realidad que reconocemos más frente a nuestra necesidad de consumo (capitalismo pues).

The Boys / Foto: Akiva Griffith/ Amazon Prime Video

Hemos de mencionar el material original en los cómics con un universo desarrollado por Garth Ennis y Darick Robertson que sobrepasa cualquier límite entre la violencia, brutalidad y horror. Pero sobre todo, el éxito de The Boys se encuentra en sus personajes y el desarrollo de los mismos.

El credor de la serie, Eric Kripke, no ha temido presentar las partes más brutales, y se ha atrevido ha hacer los cambios necesarios en función de la pantalla chica. Por ejemplo, le ga dado a algunas variaciones radicales como el cambio de género de Madelyn Stillwell, pero también en detalles sutiles que explotan todo el potencial del personaje.

Imagen: Amazon Prime Video

¿Quién es Homelander?

Y qué mejor ejemplo de esto que Homelander, el antagonista principal de The Boys tanto en los cómics como en la serie. Sin duda, es uno de los personajes más complejos en esta historia (y en el mundo de superhéroes, en realidad) que encierra un montón de contextos que valen la pena platicar para ir pronosticando el avance de la serie.

Es una especie de Superman, y quizá es uno de los superhéroes más poderosos que hay en la historia: vuela, tiene visión de rayos X, súper oído, mucha fuerza, y prácticamente es indestructible. Es líder de The Seven, el grupo élite de héores de Vought International que no sólo se decian a “salvar” al mundo, sino a promocionar productos de la compañía, incluidos ellos mismo.

Pero detrás de su fachada, esconde varias perversiones relacionadas a su complicada infancia, su falta de conexiones humanas, su necesidad de aprobación y admiración, y el hecho de que a pesar de ser la persona más poderosa del mundo (físicamente hablando), no puede controlar nada en su vida… y eso lo convierte en el personaje más débil de todos.

Anthony Starr como Homelander en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

¿Necrofilia?, ¿Homelander? Sí

En la serie de The Boys muestran bastante bien que Homelander es un tipo perturbado y con muchos mommy issues. Su relación con Madelyn Stillwell de Vought International, y su obsesión por la leche materna es la prueba de ello. A pesar de tener otros personajes con actitudes sexuales deplorables (como Translucent metiéndose a los baños de mujeres), Homelander es particularmente desagradable.

Ahora bien. En la producción de Amazon Prime Video, vemos estas conductas extrañas e incómodas. Pero en el cómic… esto no es nada. Homelander, resulta, es un adicto al sexo y tiene una filia específica: tener sexo con cadáveres. Y no es cualquier cadáver, sino aquellos que son asesinados por el mismo Homelander.

Para que se den una idea, en el cómic de The Boys, Homelander asesina al presidente de Estados Unidos, lo decapita y tiene sexo con la cabeza. Sin duda, este villano es uno de los más impresionantes no sólo en el mundo de los cómics y los superhéroes, sino en general.

Imagen de ‘The Boys’ #65 / Foto: Dynamite

¿Quién era su mamá?

Homelander fue criado en un laboratorio, eso lo sabemos bien gracias a la producción para la televisión de The Boys. Esto explica un montón de cosas sobre su comportamiento y el lugar que ocupa en la historia (y su relación con Stillwell y la leche materna, sin duda).

Sin embargo, no fue creado en los laboratorios de Vought. Una mujer dio a luz a Homelander, pero esta fue maipulada para que cediera a los experimentos de los científicos con el Compound V. A esta mujer, quien tenía problemas de salud mental, se le inyectó algo de este suero mientras estaba embarazada. Y la cosa se pone mejor: la parte del papá, venía de Stormfront. ¡PUM!

Stormfront en el cómic de ‘The Boys’ / Foto: Dynamite

Han de saber que Stormfront, en los cómics, es un hombre, y no se involucra de la misma manera que lo hace en la serie (ni su relación con Homelander ni su muerte en manos de Ryan). Por lo tanto, Homelander es hijo del primer superhéroe creado por el Compound V.

A partir de los efectos de la inyección, es que su madre muere después de dar a luz. Esto sólo facilitó las cosas para que Vought tomará a Homelander como su propiedad y pudieran convertirlo en la persona más poderosa del planeta. Lo que no consideraron, evidentemente, es que la falta de amor podría convertirlo en una verdadero sociópata. Y los resultados están ahí.

Homelander en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

La debilidad de Homelander es… él mismo

Hablando de la falta de cariño y de familia en la infancia de Homelander, es que surge la pregunta: ¿hay algo que pueda desatruir a este personaje? La respuesta es sí, y justamente va paralelo a su desarrollo. Pero por acá tenemos dos respuestas: una física y una emocional.

Psicológicamente hablando, Homelander es el personaje más débil de este universo. El mismo Anthony Starr, quien lo interpreta en la serie, lo ha dicho. Por lo que la mayor debilidad de este sujeto es su parte humana; sentirse vulnerable es un factor de riesgo para Homelander que lo ha puesto en jaque tanto en el cómic como en la serie. Además, busca tanto la aprobación (aquella que no tuvo de niño), que perder la atención de la gente es lo más aterrador.

Homeland en el primer episodio de ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

En cuanto a sus cualidades físicas, es más complicado que decir que es invensible. Dejando de lado algunos aspectos como que su visión de rayos X no son funcionales con el zinc, Homelander es prácticamente imposible de matar, al menos no por medios “tradicionales”.

Mientras crecía, los científicos del laboratorio de Vought estaban tan asustados con los poderes que había adquirido, que construyeron una bomba de hidrógeno para detenerlo. Pero no es suficiente. Por lo que hicieron un clon de Homelander, el único que lo puede enfrentar. ¿Y quién es? Black Noir.

En el cómic, este personaje mata a Homelander durante una pelea después de que el villano se entera de la existencia de su clon (este cometió crímenes horribles haciéndose pasar por Homelander). En términos de la serie de The Boys, es difícil saber si Black Noir tomará relevancia de esta forma, pero no olvidemos que existe Ryan, el hijo que tuvo con Becca, y quien nació, sin necesidad de complementos artificiales, con los mismos poderes que Homelander.

Black Noir en ‘The Boys’ / Foto: Dynamite

Las versiones (creadas) de su origen

En la serie, The Boys revelan al mundo que los superhéroes no nacen, sino se hacen. Desde la creación del Compound V durante la invasión nazi, se escondió el gran secreto de la existencia de los superhéroes como un producto de comercialización por parte de Vought International.

Pronto, el mundo se entera que basta una inyección para crear superhéroes, y estos no son tan especiales como habían dado entender. Nos queda claro, en ese caso, el pasado de Homelander y cómo al ser el más poderoso, no podía crecer en un hogar regular como Starlight o A-Train.

Por lo que la sección de marketing de Vought, creó una historia perfecta del sueño americano para hablar de la infancia de Homelander. Pero la empresa va más allá y se inventó una historia en la que Homelander cayó del cielo, y que en realidad, es un alien. Tal cual, la misma narrativa de Superman que lo distancia de los humanos.

Homelander con Stillwell en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

La falta de identidad de Homelander

La mayoría de los superhéroes mantienen un balance en su vida a partir de la existencia de dos identidades. Una es como civiles comúnes y corrientes, con un nombre y apellido como Peter Parker o Annie January. Y la otra es su alter ego como Spider-Man o Starlight. Puede ser pública o no la relación entre ambas identidades.

Pero sin duda, esto ayuda a los personajes a mantenerse en un equilibrio que si bien es frágil, es de bastante ayuda. Esto no sucede con Homelander, a quien siempre vemos vestido con su traje y respondiendo al nombre de superhéroe. Más allá de eso, parece no ser alguien, y eso es un problema.

En los cómics de The Boys, a veces utiliza el nombre de John, pero fuera de eso (que no es mucho), Homelander sólo es Homelander. No tiene conexiones románticas, ni amigos, ni familia. Su pasado fue construido en un laboratorio y tiene dependencias extrañas por esa falta de contacto. Esto lo ha llevado a un punto aterrador tanto en la serie como en los cómics.