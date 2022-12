Cuando se nos ocurrió esta nota con una lista de grandes películas de detectives (que se pueden ver en streaming), pensamos que sería fácil seleccionar las cintas. Teníamos en mente los clásicos del neo noir como El halcón maltes de 1941 o algo más noventero como Se7en de David Fincher, ambas disponibles en HBO Max.

Pero conforme llegaban a nuestra mente más y más títulos, más se nos complicaba reducir el listado. Primero, dejamos fuera las opciones más obvias como Sherlock Holmes, o incluso las películas que definieron al género tales como The French Connection y Chinatown. Luego, nos dimos cuenta que nuestras primeras opciones también eran las más evidentes, y nos pusimos a rascarle un poco más.

Llegamos hasta Prisoners de Denis Villeneuve, pero la película no está disponible en ninguna plataforma de streaming (al momento de escribir la nota). Y así nos ocurrió con tantas otras que no forman parte de algún catálogo actualmente, pero que son geniales. Pero para no hacerles el cuento largo, terminamos con unas cuantas cintas con las que se arma un maratón digno de este fin de semana.

Escena del crimen con el pecado “greed” en ‘Se7en’ / Foto: New Line Cinema

Knives Out / Glass Onion

Netflix

Después del caos del Episodio VIII de Star Wars, en 2019 Rian Johnson regresó con una de las mejores películas de ese año, y en realidad, una de las propuestas más interesantes y divertidas dentro de los famosos whodunits, los cuales se relacionan con el género de misterio y los detectives.

Con un guion original, el cual le valió una nominación al Oscar, Johnson presentó Knives Out protogonizada por Benoit Blanc (Daniel Craig), un detective privado que debe investigar la muerte de Harlan Thrombey, un millonario escritor de novelas que en su cumpleaños 85, aparentemente, se suicidó.

Blanc, con ayuda de la enfermera de Harlan, una migrante llamada Marta, debe descubrir cuál de todos los miembros de su avara y tonta familia, fue responsable de su muerte, la cual quedó encubierta con un aparente suicidio y un montón de pistas dignas de las novelas de la misma víctima.

Daniel Craig como Benoit Blanc en ‘Knives Out’ de 2019 / Foto: Lionsgate

Knives Out fue un éxito entre la crítica y la taquilla, lo que dio paso a que Netflix buscara a Johnson para firmar un acuerdo que expandiera la franquicia. Esto dio como resultado, para este 2022, la llegada de Glass Onion en donde volvemos a Craig como Blanc en una nueva serie de acertijos por resolver.

Blanc es invitado a una isla privada en Grecia, propiedad del multimillonario Miles Bron, junto con algunas celebridades, influencers o personajes relevantes en el mundo de la ciencia y la tecnología. Benoit Blanc está ahí para resolver un crimen sucedido fuera de la isla para determinar quién de todos ellos es el culpable. Glass Onion se estrenará en Netflix este 23 de diciembre de 2022.

Blade Runner / Blade Runner 2049

HBO Max / Netflix

Blade Runner es una de las películas más geniales en la historia del cine, y ni qué decir del lugar que ocupa dentro del género de ciencia ficción y la estética del cyberpunk. Por eso es sorprendente saber que al momento de su estreno en 1982 bajo la dirección de Ridley Scott, la película fue un fracaso en críticas, y por ende, en la taquilla.

Pero el tiempo ha sido sabio, y ahora, como mencionamos, es de las cintas más destacadas. Lo triste que es que sucedió algo similar con la secuela, Blade Runner 2049, la cual cayó en manos de Denis Villeneuve. A pesar de ser una cinta hermosa e inmensa, además de compleja y profunda, no triunfó en taquilla.

Sin embargo, aquí estamos para decirles que ambas cintas son de las mejores dentro del mundo de los detectives. En la primera conocemos a Rick Deckart (Harrison Ford), un blade runner o cazador de replicantes o androides, los cuales tebían prohibido permanecer en la Tierra tras un motín en una colonia (eran esclavos mientras se exploraban otros planetas para construir colonias).

Harrison Ford en ‘Blade Runner’ / Foto: Warner Bros.

Estos replicantes, pertenecientes al modelo NEXUS 6 (el más avanzado) tienen un vida corta, pues son capaces de desarrollar emociones, además de ser más fuertes y resistentes físicamente, lo que los hace más peligrosos frente a la vulnerabilidad de los seres humanos. Deckart entra en contacto con una replicante llamada Rachel de la que se enamora.

La película sugiere una superioridad moral y ética de los replicantes frente a los humanos a partir de dos cosas: su corto tiempo de vida, y al mismo tiempo, todo lo que han visto y “vivido” en los pocos años que tienen. Es decir, que el replicante sabe apreciar más el valor del tiempo/vida que un humano que lo da por hecho.

Para 2017, se estrenó Blade Runner 2049 donde un replicante llamado K (Ryan Gosling) se dedica a cazar otros replicantes. Tras “retirar” a uno”, descubre los restos de un adroide que había dado a luz… por lo que le ordenan descubrir quién es y dónde está el bebé para evitar una guerra entre replicantes y humanos.

Shutter Island

Netflix

Shutter Island es una colaboración más entre Martin Scorsese y Leonadro DiCaprio que quizá no recibió el reconocimiento que merecía en el año de su estreno, que fue 2010, pero que con el tiempo se ha convertido en un thriller de suspenso y misterio de culto con uno de los mejores plot twist.

Ambientada en la década de los 50, DiCaprio interpreta a Teddy Daniels, un detective al que le es asignado un caso de desaparición de una paciente en una prisión psiquiátrica ubicada en una isla del puerto de Boston. Desde su llegada junto a con un nuevo compañero, Teddy sospecha de algunos médicos y oficiales, y así es como crea una red que lo lleva a la conclusión de que la desaparecida no es una paciente, sino una doctora que descubrió algo siniestro en el lugar.

Teddy se aferra a esta idea mientras conversa con algunos pacientes, quienes al mismo tiempo no sirven como testigos reales al navegar entre la fantasía y la realidad de cada uno, pero también de un lugar que esconde un montón de secretos. El final de Shutter Island es sensacional, pues como les contamos, da paso a un plot twist enorme que resuelve todos los misterios que la película deja en el camino.

The Batman

HBO Max

Batman es el mejor detective del mundo por varias razones. Primero, tiene toda la lana del mundo para crear gadgets que lo ayuden a resolver crímenes en su amada Gótica. En segundo lugar, al ser millonario, tiene un chorro de tiempo para enfocarse en cada uno de los misterios. Y en tercero, es la motivación; tras la muerte de sus padres, quiere erradicar la violencia y meter a todos los criminales en la cárcel.

Quizá en las películas, Batman no ha sido presentado como un gran detective, pero es en los cómics donde se revelan todas sus cualidades. Y este año eso cambió con The Batman, la más reciente cinta de este personaje bajo la dirección de Matt Reeves y con el protagónico de Robert Pattinson. Ambos nos mostraron a un Bruce Wayne/Batman en sus primeros años como el justiciero, y con todo el perfil de investigador.

Batman y James Gordon en ‘The Batman’ / Foto: Warner Bros.

Basada en cómics como The Long Halloween, Year One y Ego, The Batman arranca con el brutal asesinato del alcalde de Gótica. Tras su muerte, se revelan las conexiones que tenía con los grupos criminales de la región, y de hecho, se revela la identidad del asesino: un sujeto que se hace llamar The Riddler y busca desenmascarar a todas las “ratas” de la policía y la política de la ciudad.

Batman comienza a resolver los acertijos que el asesino deja, mostrando el lado oscuro no sólo de Gótica y sus líderes, sino de su familia, y por ende, de su pasado. La propuesta de Matt Reeves no sólo convierte a The Batman en una de las mejores cintas del personaje, sino una de las mejores producciones del año, y de la cual, ya se dio luz verde para una segunda parte.

Mystic River

HBO Max

Este drama de Clint Eastwood es uno de los más devastadores e impactantes. La película arranza en la década de los 70 con tres amigos que se encuentran jugando en la calle. De repente, un par de hombres que se hacen pasar por policías, suben a Dave a un coche para secuestrarlo y abusar sexualmente de él.

Ya de grandes, los tres amigos son interpretados por Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon. Dave está casado y es padre, pero vive con el trauma del pasado; Jimmy es un exconvicto que tiene una hija de 19 años llamada Katie; Sean es un detective de Boston. La historia comienza cuando la hija de Jimmy es asesinada la misma noche que se encuentra a Dave en un bar.

Sean Penn en ‘Mystic River’ / Foto: Warner Bros.

Dave aparece en su casa con sangre en la ropa, asegurando haber matado a un asaltante. Sin embargo, su historia es extraña, y las sospechas del crimen comienzan a dirigirse hacia él, pero también hacia Brendan, el novio de Katie que su padre no aprueba. Ante el dolor, Jimmy jura vengar la muerte de su hija. Y del otro lado, Sean es el encargado de llevar el caso.

Sean sigue todas las pistas y va determinando quién podría ser el culpable, pero Jimmy se adelanta y decide tomar justicia por sus propias manos. Todo termina en distintas tragedias para los tres amigos, relacionadas directamente con el trauma de Dave de la infancia.