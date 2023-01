Una de las mejores películas del 2022, fue The Banshees of Inisherin (que llevará por título Los espíritus de la isla en países hispanohablantes). Y bueno, como suele suceder en ámbito cinematográfico, cintas de este calibre se tardan un poquito más en llegar a México y Latinoamérica.

Pero no desesperen, que el 2023 llegó y no falta mucho para que esta entrega protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson se proyecte en cines mexicanos. Además, con la temporada de premios prácticamente encima, la expectativa crece por todo lo que el nuevo largometraje dirigido por Martin McDonagh promete llevarse en cuestión de estatuillas.

Imagen ilustrativa de la película: Searchlight Pictures

Ya en los festivales del año pasado, la película se llevó la aclamación de la crítica especializada. Solo para que se den una idea, Farrell se llevó la Copa Volpi a Mejor Actor en el Festival de Venecia, y en lo que respecta a los Golden Globes 2023, esta producción de Searchlight Pictures lidera las categorías de películas con 8 nominaciones en total (ACÁ todos los nominados).

Con esos antecedentes de por medio, ya podemos el largometraje aspirando fuertemente a los Oscar. Y con ello, nos preguntamos: ¿Qué hace genial a esta cinta? ¿Qué detalles hay detrás que vale la pena resaltar de esta historia? ¿Por qué se ha convertido en una película que tenemos que ver sí o sí en esta temporada?

Más allá de los premios, las nominaciones y los reconocimientos, acá les contamos sobre 5 puntos que deben tener en el radar sobre The Banshees of Inisherin.

La trama de ‘The Banshees of Inisherin’

Para un sector de los amantes del cine, resultó bastante curioso que The Banshees of Inisherin quedara nominada en los Golden Globes 2023 a Mejor Película Musical o Comedia, y no en la categoría de Mejor Película de Drama. Pero bueno, esas son cosas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y sus colaboradores.

Si no hay sorpresas, seguro veremos este trabajo llevándose una nominación a Mejor Película en los Oscar (que pinta para ser una de varias más). Con todo eso en mente, debemos decir que la nueva peli de Martin McDonagh sí equilibra perfectamente el drama y el humor negro.

Para ponerlo en perspectiva– la comparan con Tres anuncios por un crimen, el filme anterior del propio McDonagh lanzado en 2017 que también le valió reconocimiento masivo y diversas nominaciones.

Imagen de la película. Foto: Searchlight Pictures.

The Banshees of Inisherin se ambienta en 1923, durante el periodo cercano al final de la Guerra Civil Irlandesa. En la hermosa pero poco emocionante isla de Inisherin, conocemos a dos amigos de toda la vida: el sencillo, tranquilo y aburrido Pádraic (Colin Farrell) que no tiene ambiciones más allá de hacer su rutina diaria, y al creativo pero temperamental Colm (Brendan Gleeson) que ama componer música y quiere hacer algo que deje un legado.

La costumbre de ambos es verse prácticamente todos los días para rematar la jornada de trabajo echándose un trago… Pero llega una ocasión en la que Colm simplemente decide que ya está harto de Pádraic y empieza a evitarlo. “Simplemente ya no me agradas”, le dice el músico a su (ya no tan) amigo en el tráiler.

Esto desestabiliza tanto el ánimo como la vida de Pádraic, quien se niega a perder la cercanía con su viejo compañero de tragos. Pero Colm, al ver que su antiguo amigo insiste en hablar con él, pone un brutal ultimátum para ambos: cada vez que Pádraic se le acerque, le hable o lo moleste, él mismo (Colm) se cortará un dedo de sus manos. Un recurso extraño, pero que está dispuesto a seguir.

Con esa premisa de por medio, The Banshees of Inisherin nos llevará a reflexionar sobre temas como la soledad, la amistad, el cierre de ciclos, el saber avanzar en la vida con o sin ciertas personas y lo que es el significado de la vida para cada quien. Claro, todo esto lo veremos a través de una genial combinación de humor y el drama que pueden ir checando en el tráiler que les dejamos acá arriba.

La Guerra Civil Irlandesa y su importancia en la película

Como les contábamos, The Banshees of Inisherin está ambientada en la Guerra Civil Irlandesa y es un componente bastante interesante como contexto. Pero este combate bélico no solo le da un aire de tragedia inevitable a la película, sino que hay una metáfora importante detrás.

La Guerra Civil Irlandesa fue un conflicto que tuvo lugar entre el 28 de junio de 1922 y el 24 de mayo de 1923, poco después la Guerra de Independencia de Irlanda contra el Reino Unido (1919-1921).

Colin Farrel y Barry Keoghan en la película. Foto: Searchlight Pictures.

Una vez terminado el combate independentista, se firmó el Tratado anglo-irlandés con el que se reconocía a Irlanda como un estado autónomo, pero del dominio británico (algo así como Australia en su momento). Es decir, tenían ciertas libertades, pero no dejaban de ser parte del Reino Unido de todas formas.

Esto generó una desunión entre el pueblo irlandés, pues había quienes querían formar parte del Reino Unido como dominio británico autónomo, y había otros que querían que Irlanda fuera un país totalmente independiente de la corona británica.

Eso derivó en la Guerra Civil Irlandesa y con los años venideros, el conflicto terminó por abrir paso a lo que ahora conocemos como la Irlanda del Norte (que forma parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (que es un país por derecho propio)

En The Banshees of Inisherin, la ruptura de la amistad de Pádraic y Colm es una metáfora de la Guerra Civil Irlandesa, esto en el sentido de que la gente de Irlanda durante mucho tiempo se mantuvo unida, pero de un momento a otro se vieron enfrentados entre sí mismos.

¿Quién es el director de ‘The Banshees of Inisherin?

Como ya lo platicábamos, Martin McDonagh es el director detrás de The Banshees of Inisherin. Y su reconocimiento en el cine es interesante porque en realidad, no tiene muchas películas en su filmografía.

Apenas registra cuatro largometrajes y un cortometraje como cineasta: Six Shooter, In Bruges, Seven Psychopaths, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (conocida mejor en Latinoamérica como Tres anuncios por un crimen) y esta nueva entrega de la que hablamos ahora. Pero aún así, con esas pocas cintas en su haber, McDonagh ha logrado cerca de ocho nominaciones para los Oscar. Y con su nueva película, está casi cantado que parte como favorita en la edición 2023 de la premiación.

Martin McDonagh. Foto: Getty.

Colin Farrell, Brendan Gleeson y McDonagh se reencuentran

Martin McDonagh ha colaborado en diferentes ocasiones en el cine tanto con Colin Farrell como con Brendan Gleeson. En su cortometraje Six Shooter del 2004, Gleeson tuvo una aparición.

Farrell luego apareció la película Seven Psychopaths del 2012. Y aunque el cineasta ha trabajado con cada uno de estos actores de forma aislada en diferentes producciones, a los tres se les recuerda mucho por haber colaborado en In Bruges del 2008, que fue el debut como director de McDonagh.

Aquella película fue bien recibida por la crítica, tanto que fue nominada a Mejor Guión Original en los Oscar y ganó esa misma categoría pero en los BAFTA. Ahora, 14 años después, el trío Farrell-Gleeson-McDonagh se vuelve a encontrar en The Banshees of Inisherin.

De esta última película estrenada en el 2022, el elenco lo completan los geniales Barry Keoghan, Kerry Condon, Pat Shortt, entre otros.

Colin Farrell, Brendan Gleeson y Martin McDonagh en el estreno de “The Banshees of Inisherin”. Foto: Getty.

El lugar donde se filmó ‘The Banshees of Inisherin’

Se preguntarán, ¿dónde se filmó The Banshees of Inisherin? Y si bien como dijimos, la historia se desarrolla en la isla conocida como Inisherin, hay que señalar que este es un sitio ficticio.

Pero para darle a la peli esa ambientación isleña genial y única, Martin McDonagh y Searchlight Pictures decidieron filmar en las Islas Aran. “Lo que queríamos capturar en la película era la belleza de Irlanda y su cine. Solo queríamos hacer una de las películas irlandesas más bellas que pudiéramos hacer”, dijo el director de la cinta en declaraciones tomadas del sitio Aran Island Ferries.

La mayor de estas islas, conocida como Inishmore, es la que mayor presencia tiene en la película. Y según Martin McDonagh, recuerda con cariño este sitio pues lo visitó cuando era niño junto con sus padres, esto para dar uno de los conocidos paseos en ferry que se dan por esos lares. En el siguiente video, pueden conocer más a fondo la Islas Aran.