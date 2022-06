Hay series espectaculares dentro de las plataformas de streaming y luego está The Boys. Sin duda, es la producción más destacada de Amazon Prime Video, pero en general, es una de las mejores series que hay en la actualidad. Desde su primera temporada en 2019, tomó por sorpresa a todos convirtiéndose en una de las imperdibles del mundo del streaming.

Para 2020 estrenaron su segunda temporada, la cual superó todas las expectativas. Y hace apenas una semanas, a inicios de junio de 2022, lo dieron todo con la tercera entrega (AQUÍ el tráiler) que llegó con nuevos personajes, pero también con más problemas, sangre y locura.

Dado el éxito desmedido de sus tres temporadas (y de hecho, con esta última todavía están pendientes los episodios), es que Amazon Prime Video ha dado luz verde para una cuarta entrega. Esto es lo que sabemos de esta próxima producción y los planes para The Boys.

Karl Urban como Billy Butcher en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

The Boys regresará con una cuarta temporada

Nos emociona mucho la noticia, pero en realidad, no es una sorpresa (por varias razones). La primera es porque The Boys ha sido tan exitosa, que Amazon le ha dado continuidad a través de otros títulos como la antología animada bajo el título de The Boys Presentes: Diabolical. Actualmente se encuentra en producción un spin-off sobre la universidad de superhéroes.

En segundo lugar, el estreno de la tercera temporada fue una locura. De acuerdo con algunos registros, la audiencia de la serie creció 17 por ciento desde el estreno de la segunda temporada para esta tercera entrega. Eso quiere decir que The Boys ha sido recomendada de boca en boca. Les dejamos otro dato para que no haya duda. La serie ha crecido, desde 2019, 234 por ciento. ¡Es muchísimo!

Y luego, el protagonista de la serie, Karl Urban, ya se le había salido que estaba en los planes una cuarta entrega. Durante una entrevista con Variety en el SXSW Studio, se le salió decir que terminarían de grabar hasta finales de este 2022… lo cual dio a entender que extendieron la producción.

Starlight y Homelander en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

¿Qué vemos en la tercera temporada?

Para aquellos que apenas le van a entrar, deben saber que The Boys está basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, donde nos muestran un mundo donde los superhéroes son marcas y productos en beneficio de las naciones.

Regulados por una misma empresa, que básicamente tiene el monopolio, estos “héroes” tienen el estatus de celebridades… y sin duda aprovechan su fama, dinero y poder para estar por encima de la ley. Esto ha hecho que un grupo de personas, los desprecie y busque terminar con todo.

Imagen de la tercera temporada de ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

Después de algunas batallas entre los chicos y los sups, ha llegado un periodo de calma, el cual se ve amenazado de manera constante. Para esta tercera entrega, todo parece dispararse con la presencia de Soldier Boy, el primer superhéroe interpretado por Jensen Ackles.

Desde luego tenemos de regreso a Karl Urban junto a Quaid, Jack Anthony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie y Claudia Doumit.