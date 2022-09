Este jueves 8 de septiembre se dio a conocer la noticia de la muerte de la reina Isbael II a los 96 años de edad. AQUÍ la noticia completa. Sin duda, fue la monarca más popular en la actualidad al liderar una de las casa reales más controversiales y mediáticas en la historia.

Estuvo a la cabeza de la corona por más de 70 años, y atravesó algunos de los periodos más relevantes en la historia del Reino Unido y de Europa. Su historia, desde su su ascenso al trono, recorrido y ahora muerte, marca un antes y después en la historia dentro y fuera de su país.

Por eso, reconociendo la importancia de la figura de Isabel II en la política y la cultura pop, es que por acá nos armamos un breve listado con algunas producciones para la televisión y el cine (les decimos en dónde verlas) que retrataron su vida en las distintas etapas de su reinado.

La reina Isabel II / Foto: Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

The Crown

Netflix

The Crown es la primera propuesta de la lista porque no sólo es la producción más popular sobre la casa británica y su recorrido a lo largo del siglo XX, sino que es una de las que tiene mayor calidad y apego a la historia (y ojo, esto no quiere decir que los creadores se tomen ciertas libertades creativas para el desarrollo de la historia).

Esta serie original de Netflix, una de las más aclamadas dentro de su catálogo con el protagónico de Claire Foy y Matt Smith, arranca con la boda de Elizabeth con Felipe, la posterior muerte del rey Jorge VI, y de esta manera, la sucesión al trono por parte de Isabel II. Es así como reconocemos los primero años de su reinado entre eventos destacados como la renuncia de Churhcill como Primer Ministro.

Claire Foy y Matt Smith en ‘The Crown’ / Foto: Netflix

La segunda temporada de The Crown, al centro de su historia, nos muestra los problemas maritales entre Isabel y Felipe; sin embargo, no es lo único pues también muestra otro escándalo de índole sexual conocido como The Profumo Affari donde el secretario de guerra tuvo un romance con la modelo Christine Keeler.

Para la tercera entrega, Olivia Colman y Tobias Menzies tomaron la batuta para mostrar algunos acontecimientos político. Pero quizá lo más destacado se da qa nivel personal con la presentación de Camilla y Charles como pareja (la cual termina con el matrimonio de la primera con Andrew Parker Bowles).

La cuarta temporada (hasta ahora es la última) ya se centra en la llegada de Diana Spencer a la casa británica y su posterior compromiso con el príncipe Carlos. También destaca la presencia de Gillian Anderson como la Primera Ministra Margaret Thatcher.

The Queen

Starzplay

The Queen, portagonizada por la grandiosa Helen Mirren, es una de las películas más aclamadas en relación a la figura de la monarca. Y además, toca uno de los temas más sensibles y controversiales de la familia británica al cierre del siglo XX: la reacción de la reina Isabel a la muerte de la princesa Diana en 1997.

Este filme dirigido por Stephen Frears muestra la división de la casa real tras la muerte por accidente de Diana. La parte más conservadora quería mencionar que Diana ya no formaba parte de la realeza, algo que causó enojo entre algunos ciudadanos británicos que sentían un mayor apego a la figura de Lady Di, incluso, que a la de la misma reina.

The Queen’s Corgi

Amazon Prime Video

Ok. Esta película podría ser extraña verla en una lista de recomendaciones para hablar de la reina Isabel y la casa real. Pero, en realidad es una propuesta bastante divertida y que retoma una de las facetas más curiosas de la monarca: su amor por los perritos, específicamente los corgis.

Si tuviéramos que mencionar algunas características distintivas de la reina, sin duda estaría la larga lista de doggos que han vivido con ella. Su primera mascota llegó cuando la futura reina cumplió 18 años, su nombre era Susan. Y de ahí, más de 30 perritos han deambulado entre las diversas residencias de Isabel II.

Esta película animada nos muestra a Rex, el corgi principal de la reina que vive muy cómodamente en el Palacio de Buckingham. Todo da un giro de 180 grados cuando Donald Trump y su mascota llegan de visita, y empujan a Rex a huir de su casa… llegando a un club de pelea de perros donde debe aprender a sobrevivir.

Spencer

Amazon Prime Video

Esta es una de las más recientes producciones sobre la realeza británica. Ahora bien. Sabemos que Spencer, como su nombre lo indica, no se centra en la figura de la reina Isabel II sino en Diana durante unos días previos a los días para celebrar Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, esta película protagonizada por Kristen Stewart bajo la dirección de Pablo Larraín, también nos muestra un poco de la dinámica de la princesa de Gales con la reina Isabel II en un periodo bastante tenso en el que su matrimonio con Carlos, oscurecido por el romance de este con Camilla, ya se encontraba en sus periodo final.

Vemos poco de la reina, en realidad, pero hay una escena bastante peculiar en la que la reina se acerca a Diana y muestra un poco de empatía en relación a la situación que está atrevsando.

A Royal Night Out

Amazon Prime Video

¿Una comedia boba pero efectiva que supone las aventuras de la reina Isabel II antes de convertirse en la máxima líder del Reino Unido? Sí, hay una película y se titula A Royal Night Out. Para nuestra sorpresa, esta cinta se estrenó en 2015, pero parece sacada de una lista de filmes de inicios de los 2000 que bien pudo ser protagonizada por una suerte de Hilary Duff (haciendo un acento británico, cabe destacar).

La película tiene como protagonistas, desde luego, a Elizabeth y su hermana Margareth durante un recorrido por las calles de Londres en 1945 tras el anuncio del término de la Segunda Guerra Mundial. Su madre no quiere que salga, pero su padre más bonachón, decide dejarlas salir para escuchar qué es lo que opina el país respecto a la situación.

La primera, Isabel, es la voz de la razón, y la segunda, Margaret, la que pone el ambiente en cada lugar al que va. La película es un tanto divertida y nos ofrece una muy ficticia historia de cómo las dos princesas del Reino Unido habrían salido a divertirse antes de que una de ellas se convirtier en la royal más famosa del mundo.