Lo que necesitas saber: Si lo suyo es el britpop y el cine, definitivamente tienen que echarle un ojo a las películas que les presentamos por acá.

Definitivamente, el movimiento Cool Britannia de mediados de los 90 en el Reino Unido supuso el surgimiento de nuevas tendencias de moda, grupos de música e incluso su influencia lleno al entretenimiento británico. Esta corriente no solo hizo eco no solo en su país, también en otras partes del mundo. Y más allá de la industria musical, el britpop llegó a otras ramas del arte, como el cine.

Tras la caída del llamado Thatcherismo, había grandes esperanzas en el nuevo gobierno laborista y a partir de ahí, surgió un montón de optimismo y creatividad que se sintió en Gran Bretaña durante esta periodo. Tanto así que la industria cinematográfica salió de un momento de estancamiento y se unió a la multitud del pop británico.

Durante los 90, surgió un sentimiento de nacionalismo en el Reino Unido. Fue ahí donde surgió el britpop, el cual influyó incluso en el cine/Imagen ilustrativa: Reuters

El britpop también fue parte importante del cine

Aunque técnicamente no está clasificada como cine Britpop, los expertos consideran que fue el éxito mundial de la película Cuatro bodas y un funeral de 1994 la que le dio a la industria británica la fuerza, financiación, exposición y confianza para producir toda una serie de películas vanguardistas que le siguieron.

Pero, ¿qué es lo que caracteriza a esta onda del cine dentro del britpop? Bueno, pues de entrada no se puede encasillar como un género, pero muchas cintas que aparecieron en este periodo comparten rasgos, porque casi siempre tratan sobre una pandilla o un grupo de personas (generalmente hombres) que tienen la sensación de ser perseguidos o de intentar escapar. Colores vivos, realismo mágico, ira, escenas sexuales o violentas, groserías, rechazo a la cultura estadounidense, humor e irreverencia.

Películas como ‘Trainspotting’ son de esas que cuentan con soundtracks increíbles. Foto: PolyGram Filmed Entertainment

Sin embargo, el factor más importante es que el cine de la era del britpop se siente positivo, como si viniera una mejor época para los involucrados en las cintas. Pero además de la cinematografía, todas las películas tienen en común otra cosa muy importante: tienen bandas sonoras increíbles, ejemplo de ello es la adaptación de Trainspotting de Irvine Welsh que se aventó Danny Boyle.

Y sí, por acá sabemos que ustedes ya han visto esta cinta pero quizá les gustaría checar más con una onda similar. Es por eso que nosotros les contaremos de algunas otras películas a las que definitivamente deben echarle un ojo sin son fans del britpop. Así que corran por lápiz y papel para que tomen nota, ¿listos? Ahí vamos.

Shooting Fish

Arrancamos esta lista con Shooting Fish, una comedia criminal romántica de 1997 dirigida por Stefan Schwartz, la cual al igual que muchas otras películas de esta época en el Reino Unido, contó en su reparto con nombres que años más tarde serían muy famosos en la industria cinematográfica, como Kate Beckinsale y Peter Capaldi.

La cinta tiene como protagonistas a Dylan y Jez, dos jóvenes de 20 años huérfanos a los que les sobra preparación y les falta trabajo. Dylan es todo un hablador, y Jez es un mago de las computadoras. Juntos aprovechan sus respectivas habilidades para estafar a los ricos (como si fueran unos Robin Hood modernos) y así juntar un millón de libras con la intención de lograr su sueño: comprar una casa en el campo.

Y sí, Shooting Fish también tuvo un soundtrack espectacular, pues incluyeron rolas de bandas que quizá no fueron tan famosas durante el movimiento britpop noventero pero aún así no dejan de ser increíbles. Entre ellas destacan The Supernaturals, The Bluetones, Space, Silver Sun, Leftfield, Dubstar y Symposium.

A Life Less Ordinary

Definitivamente, Danny Boyle fue una figura importante y pieza clave durante este periodo del cine britpop, pero más allá de Trainspotting también hizo otras cosas interesantes. Una de ellas fue A Life Less Ordinary de 1997, una comedia romántica con toques de fantasía que tuvo como protagonistas a ni más ni menos que Ewan McGregor y Cameron Diaz, además de la participación de Stanley Tucci y Timothy Olyphant.

La película se centra en Robert, un joven aburrido de la vida que lleva y que acaba de perder su trabajo. Por venganza, decide secuestrar a Celine, la hija de su jefe. Sin embargo, las cosas no salen como tenía previsto ya que él nunca había secuestrado a nadie y eso le lleva a pasar por situaciones ridículas. Además, dos ángeles enviados del cielo los persiguen con una misión especial: conseguir que se enamoren para demostrar que todavía existe el amor verdadero en tiempos decadentes.

Además de la trama, que es divertida y tiene esos momentos románticos que a veces nos gusta ver (no se hagan), A Life Less Ordinary también se luce con su banda sonora, pues reúne a artistas como Underworld, Faithless, Ash, The Prodigy, The Cardigans, Sneaker Pimps y más. Incluso hay nombres que no forman parte de la movida britpop, pero aún así son espectaculares, entre ellos Beck, R.E.M. y hasta Elvis Presley.

Twin Town

Continuando con esta lista, vamos con una historia policial con un montón de humor negro que seguramente les gustará. Hablamos de Twin Town, una película también de 1997 dirigida por Kevin Allen y con la participación de Rhys Ifans y su hermano Llŷr Ifans, la cual a su manera hace una crítica ácida a una situación en particular de la sociedad británica de la época.

Esta cinta nos cuenta Julian y Jeremy Lewis, unos gemelos que exigen su padre sea indemnizado por un accidente mientras trabajaba en la casa de Bryn Cartwright, un contratista y el hombre más rico de la región donde viven. Ante la negativa, los hermanos deciden vengar a su padre aunque en su intento de tener justicia y lo que creen que se merece, la cosa termina escalando a niveles peligrosos.

Y sí, como podrán adivinarlo, Twin Town sobresalió por su soundtrack, que incluye rolas de artistas como Manic Street Preachers, Superfurry Animals e incluso Stereolab. Así que si les late la música de estas bandotas (y de muchas otras que no forman parte como tal del britpop) de plano tienen qué echarle un ojo.

House of America

Nos acercamos a la recta final de este listado, pero es momento de hablar de una película que apareció durante la época del britpop y que impactó a muchos por la cruda realidad que reflejaron en ella. Nos referimos a House of America, dirigida por Marc Evans en 1997, un verdadero drama familiar que probablemente los dejará con la boca abierta.

La trama sigue a tres hermanos que viven en un humilde pueblo al sur de Gales junto a su madre. Su padre los abandonó cuando eran tan solo unos niños y ahora ellos quieren seguir sus pasos persiguiendo el “sueño americano”. Pero el camino no será tan maravilloso como habían pensado, debiendo incluso enfrentarse a su madre y a todo su entorno, en una historia en la que la realidad y la ficción llegan a confundirse.

Para el enorme drama que vemos en House of America, decidieron utilizar canciones de bandas de britpop que representaran a la juventud de esa época. Es por eso que suenan canciones de Blur, Supergrass, The Prodigy, Superfurry Animals, Teenage Fanclub y Catatonia, pero en el soundtrack también aparecen temazos de Tom Jones, John Cale y The Velvet Underground.

The World’s End

Cerrando con broche de oro, tenemos una película que quizá se sale un poco del tono de las que les presentamos antes, pero estamos seguros que les sacará una buena carcajada. Hablamos de The World’s End, cinta de comedia y ciencia ficción dirigida por el mismísimo Edgar Wright en 2013 y en la que reunió a un elenco de actores británicos épico, encabezado por Simon Pegg, Paddy Considine, Martin Freeman, Rosamund Pike e incluso Pierce Brosnan tiene una participación especial.

En la película seguimos a Gary, un hombre inmaduro y alcohólico de 40 años que convence a sus amigos de la adolescencia para terminar juntos una maratón de consumir alcohol que empezaron hace 20 años y nunca terminaron. Pero mientras tratan de alcanzar este curioso logro personal, aparece una amenaza inesperada: androides que reemplazaron a la gente de su pueblo.

Sí, sabemos que la trama de The World’s End suena un tanto malísima, pero es de esas películas malas que después de verlas te das cuenta que son buenas para pasar el rato. Y más si consideramos que armaron una banda sonora increíble, con temazos de leyendas de la música británica (que no necesariamente son reconocidos como britpop) entre las que destacan The Stone Roses, Pulp, Suede, Blur, Primal Scream, Soul II Soul, The Sisters of Mercy y Teenage Fanclub. Es más, hasta se dieron el lujo de incluir a The Doors.

Te puede interesar