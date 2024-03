5 películas con grandes soundtracks que están en streaming (y dónde verlas)

Lo que necesitas saber: Los soundtracks son parte importante de las películas y acá les traemos 5 ejemplos de cintas donde la música en la trama es indispensable.

La selección de canciones (conocidos como soundtracks) para las películas son casi igual de importante que las tramas en sí, pues más allá de ser un elemento que acompaña a las escenas en cuestión, la música en las cintas nos ayuda a entender mejor todo lo que vemos en la pantalla grande.

Por ejemplo, en películas como ‘Shrek 2’ quizá no sentiríamos la adrenalina del ogro verde y sus amigos al intentar entrar al castillo del reino de ‘Muy Muy Lejano’ si la escena no estuviera acompañada de rolas como “Holding Out for a Hero”, de Bonnie Tyler.

Los soundtracks son partes importantes en muchas películas

¿O qué tal si en el baile en la mesa que vemos en ‘Beetlejuice’, hubieran puesto otra canción que no fuera “Day-O (Banana Boat Song)”, de Harry Belafonte? ¿La seguiríamos considerando tan hilarante como lo hemos hecho en los últimos 36 años?

Aunque a veces no les prestamos mucho la atención, no hay duda de que las películas cuentan con soundtracks que convierten la trama en una experiencia inmersiva donde todo se conecta y cobra sentido. Y vaya que en la industria del cine existen títulos que se han rifado en esa misión.

Foto: Especial (20th Century Fox)

Y acá mencionamos 5 películas con soundtracks increíbles en la historia del cine

Para probar nuestro punto, acá enlistamos 5 películas con grandes soundtracks que no sólo se han convertido en clásicos del cine, sino que para suerte de muchos también se encuentran disponibles en varias plataformas conocidas de streaming:

5.- ‘Saturday Night Fever’

Que lance la primera piedra quien nunca quiso ponerse unos pantalones acampanados y salir a bailar después de ver esta cinta que estrenó John Badham en el año de 1977. Y cómo no, si la mayor parte del soundtrack estuvo a cargo de los maravillosos Bee Gees.

A los hermanos Gibb se les asignó la misión de ponerle ritmo a la cinta. Todo gracias al productor discográfico Robert Stigwood, el encargado de la música de ‘Saturday Night Fever’ que confió a Barry, Robin y Maurice el proyecto que realmente revolucionó el género disco.

John Travolta en ‘Saturday Night Fever’. Foto: Paramount Pictures.

El soundtrack fue todo un éxito (se convirtió en uno de las más vendidos en la historia) y enamoró totalmente a quienes vieron la historia de Tony Manero, quien inspiró el uso de elementos que se convirtieron en un sello de la época como bolas disco, zapatos con plataformas, etc.

Además del trabajo de los Bee Gees, rolas de otros artistas como Kool & The Gang y David Shire dieron su toque al soundtrack de ‘Saturday Night Fever’, cinta que a pesar de los años sigue enamorando a las audiencias.

La encuentras en: Apple TV+ (renta)

4.- ‘Trainspotting’

La película dirigida por Danny Boyle no podía faltar en la lista, pues si hubo un soundtrack que musicalizó perfectamente la trama de la cinta y al mismo tiempo dio un vistazo el panorama musical del Reino Unido en ese entonces, ese fue el de ‘Trainspotting’.

Con una trama ubicada en Edimburgo y con jóvenes adentrados en el mundo de las drogas, Danny Boyle contó con la participación de grandes exponentes del rock de la talla de Iggy Pop y Lou Reed, así como exponentes del Britpop como es el caso de Blur y Pulp, quienes comenzaban a popularizar dicho género en la década de los 90.

Películas como ‘Trainspotting’ son de esas que cuentan con soundtracks increíbles. Foto: PolyGram Filmed Entertainment

También, ‘Trainspotting’ puso en el mapa la escena electrónica del Reino Unido que comenzaba a crecer gracias a los raves que eran cada vez más comúnes. No por nada rolones como “Born Slippy” de Underworld se convirtieron en canciones de culto.

Con géneros britpop, techno, rock, dance y más, el soundtrack de ‘Trainspotting’ nos hizo entender la historia a través de las canciones en la película y viceversa. Un claro ejemplo de cómo dos elementos en el cine pueden parecer tan ajenos, pero a la vez ser tan indispensables el uno para el otro.

La encuentras en: MAX

3.- ‘Prince: Purple Rain’

Que esta película se hiciera con la intención de demostrar el talento innegable de Prince, ya nos dice mucho del tipo de canciones que encontraremos en el soundtrack de la misma. Pero ‘Purple Rain’ de Prince fue más que un intento ególatra de darle fama al fallecido cantante.

En esta cinta –que fue el debut de Prince en el séptimo arte–, el compositor estadounidense nos sumergió en las influencias musicales afroamericanas que lo llevaron a ser una de las estrellas pop más relevantes de los 80. Tanto que en ese entonces muchos lo vieron como el rival directo de Michael Jackson.

Prince en ‘Purple Rain’. Foto: Warner Bros. Pictures

Sonidos sintetizados, guitarras extravagantes, letras teatrales y baladas románticas, pero también presuntuosas, fueron algunos de los elementos que Prince nos dio en el soundtrack de ‘Purple Rain’, cuyas canciones fueron escritas por Prince junto a su banda The Revolution.

Si bien la película es una maravilla, el soundtrack de la cinta de Prince fue indispensable para el éxito de la historia. Una que consolidó al cantante como toda una leyenda en la música y que definió el sonido y el panorama de la industria durante esa época.

La encuentras en: Apple TV+ (Renta)

2.- ‘Kill Bill: Volumen 1’

Uno de los directores a los que se le reconoce mucho la elección de canciones para sus películas, es Quentin Tarantino, pues él define los proyectos que realiza a partir de rolas que escucha previamente (de su biblioteca de discos personal) y las cuales considera, agregan algo importante a la historia que quiere contar.

El soundtrack de ‘Kill Bill: Volumen 1’ es un gran ejemplo de lo mencionado. Para este film, Tarantino utilizó canciones del género pop, rock (japones y alemán), funk, country y hasta ritmos de hip-hop por parte de RZA, miembro del Wu-Tang Clan que estuvo a cargo del soundtrack.

Uma Thurman en Kill Bill Vol. 1. Foto: Miramax

Las canciones seleccionadas en la trama nos dan todo el contexto de lo que vemos en la pantalla: tanto “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” de Nancy Sinatra, que nos deja ver la violencia en la historia, hasta otras como The Lonely Shepherd” de Zamfir, que nos sumerge en una atmósfera melancólica cuando debe hacerlo.

La encuentras en: MGM Channel (suscripción aparte a través de Apple Tv+ o Prime Video)

1.- ‘El Rey León’

Esta película se ha convertido en uno de los musicales más famosos en el mundo y no es para menos, si las canciones del clásico animado de Disney, estuvo bajo el ingenio de Elton John, Hans Zimmer (quien no ha vuelto a participar en el score de otra cinta en la compañía del ratón) y Tim Rice.

En ‘El Rey León’, la música tiene un papel fundamental y hasta diríamos que indispensable, pues a través de sus ritmos y letras, cada una de las canciones nos lleva a conectar y empatizar con los personajes de la historia. Pero también, marcó un antes y un después en la musicalización de cintas animadas.

Escena de ‘El Rey León’. Foto: Disney

Gracias a Elton y compañía pudimos disfrutar de rolones como “Hakuna Matata”, “Esta noche es para amar” y hasta “Listos Ya”, que tuvieron un sinfín de matices y volvieron a la cinta de Disney un clásico trascendental que en la actualidad aún triunfa en los teatros.

La encuentras en: Disney+

Como pueden ver, la música está fuertemente ligada a las historias que directores nos traen a la pantalla grande. ¿Qué otro soundtrack de películas agregarían a esta lista?

