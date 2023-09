Lo que necesitas saber: Hace algunos años, Guillermo Del Toro estaba en planes de hacer una película de 'Star Wars' al estilo 'El padrino'... Pero ya no se armó. Esta es la historia.

¿Se imaginan lo que hubiera sido este proyecto de haberse concretado? Es complicado asegurar que la película de Star Wars de Guillermo Del Toro hubiera sido un éxito… Pero cuando menos, la apuesta parecía interesante.

Tener a la franquicia más emblemática de la ciencia ficción y a uno de los directores más renombrados de los últimos tiempos juntos, en teoría, sonaba bastante bien. De alguna manera, uno podría pensar en que el mexicano podía aportar algo ingenioso en medio de la mixta recepción (tirándole a mala) que tuvo la última trilogía.

Pero al final, no sucedió. La razón por la que no se le dio seguimiento al proyecto es un misterio, pero la anécdota sobrevive… Y ahora, se sabe que era una producción que estaba avanzando en su etapa de desarrollo.

Guillermo del Toro/ Foto: Getty Images

La película de ‘Star Wars’ de Guillermo Del Toro que no sucedió

Si bien la cinta del cineasta mexicano solo se quedó en las etapas de desarrollo, lo cierto es que ya tenía a un guionista seleccionado. El elegido era David S. Goyer, el mismo que trabajo como escritor en Batman de Christopher Nolan, Man of Steel de Zack Snyder, entre otras destacadas franquicias.

En una entrevista (bastante reciente) para el podcast Happy Sad Confused presentado por Josh Horowitz, Goyer confirmó que el proyecto existía. “Escribí una película de Star Wars que no se produjo y que Guillermo Del Toro iba a dirigir”, comentó el guionista provocando la reacción atónita de Horowitz en su entrevista.

Guillermo del Toro. Foto: Getty

Según lo comentado por Goyer, todo esto sucedía hace unos cuatro o cinco años, momento en el que también estaba escribiendo un guión para un producto sobre los orígenes de los Jedi. “Estaban pasando muchas cosas en Lucasfilms en ese momento”, agregó el guionista para responder por qué no se avanzó con esa idea.

“Era un guión genial… Hay muchas obras de arte [artes conceptuales] geniales que se hicieron de eso”, reveló el escritor sobre la película de Star Wars de Guillermo Del Toro que no se hizo. Pueden ver el fragmento de la entrevista donde hablan sobre eso, en el siguiente video (adelántenle al 50:41).

Y Guillermo lo confirmó

Por si había dudas de que esto fuera real, el mismo Guillermo Del Toro salió a confirmar las declaraciones de David S. Goyer. Luego de que el conductor Josh Horowitz compartiera el fragmento de la entrevista en redes sociales, el director mexicano retuiteó el video diciendo que era verdad.

“Cierto. No puedo decir mucho. ¿Quizá dos letras ‘J’ y ‘BB’ son tres letras?”, escribió el director de The Shape of Water, quien además dijo que en realidad todo ese proyecto tiene más de seis años que estaba sucediendo.

Eso sí, el mensaje sobre las ‘J’ y las ‘BB’ han despertado la curiosidad sobre a qué se refiere Guillermo Del Toro respecto a la película de Star Wars que iba a dirigir. No lo ha revelado el mismo, pero nos podemos dar una idea de la referencia si nos vamos unos años atrás…

Guillermo Del Toro confirma la película de Star Wars que escribió David S. Goyer para que él la dirigiera. Foto: Captura de X/Twitter.

¿La película de ‘Star Wars’ de Guillermo Del Toro al estilo de ‘El padrino’?

Guillermo Del Toro contó en una entrevista del 2015 con Yahoo Movies que le hubiera gustado hacer una película basada en Jabba The Hutt. Al más puro estilo de varias de las recientes series de la franquicia, la idea del cineasta mexicano era explorar los orígenes del personaje y cómo llegó a convertirse en un poderoso criminal intergaláctico.

Pero su concepción iba a tener como influencia una de las mejores películas de todos los tiempos. “Haría una saga al estilo de El Padrino sobre lo que tuvo que pasar Jabba el Hutt para hacerse con el control”, dijo Del Toro para explicar por qué le gustaba el personaje y esa potencial historia.

“Primero, [me gusta] porque es el personaje que se parece más a mí. Me encanta la idea de una mafia de los Hutt, algo complejo. Amo al personaje”, agregó el cineasta en ese momento. Y a ustedes, ¿les hubiera gustado ver esta película de Star Wars de Guillermo Del Toro que ya no se hizo? También les contamos por acá por qué no se hizo la cuarta parte de El Padrino.

Jabba The Hutt estaba en la idea de Guillermo Del Toro para una película de Star Wars. Foto: Lucasfilms.

