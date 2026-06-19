Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre, el cual, con el tiempo, ha ganado más popularidad y, nos atrevemos a decir, eso ha sido gracias a la representación de padres y formas de paternidad diversas en series y películas.

Por eso, por acá les quisimos armar un breve listado de series con papás que rompen los moldes. Y lo mejor es que no vienen de series meramente actuales, sino que hay uno que otro clásico que también nos reveló que la paternidad se ve y se celebra de muchas formas.

Foto: Pixabay

The Witness

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The Witness es una serie complicada, ya que dramatiza uno de los casos criminales más controversiales en la historia de Reino Unido: el asesinato de Rachel Nickell en 1992, el cual se complicó cuando las autoridades arrestaron a un inocente para, un año después, reportar la muerte de otra mujer en las mismas condiciones.

Lo que hace esta serie es presentar el después en la vida de André Hanscombe, el esposo de Rachel, y su hijo en común, Alex. La historia es devastadora, pero muestra los desafíos de la paternidad en un sistema que promueve la violencia de género.

The Witness está disponible en Netflix.

Bluey

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Bluey no necesita presentación. Pero, por si acaso, es una de las series animadas más aclamadas de los últimos años, protagonizada por una boyera australiana junto a su familia, conformada por un padre, una madre y una hermana. Es bonita, tierna y educativa.

Y entre los personajes que nos presentan está Bandit, un blue heeler que alimenta la imaginación de sus dos hijas, además de acompañarlas, junto a su esposa, en todas las lecciones que aprenden. Es divertido y tiene una estricta regla de no premiar el mal comportamiento.

Bluey está disponible en Disney+.

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El príncipe del rap

1990-1996

El príncipe del rap es una de las comedias de situación más famosas de la década de los 90. Sin duda, es la serie que presentó al mundo a Will Smith en el famoso personaje de Will, un sujeto que se muda a la residencia de Bel Air donde viven sus tíos y primos.

La casa está dirigida por Philip Banks, quien, de una manera tierna y natural, asume la custodia de Will para tratarlo como un hijo. Y para él, eso conlleva todas las responsabilidades de un padre: encaminarlo hacia la felicidad y la responsabilidad, pero también acompañarlo en la incertidumbre y la tristeza.

El príncipe del rap está disponible en HBO Max.

The Munsters

1964-1966

The Munsters es uno de los clásicos de la televisión estadounidense, presentándonos las vivencias de la familia liderada por Herman Munster, quien hace referencia directa al monstruo de Frankenstein, que, es bien sabido, tenía la relación padre-hijo más complicada de la literatura.

Y lo maravilloso de la familia Munster es que las dinámicas de todos ellos, definidos como clase trabajadora, se rompían de vez en cuando de acuerdo con la época. Y eso convierte a Herman en uno de los padres de la televisión más icónicos.

The Munsters está disponible en YouTube.

Malcolm el de en medio

2000-2006

Malcolm el de en medio es la serie sobre un papá que rompe el molde por excelencia. No podíamos no ponerla en este listado, y por eso la dejamos para el cierre. Antes de que Hal sea autónomo como personaje, se presenta como el esposo de Lois y el padre de Francis, Reese, Malcolm, Dewey, Jamie y Kelly.

Y queremos resaltar que, en el contexto familiar, al menos en el de la serie, la relevancia de Hal como padre partía de su complicidad con Lois, reconociendo el orden y liderazgo que impartía en la casa. Es decir, no tenían nada de tradicionales ni su relación ni su forma de llevar a la familia.

Malcolm el de en medio está disponible en Disney+.