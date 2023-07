Lo que necesitas saber: El talk show de 'The Graham Norton Show' nos ha regalado algunas de las historias, protagonizadas por los invitados, más graciosas que jamás se hayan contado.

El gusto se rompe en géneros. Pero la mayoría podemos coincidir que el programa de Graham Norton para la BBC, titulado The Graham Norton Show, es el mejor talk show que existe. Hay grandes conductores como Stephen Colbert, Conan O’Brien, los Jimmy (Fallon y Kimmel)… pero Graham Norton los supera por mucho.

Una de las razones por las cuales su programa es genial y divertido, es porque no dirige las conversaciones entre los invitados y les da un espacio, sin interrupciones, para que cuenten anécdotas de cualquier tipo. Y es así como Graham Norton ha logrado sacarles las historias más graciosas.

Así que por acá nos armamos una lista (muy corta) de algunas de las historias más graciosas que se han contado en The Graham Norton Show. Esta vez dejaremos fuera las imitaciones o bailes para concentrarnos en momentos de las conversaciones que han sido memorables por chistosos e incluso vergonzosos.

El conductor Graham Norton / Foto: YT The Graham Norton Show

A faecal Jackson Pollock

Ryan Gosling ha sido uno de los invitaros recurrentes al programa de Graham Norton. Y siempre sucede algo gracioso. Sin embargo, uno de los momentos más gracisosos fue cuando asistió al talk show junto a Russell Crowe para hablar de Dos tipos peligrosos.

Esa mismo noche, de causalidad, estaban de invitados la espectacular Jodie Foster y el comediante Greg Davies, quien fue a hablar de su serie Show Man Down (basada en eventos reales en la vida del británico). Fue así como Graham Norton le pidió a este último que le contara a Foster una de sus anécdotas más vergonzosas (y por supuesto que graciosas).

Ryan Gosling riéndose de la anécdota de Greg Davies durante el show de Graham Norton / Foto: YT The Graham Norton Show

Resulta que después de una noche de curry y mucho alcohol, Davies estaba crudo y fue a dar una clase con algunos alumnos con discapacidades auditivas. De repente se sintió un poco incómodo, y cuando fue el baño se dio cuenta que traía la ropa interior de su mamá…

Pero no sólo eso. Después de lamentarse por los calzones vergonzosos, regresó a clases para darse cuenta que el micrófono que traía en el pecho para ayudar a sus alumnos a escuchar, siempre estuvo prendido… Ryan Gosling no para de reír (es más, llora de la risa) mientras Davies cuenta esta historia. Y por eso es uno de los mejores momentos de The Graham Norton Show.

Miriam Escobar

Siempre que Miriam Margolyes va a The Graham Norton Show, sale una historia demasiado graciosa. Está la vez que dijo que “comenzó a mojar sus calzones” cuando logró conseguir un autógrafo de Laurence Olivier; cuando no reconoció al príncipe William en una foto con will.i.am; o cuando no tenía ni idea de quiénes eran los otros invitados.

Elegir sólo uno de los momentos de Mairiam Margolyes con Graham Norton es casi imposible. Pero nos aventuramos a poner en esta lista una de las historias más irreales y graciosas de la actriz en relación con una pandilla que vendía drogas y utilizó su casa como un punto de ventas.

Miriam Margolyes con algunos invitados en ‘The Graham Norton Show’ / Foto: YT BBC

Miriam tiene una casa muy bonita cerca Dover de la cual obtiene ingresos a partir de su renta. La casa, se dice, es la más cercana a la frontera con Francia, por lo que se encuentra en una locación ideal para vacacionar… o realizar actividades ilegales. Una pandilla le rentó la casa a Margolyes para utilizarla como un depósito de drogas, específicamente cocaína.

La policía llamó a Miriam Margolyes para notificarle de las actividades criminales que sucedían en su casa. Para que se den una idea, el valor de la droga que había en la casa superaba las 13 millones de libras esterlinas. ¡Una locura! Lo gracioso de la historia es que algunas personas comenzaron a decir que la actriz estaba involucrada, recibiendo el apodo de Miriam Escobar (haciendo referencia a Pablo Escobar).

Lewis Capaldi y el látigo de Jamie Dornan

Lewis Capaldi visitó el set de Graham Norton en varias ocasiones y se convirtió en uno de los invitados más graciosos del programa. Para que se den una idea, compartió el sillón junto a Jim Carrey y Capaldi seguía siendo el hombre de los mejores chistes… a ese nivel.

Pero sin duda, uno de los momentos más graciosos del programa junto a Lewis Capaldi fue cuando compartió el sillón con Sophie Okonedo, Siobhán McSweeney, James Norton y Jamie Dornan. Con este último fue que compartió una anécdota (que no logró terminar) y un comentario que hizo reír a todos.

Lewsi Capaldi como uno de los invitados en The Graham Norton Show / Foto: YT The Graham Norton Show

Capaldi fue al show para presentar “Pointless”, uno de sus singles más exitosos al inicio del año. Contó que buscó el contacto de Jamie Dornan, y aunque lo obtuvo, nunca habló con él. Por eso, para Capaldi fue raro verlo en el programa, y dijo, “Estoy tan acostumbrado a verte en ’50 sombras de Grey’. Así que es raro verte sin tu látigoen la mano y yo sin mi pene en la mía“.

Todos los invitados, incluido Graham Norton, comenzaron a reírse. La cosa es que a pesar de que el comentario fue muy gracioso, los fans se quedaron esperando que contara la historia completa, pero el programa ya había terminado. Por lo que nadie supo por qué Capaldi había contactado a Dornan. Las teorías dicen que quizá lo buscó para que protagonizara el video de “Pointless”.

My cocaine

Sir Michael Caine forma parte de la realiza de actores británicos y al mismo tiempo es una de las figuras más destacadas en toda la industria del cine con una carrera larguísima. A lo que vamos es que su nombre es bastante conocido, pero eso no ha hecho que la pronunciación sea la correcta.

Ahora bien. No se trata de un nombre complicado como el de Saoirse Ronan, cuya pronunciación corresponde al dialecto irlandés que es muy distinto al inglés. Sin embargo, el actor británico siempre lo ha pronunciado con mucha más “delicadeza” que el resto, resaltando la primera parte de Michael.

Sir Michael Caine como invitado de ‘The Graham Norton Show’ / Foto: YT BBC

Fue así como Sir Michael Caine contó de una ocasión en la que mientras filmaba una película en las Filipinas, fue invitado a una fiesta. El ganador del Oscar dice que el lugar era muy elegante, y fue presentado con la mayoría de los invitados excepto la host.

La mujer se le quedaba viendo de una manera muy extraña. Entonces, lo manda a llamar y le pregunta si era un narcotraficante. A lo que Sir Michael Caine respondió que no. “¿Entonces por qué todo mundo te dice “My Cocaine”?”, le preguntó ella. “Sabes que la historia es cierta porque es imposible de inventar algo así”, concluyó el actor.

La (no) circuncisión de Sir Patrick Stewart

Este fue un caso muy similar al de Ryan Gosling con Greg Davies en el que uno de los invitados llora de la risa. Pero el momento gracioso de The Graham Norton Show del que ahora hablaremos, está protagonizado por Hugh Jackman y Sir Patric Stewart, quienes se conocen desde hace muchos años a partir de su participación en la saga de X-Men.

Jackman ha interpretado a Wolverine mientras Stewart ha dado vida al profesor Charles Xavier. Por lo que la química que demuestran durante sus entrevistas, en particular en el sillón de Graham Norton, es sensacional. Y fue una historia muy personal e íntima de Sir Patrick Stewart la que hizo a Hugh Jackman llorar de la risa.

Hugh Jackman y Sir Patrick Stewart con Graham Norton / Foto: YT The Graham Norton Show

Graham Norton le pidió al icónico actor británico que revelara un “desacuerdo” que tuvo con su esposa. La cosa es que ese desacuerdo estaba relacionado con sus partes íntimas, a lo que Jackman reacciona con una sorpresa, ansioso por escuchar la historia.

Es así como Sir Patrick Stewart revela que toda su vida había pensado que estaba circuncidado hasta que una noche su esposa le dijo que no. Cuando el actor fue al doctor, le pidió diera un veredicto final y efectivamente… no estaba circuncidado. “Soy judío, sé cuál es la diferencia”, le dijo el doctor. Mientras Hugh Jackman se ríe, Stewart le pregunta si se encuentra bien para continuar con su relato.

