Martin McDonagh está de rergreso este 2022 después del éxito de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de 2017. Esta última cinta recibió varios reconocimientos a nivel internacional, por lo que su regreso era esperado, y lo hace con Banshees of Inisherin.

Los dos protagonistas principales son interpretados por Colin Farrell y Brendan Gleeson. Esto es importante, porque marca la reunión entre el director y estos dos actores después de su colaboración en In Burges, una película que ya se puede considerar de culto en este nuevo milenio (y una que necesita subtítulos sí o sí).

Hace unos días nos enteramos que Banshees of Inisherin tendrá su premiere internacional en el Festival de Venecia, donde va, además, por el León de Oro. Luego, tendrá su paso por el Festival del Toronto, para llegar a salas de cine el 21 de octubre. Y ahora, tenemos el primer tráiler.

Colin Farrell y Brendan Gleeson en ‘Banshees of Inisherin’ / Foto: Searchlight Pictures

Banshees of Inisherin

Banshees of Inisherin está ambientada en la década de los 20 del siglo pasado, en una pequeña isla en la costa oeste de Irlanda. Aquí conocemos a Pádraic y Colm, quienes eran dos grandes amigos, pero que de un día a otro, por razones desconocidas, Colm decide poner fin a su amistad.

Tal cual, un día, Pádraic se acerca a él para platicar, y no hay respuesta de su parte. A lo largo de los días, ante lo extraño de los eventos, Colm le dice que por cada momento en que lo moleste, se cortará un dedo hasta que ya no le quede ninguno. Ante la amenaza, Pádraic, motivado por su hermana Siobhán y su amigo Dominic, buscará una respuesta ante la negativa de Colm.

Brendan Gleeson en ‘Banshees of Inisherin’ / Foto: Searchlight Pictures

Como les contamos, Colin Farrell y Brendan Gleeson se reúnen en esta comedia dramática, y lo hacen junto a Kerry Condon y Barry Keoghan. Si lo pensamos bien, también hay una reunión de The Batman con Farrell, quien interpretó al Pingüino y Keoghan, quien aparece como Joker en las escenas finales de la cinta.

Banshees of Inisherin como les contamos, se estrenará el 4 de septiembre en el Festival de Venecia. Y luego participará en Toronto. La fecha de estreno, al menos en Estados Unidos, queda para el 21 de octubre, así que falta que Serachlight Pictures la anuncie por acá. Aquí les dejamos el tráiler oficial:

Festival de Venecia

El próximo 31 de agosto arranca la edición de este 2022 del Festival de Venecia. La película que abrirá el evento es White Noise de Noah Baumbach con el protagónico de Adam Driver, quien también participó en Marriage Story, y Greta Gerwig, pareja sentimental del director y próxima a estrenar Barbie (bueno, hasta 2023).

Entre otras cintas destacadas para Venecia está BARDO de Alejandro González Iñárritu, la cual fue filmada en la Ciudad de México, marcando el regreso del cineasta al país tras más de 20 años (su última o única cinta acá fue Amores perros). Pero también nos emociona la presencia de Brendan Fraser en The Whale de Darren Aronofsky y de Ana de Armas con Blonde bajo la dirección de Andrew Dominic.

Timothée Chalamet estará presente con Bones and All; Cate Blanchett con Tar; Tilda Swinton con The Eternal Daughter; Vanessa Kirby, Laura Dern y Hugh Jackman con The Son; y muchas más. Acá les dejamos las películas que irán por el León de Oro, y ACÁ les selección completa.

White Noise de Noah Baumbach

Il Signore Delle Formiche de Gianni Amelio

The Whale de Darren Aronofsky

L’Imensita de Emanuel Crialese

Saint Omer de Alice Diop

Blonde de Andrew Dominik

Tar de Todd Field

Love Life de Koji Fukada

Bardo de Alejandro G. Inárritu

Athena de Romain Gavras

Bones And All de Luca Guadagnino

The Eternal Daughter de Joanna Hogg

Beyond The Wall de Vahid Jalilvand

Banshees Of Inisherin de Martin McDonagh

Argentina 1985 de Santiago Mitre

Chiara de Susanna Nicchiarelli

Monica de Andrea Pallaoro

No Bears de Jafar Panahi

All The Beauty And The Bloodshed de Laura Poitras

A Couple de Frederick Wiseman

The Son de Florian Zeller

Our Ties de Roschdy Zem

Other People’s Children de Rebecca Zlotowski