Por fin se estrenó una de las series más esperadas de este 2023. Hablamos de Citadel, una enorme producción de Amazon Prime Video que nos lleva a un mundo de espionaje, terrorismo, acción y peligro como pocas veces se había visto.

Y cuando decimos que no se había visto nada como Citadel en la televisión, no sólo lo decimos por el nivel de producción y los escenarios internacionales, sino por el concepto original y la idea de expandir un universo que respete, justamemte, la idea de lo global y la diversidad.

Por acá les contamos más sobre Citadel, y les damos algunas razones para no perderse este drama lleno de acción y muchas intrigas. Antes les dejamos por acá nuestra entrevista con el elenco y productores:

La historia y protagonistas de Citadel

Citadel tiene al centro de su historia a Nadia y Mason, dos de los mejores espías de algo llamado Citadel, una organización de espionaje que se dedica a combatir a los malos. Pero esto lo hace de manera “independiente”, es decir que no pertenece a ningún país.

La serie arranca con los dos protagonistas dentro de una misión que pretenden detener un ataque por parte de un supuesto grupo terrorista. Sin embargo, pronto Nadia y Mason descubren con ayuda de Bernard (el mero mero de la tecnología) que fueron traicionados. Citadel cayó, han asesinado a muchos de sus espías y ellos están a punto de morir.

Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas en ‘Citadel’/Foto: Amazon Prime Video

Como lo descubren antes de que todo el caos suceda, Nadia y Mason logran escapar, pero las consecuencias y el precio a pagar es muy alto: ambos pierden la memoria. Años después, con una amenaza devastadora, los protagonistas deben reunirse.

Una de las cosas más geniales de Citadel es que muestran los conflictos internos tanto de Nadia como de Mason, quienes se encontraban en una zona gris desde antes de perder la memoria entre lo que deseaban a nivel personal y su trabajo (entendemos que tuvieron una relación romántica) y cómo lo que construyeron después del accidente, choca con su memoria.

Los personajes de Mason y Nadia en ‘Citadel’ / Fotos: Amazon Prime Video

El concepto de “organización” de Citadel

Citadel no es una agencia de espías cualquiera. Este concepto resalta porque se trata de una organización internacional que no forma parte de la agenda política de ningún país, no se sostiene con base en ninguna ideología, y sus integrantes tienen raíces distintas.

En las producciones centradas en espionaje solemos ver una agencia que obedece a un país de primer mundo, el cual cree que tiene la responsabilidad de preservar la democracia a como dé lugar (es decir, a costa de la muerte de inocentes y civiles en países de tercer mundo o en desarrollo).

Pero Citadel apunta hacia otro lugar al presentar una organización que se debe a la gente, sin importar su nacionalidad. Y por lo tanto, las personas que la conforman vienen de todas partes. Esto es lo que hace más interesante a Citadel, sobre todo dentro del género.

Richard Madden como Mason Kane en ‘Citadel’/Foto: Amazon Prime Video

El elenco de Citadel

El elenco de Citadel está comandado por Priyanka Chopra y Richard Madden. Lo interesante es que ambos ya tenían experiencia dentro del género de acción en producciones pasadas como la serie Quantico, donde Chopra interpretó a una integrante del FBI que es señalada como responsable de un ataque terrorista.

Richard Madden protagonizó en años recientes en la serie El guardespaldas donde dio vida a un veterano de guerra encargado de proteger a una de las figuras políticas más importantes del Reino Unido. Ambos títulos fueron exitosos, y todo ese conocimiento se nota en Citadel.

Pero una parte importantísima del elenco de Citadel, sin duda, es Stanley Tucci, uno de esos actores que nunca asumen el protagónico pero sus personajes e interpretaciones siempre hacen mejor la película. El actor ha estado en todo tipo de producciones, desde comedias románticas como El diablo viste a la moda, hasta el MCU en la primera entrega de Capitán América. Pero también estuvo cerca de Citadel desde antes con The King’s Man.

Stanley Tucci, Priyanka Chopra Jonas y Richard Madden en la premiere de ‘Citadel’ / Foto: Getty Images

Los hermanos Russo

Los hermanos Russo, una de las duplas en el cine más populares y exitosas de los últimos años, sirvieron como productores de Citadel. Anthony y Joe Russo fueron los directores de dos de las películas más taquilleras en la historia: Infinity War y Endgame dentro del MCU (sin olvidar la segunda y tercera entrega de Capitán América).

Pero después de eso también han entregado títulos interesantes y variados como Cherry con Tom Holland y la más reciente, The Gray Man con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas. Aquí les dejamos nuestra entrevista con los tres. Pero en realidad, o por decirlo de alguna manera, su impacto ha sido más grande ya sea como guionistas y productores.

Ryan Gosling en ‘The Gray Man’ / Foto: Netflix

Y esto no sólo lo decimos por Citadel, sino porque han estado detrás de otras grandes cintas como Extraction con Chris Hemsworth donde fueron guionistas, y Everything Everywhere All at Once, la más reciente ganadora del Oscar a Mejor Película donde se lanzaron como productores.

El común denominador de todas estas es la acción, la cual en Citadel es impecable entre escenas enormes y coreografías geniales. Pero también la creación de personajes que parece existen en un limbo entre lo que deben ser por su trabajo, y lo que realmente son.

Anthony Russo y Joe Russo / Foto: Getty Images

La idea de franquicia

Seremos muy honestos con ustedes y Citadel. La idea de crear un concepto e historia con la finalidad de convertirla en una franquicia puede ser peligroso, y al mismo tiempo, extraño. Pues pareciera que la idea por sí misma no fuera lo suficientemente fuerte como para contarla sin la necesidad del empuje comercial que conlleva una saga.

Sin embargo, y como lo hemos dicho, con Citadel las cosas parecen distintas. La idea nació con un concepto de ser una organización internacional que tuviera sedes en varios países donde se respetara la idiosincracia y el idioma. Por lo tanto, da espacio a que en cada país y sus respectivos espías, protagonicen una historia.

Así, las posibilidades de Citadel son enormes entre culturas, locaciones, tipo de producción, el idioma y el elenco que podría forman parte de este universo de espías, son enormes y variadas, apuntando a la diversidad. ¿Ustedes qué opinan?