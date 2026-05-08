Hay historias extraordinarias que no necesitan superhéroes. Y sí, nos vamos a poner un poco cursis, pero esta vez hablaremos de series sobre mamás que enfrentan al sistema —a veces solas, a veces acompañadas— y hacen todo lo posible por cuidar a sus hijos e hijas.

Este tipo de historias, ya sean dramas, comedias o una mezcla de ambas, nos presentan personajes que muchas veces parten del abandono o la adversidad para sacar adelante a sus familias, incluso cuando todo parece estar en su contra.

Por acá les dejamos algunas series sobre mamás para que celebren el Día de las Madres como se debe.

Michelle Pfeiffer también aparece en ‘Margo’s Got Money Troubles’ / Foto: Apple TV

Margo’s Got Money Troubles

2026

Una de las mejores series que hemos visto en este 2026 es Margo’s Got Money Troubles, la adaptación para la pantalla de la novela homónima de Rufi Thorpe. La producción está encabezada por Elle Fanning junto a Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Nick Offerman y Thaddea Graham.

La historia sigue a Margo, una universitaria que inicia una relación con su profesor, quien está casado. Cuando queda embarazada y decide continuar con el embarazo, se enfrenta a una realidad compleja: la de un sistema que dificulta la independencia de una madre soltera.

Margo toma la decisión de vender contenido para adultos en OnlyFans. Lo que al principio le permite generar ingresos, pronto se convierte en un factor que pone en riesgo su estabilidad. La serie destaca por sus actuaciones, un guion sólido y un tema cada vez más relevante: una sociedad que consume este tipo de contenido, pero que al mismo tiempo juzga a quienes lo producen.

Margo’s Got Money Troubles está disponible en Apple TV.

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Maid

2021

Estábamos en plena pandemia cuando se estrenó Maid, una de las series más aclamadas de 2021 y en la que participó quien apenas comenzaba a consolidarse como una de las actrices más cotizadas: Margaret Qualley. La sorpresa fue verla compartir pantalla con su mamá, Andie MacDowell.

Maid está basada en las memorias Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land, y nos presenta a Alex, una joven madre que decide abandonar una relación abusiva y emprender un largo y complicado camino para recuperar su independencia y cuidar a su hija.

Viviendo en un refugio, comienza a trabajar limpiando casas de personas adineradas, mientras intenta sostener su vida en medio de múltiples dificultades, incluida una relación compleja con su madre, diagnosticada con trastorno bipolar. Hay algo en esta serie que te obliga a acompañar a Alex en cada paso, incluso en sus decisiones más difíciles, entre aciertos y errores.

Maid está disponible en Netflix.

Nadie nos vio partir

2025

Nadie nos vio partir es una de las producciones mexicanas más exitosas dentro de Netflix. Se estrenó a finales de 2025 con Tessa Ía y Emiliano Zurita como protagonistas de una historia basada en las memorias de Tamara Trottner, quien fue secuestrada por su padre cuando era niña.

La trama es compleja y profundamente emocional. Sigue el recorrido de Valeria, una madre que intenta recuperar a sus hijos después de que desaparecen cuando su padre va por ellos a la escuela. La serie aborda un tema sumamente delicado: la violencia vicaria, entendida como la forma en que un padre ejerce violencia contra la madre a través de sus hijos.

A lo largo de la historia también se exploran otras formas de violencia estructural, como la unión forzada de jóvenes por intereses económicos familiares o la construcción de una familia bajo el peso de tradiciones impuestas.

Nadie nos vio partir está disponible en Netflix.

Gilmore Girls

2000-2007

Gilmore Girls es una de esas comedias que, con el paso de los años, deja ver ciertas inconsistencias en su historia… pero que, aun así, se consolidan como un clásico. La serie está protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel como madre e hija.

Gilmore Girls sigue el día a día de Lorelai y Rory Gilmore, pero destaca especialmente la forma en que Lorelai —madre soltera desde los 16 años— logra sacar adelante a su hija, desafiando distintos códigos sociales que, aunque no son el foco principal de la serie, sí resultan clave para entender su personaje.

Gilmore Girls está disponible en HBO Max / Netflix.

Toxic Town

2025

Toxic Town es una miniserie de 2025 creada por Jack Thorne, basada en el caso real de Corby, una ciudad inglesa marcada por su industria siderúrgica. Tras el cierre de la planta en los años 70, la población enfrentó un fuerte golpe económico y social.

Sin embargo, el conflicto más grave llegó en los años 90, cuando los terrenos de la antigua planta fueron comprados para construir un centro comercial. El problema surgió con el movimiento de tierra contaminada, lo que provocó que varias mujeres embarazadas dieran a luz a bebés con anomalías congénitas.

Toxic Town retrata la lucha de estas madres, quienes buscaron que las empresas responsables —que no siguieron los protocolos de seguridad— enfrentaran la justicia. Y no es un detalle menor: se trata de madres trabajadoras enfrentándose a grandes corporativos.

Toxic Town está disponible en Netflix.