Lo que necesitas saber: A pesar de no haber elegido primero nunca, han tenido varios jugadores del Salón de la Fama

Hablar de nunca tener el primer pick global de NFL, es tener en casi asegurado al mejor jugador colegial en el Draft, además, de un proyecto a futuro para poder soñar con el Super Bowl.

Peeeeeeeero, no todos los equipos saben lo que significa escoger primero que todos los equipos de la NFL en el Draft, porque nunca en al vida han tenido ese primer pick global.

Son equipos de antaño y que nunca han tenido una temporada tan mala como para ser merecedores de llevarse al mejor prospecto colegial o simplemente, las circunstancias no se acomodaron para ellos en el Draft.

El escenario para un Draft de NFL – Foto: Getty Images

Las franquicias que nunca tuvieron un primer pick global

Ojo, que ser el peor equipo de la NFL no es la única manera en que puedes conseguir ese primer pick global de Draft, aunque posiblemente la más fácil manera de hacerlo.

Existe otra chance y es mediante un intercambio, ya que pueden negociar con los equipos que sí tengan esa tan ansiada primera selección, ya sea que den futuros picks o jugadores para obtenerla.

Baltimore Ravens

No están en una división históricamente complicada -aunque en este 2024, puede que sea la más competida-, porque Bengals y Browns, no tiene el mejor de los récords, y por mucho tiempo nada más no compitieron.

Teniendo estos equipos en tu división y conferencia, difícilmente podrías ser el peor equipo de toda la NFL como para poder tener el primer pick global del Draft en su corta vida -nacieron en 1996 como Ravens en Baltimore-.

La selección más baja que han tenido, es el cuarto pick y este lo obtuvieron en dos ocasiones a finales de la década de los 90’s. De ahí en fuera, al equipo le ha ido bien como para pensar en agarrar a los mejores prospectos en el Draft de NFL.

Curiosamente, ni Lamar Jackson ni Ray Lewis fueron primera selección de Draft para Ravens en NFL – Foto: Getty Images

Seattle Seahawks

Este equipo es un poco más longevo que los Ravens, pues su primer Draft de NFL fue en 1976 y desde aquel momento, nunca han elegido primero a ningún jugador de futbol americano colegial.

Históricamente, es un club entre exitoso y de fracasos, porque Seattle está navegando entre lo bueno y lo malo de la NFL desde que nació su historia de vida.

Nunca han tenido el primer pick global, pero sí han tenido varias veces el segundo, lo más cercano a elegir primero en el Draft de NFL… la pregunta es, ¿alguna vez tendrá esa primera selección?

Seahawks no sabe lo que es elegir primero en el Draft – Foto: Getty Images

Denver Broncos, un histórico del Draft de NFL

Estamos hablando de uno de los equipos más exitosos de la NFL, en toda su historia y obviamente, eso ha hecho que nunca hayan tenido ese primer pick de Draft en la liga.

Aunque, eso no significa que no hayan tenido sus malas temporadas; claro que las han tenido y a lo grande, pero ninguna tan mala como para ser el peor equipo de toda la NFL.

Al igual que Seattle, lo más cercano que han estado de la primera selección de Draft, es el segundo puesto y solo lo tuvieron en una ocasión. Eligieron a Von Miller en 2011.

Von Miller fue segundo pick en 2011 – Foto: Getty Images

