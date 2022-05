Dicen por ahí que no todo en este mundo es 100% original. En realidad, muchas de las cosas que nos gustan como la música, el arte y hasta el cine toman como inspiración algunos puntos de otros creadores para dar vida a algo nuevo. Eso lo podemos ver en un montón de lados, pero hablando de específicamente del séptimo arte, nadie se salva de esto, ni siquiera Star Wars.

Desde que George Lucas estrenó la primera película en 1977, revolucionó por completo la forma de hacer cintas fantásticas y convirtió una idea que tenía en un éxito que más tarde se convertiría en una de las franquicias más importantes de la cultura pop. Sin embargo, tiempo después, el propio creador de la saga más famosa de todos los tiempos habló sobre las influencias que lo llevaron a crear todo esto.

Foto : Especial

‘Obi-Wan Kenobi’ por fin llegó y acá les contamos de las películas que inspiraron la serie

Después de tantos años, aquí estamos hablando de Star Wars y parece que nunca dejaremos de hacerlo. Sobre todo si con el paso del tiempo, continúan apareciendo proyectos que además de explorar su enorme universo, nos siguen contando la historia de algunos personas con los que nos hemos encariñado. Tal es el caso de la serie de Obi-Wan Kenobi.

Este 2022 y después de mucha espera, por fin llega la producción protagonizada por Ewan McGregor como el legendario jedi y que también trae de vuelta a Hayden Christensen para interpretar al icónico Darth Vader. A pesar de que la historia es completamente nueva, para ser honestos, toma como inspiración algunas otras películas –sobre todo westerns y las cintas de samuráis– y acá les contaremos de algunas en las que seguramente se basaron.

También puedes leer: Agárrense: ¿Quién es quién en ‘ Obi-Wan Kenobi’?

The Seven Samurai

Se sabe que George Lucas es un fan enorme de Akira Kurosawa, mucha de la influencia del trabajo del cineasta japonés se puede ver en Star Wars (además que toma elementos de la cultura de Japón). Sin embargo, de todas las cintas que Kurosawa dirigió, hay un par que estamos seguros que inspiraron la saga.

La primera de ellas es The Seven Samurai de 1954, la cual cuenta la historia de un pueblo de campesinos que está harto de ser asediados por un montón de bandidos. Es por eso que luego de contratar a varios guerreros, encuentran a Kanbei, un soldado que reúne a un grupo de samuráis que están dispuestos a defender a la gente por su honor, valentía y ética que por una recompensa y sin duda, eso describe muy bien a Obi-Wan Kenobi y a la Orden Jedi.

Fistfull of Dollars

Además de las cintas de Akira Kurosawa, también es del conocimiento de muchos que los spaghetti westerns es otra influencia importante para el imaginario dentro del universo de Star Wars y en Obi-Wan Kenobi sin duda se puede ver mucho de Fistfull of Dollars (o Por un puñado de dólares), una de las joyas dentro de la cinematografía del gran Sergio Leone y al que el director japonés acusó de plagiar su película Yojimbo.

En esta película, Clint Eastwood interpreta a Joe (o ‘El hombre sin nombre’) quien llega a un pueblo sin ley donde dos bandos se disputan el territorio. Sin embargo, en medio de todo esto, nuestro protagonista comienza a trabajar para ambos pero al darse cuenta de que tanto unos como otros solo buscan sus propios intereses, decide hacer las cosas a su manera. ¿No les suena esto familiar a lo que sucede siempre en Tatooine?

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

Continuamos con un a película un tanto más actual pero qué sigue dentro del género de western, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Esta es una película de 2007 dirigida por Andrew Dominik conocemos a Jesse James (Brad Pitt), un bandido que es un experto en robos en el Oeste de los Estados Unidos. Pero todo cambia cuando alguien de su pandilla revela que están tramando una trampa para atraparlo y llevarse una recompensa. A partir de ahí suceden un montón de cosas, giros de trama y demás.

Y aunque no suene tan parecido a Star Wars, se pueden detalles similares en la saga, como la Orden 66 (donde murieron la mayoría de los jedi) y hablando específicamente de la serie de Obi-Wan Kenobi, se puede relacionar fácilmente con el hecho de que los Inquisidores lo están buscando para ganarse el reconocimiento de Darth Vader.

The Proposition

Por películas de bandidos no paramos, pues básicamente son influencias muy grandes para todo lo que tiene qué ver con Star Wars. Pero ahora, es momento de hablar de The Proposition, una cinta de 2005 dirigida por John Hillcoat y escrita por el mismísimo Nick Cave (sí, el mismo que liderea a The Bad Seeds y nos ha entregado grandes rolas).

En esta cinta seguimos a los Burns, específicamente a Charlie (Guy Pearce), quien luego de ser capturado junto a sus hermanos, hace un trato con la policía para encontrar a su hermano mayor, Arthur y matarlo, para así salvar a su otro hermano, Mikey. Esta historia está llena de traiciones y sin duda, es algo que verán muy seguido en Obi-Wan Kenobi, porque a cada momento, hay alguien intentando entregar a alguien para salirse con la suya.

Once Upon a Time in the West

Por último pero no menos importante, tenemos otra gran película de Sergio Leone: Once Upon a Time in the West. Este es otro de los westerns importantes en la carrera del cineasta italiano y que mostró una trama impactante para la época, pero cuya inspiración llegó a muchas otras mentes importantes en la historia del cine, tal es el George Lucas y por lo tanto, todo lo que tiene qué ver con Star Wars.

La cinta se centra en Brett McBain, un granjero viudo que vive con sus hijos en una zona pobre y desértica del oeaste norteamericano. Este sujeto preparar una fiesta de bienvenida para su nueva esposa, Jill, pero ella llega, se encuentra con una banda de pistoleros ha asesinado a su futuro esposo y demás. Eso sí, le deja un jugoso terreno que más tarde se disputarán varios bandos. Y quizá se estén preguntando, ¿qué tiene qué ver con Obi-Wan Kenobi? Bueno, pues la venganza y la ambición son temas que frecuentemente verán en la serie y por eso pusimos esta cinta en la lista.