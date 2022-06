Algunas conversaciones no se deberían de dar sólo en un día o un mes al ser consideradas como un festividad. Se deberían de dar todos los días del año, y tal es el caso del Mes/Día Internacional del Orgullo LGBT, el cual tiene como propósito hablar de diversidad, representación y tolerancia.

Las plataformas de streaming se han puesto al tiro con esto, y es mucho más constante la salida de títulos centrados en temas de las comunidades LGBTQ+, o bien, con representaciones acertadas que integren en todos los aspectos de la producción a las minorías que han sido rechazadas y silenciadas, como la comunidad trans.

Cada vez hay más ejemplos entre títulos populares y aclamados como la película Una mujer fantástica o la serie Euphoria (y muchas más, desde luego). Así que por acá nos armamos una pequeña lista con series, películas y documentales que podemos ver para darle visibilidad.

Daniela Vega como Marina en ‘Una mujer fantástica’.

Tangerine

MUBI

El año pasado, Sean Baker regresó con una de sus películas más aclamadas bajo el título de Red Rocket sobre un actor porno que regresa a su natal Texas cuando su carrera termina. La cinta volvió a poner a Baker como uno de los mejores cineastas independientes que retraran la realidad media de la vida americana: aquella llena de deudas e hipotecas, problemas familiares, peleas y violencia.

Unos años antes, en 2015, tomó a Sundance por sorpresa con Tangerine, una comedia llena de mucho drama protagonizado por Kitana Kiki Rodríguez y Mya Taylor. Aquí conocemos a Sin-Dee Rella, una trabajadora sexual transgénero quien junto a su amiga Alexandra (también una mujer transgénero), buscan a la supuesta novia de Chester, su proxeneta y novio.

Kitana Kiki Rodríguez y Mya Taylor en ‘Tangerine’ / Foto: Sundance

El conflicto en realidad no es que Chester la engañó mientras ella estaba en la cáracel (unos 27 días), sino que la amante es una mujer cisgénero, y además, es blanca. Sin-Dee recorre todo el vecindario buscando a Dinah, pata liego enfocarse en capturar a Chester.

Visualmente hablando, Tangerine es interesante. La película fue filmada con un iPhone, lo que le da un toque de documental entre las interacciones de las protagonistas y el recorrido que hacemos junto a un taxista.

Sort Of

HBO Max

Sort Of es una de las mejores series de HBO Max dentro de su catálogo. Creada , escrita y portagonizada por Bilal Baig, aquí conocemos a Sabi Mehboob, una persona no binaria de ascendencia paquistaní que vive en Toronto (Canadá) y comparte tiempo junto a su mejor amigue 7ven y su novio (un sujeto blanco que tiene una relación con una mujer heterosexual).

Sabi tiene dos trabajos. El primero como bartender en un bar LGBTQ+, y el segundo y más determinante en su vida, como niñere de un par de niños, hijos de Bessy y Paul. Sabi está en un dilema a partir de que 7ven le pide la acompañe a Alemania, donde le ofrecen una residencia al ser artista.

Pero en el momento en el que Sabi da el paso, ocurre una tragedia: Bessy sufre un accidente, y mientras está en coma, Paul descubre que tiene un amorío. Pronto descubrimos que Bessy siempre he pensando que la estructura familiar y ha afectado más a las mujeres y las comunidades LGBT entre imposicones culturales.

Man Made

Amazon Prime Video

Man Made es un documental dirigido por T Cooper, un cineasta trans que ha colaborado en proyectos como The Blacklist y The Get Down. En 2018 estrenó esta producción, la cual sigue a cuatro hombres transgénero en su recorrido para moldear su cuerpo en preparación para la Trans FitCon Bodybuilding Competition de Atlanta.

Es un documental no profundiza en la vida “pasada” de sus cuatros protagonistas, sino que revela de manera íntima y muy emocional los aspectos actuales de Dominic, Mason, Rese y Kennie. Por ejemplo, acompañamos a Dominic en su mastectomía doble, siempre junto a su novia. En uno de los momentos más personales, el protagonista se reúne con su madre biológica.

Imagen de ‘Man Made’ / Foto: Prime Video

Mason está casado con una mujer y viven junto a su suegra. Con él se elaboran distintos temas como el temor a la intimidad. Rese está en búsqueda de un hogar mientras está en una relación con una mujer trans. Y Kennie, quien apenas empieza su trasición, teme por la disolución de su relación con una mujer lesbiana. ¿Qué va pasar cuando ya no se vea como una mujer?

Uno de los elementos más especiales de Man Made es el hecho de que el director, quien sostiene las cámaras y hace las preguntas, atravesó el mismo camino que sus protagonistas. Por lo que las historias, en sus puntos más íntimos, están tomadas con cuidado y respeto ante un tema que sigue generando más juicios que conversaciones.

Work in Progress

Paramount+

Work in Progress es una serie autobiográfica coescrita y protagonizada por Abby McEnany para presentarnos a Abby, una mujer de 45 años que planea suicidarse en 180 días si la vida “no mejora”. ¿Por qué 180? Porque es el número de almendras que trae una bolsa (la cual le dieron haciéndole un comentario sobre su peso).

La serie navega entre este tipo de situaciones, que sumen al espectador en un momento sumamente dramático, para dar un salto a una de las mejores comedias en los últimos años. Junto al personaje principal aparece Theo Germaine, quien interpreta a un joven trans llamado Chris que le ofrece, en una relación, distintas posibilidades para salir de su frustración.

Disclosure

Netflix

La representación es un tema que se ha hecho recurrente en todas partes dentro de la industria del entretenimiento. Hablamos de diversidad e inclusión detrás y frente a las cámaras para mostrar historias certeras que dejen atrás los estereotipos y la discriminación.

Se ha avanzado bastante en el tema, pero todavía queda un camino largo por recorrer. Y uno de los más relegados ha sido el de la representación trans, la ciual carga con una historia (sobre todo dentro de la comedia) que pretende involucrar situaciones de burla con las que las personas trans no se identifican en absoluto.

Laverne Cox en ‘Disclosure’ / Foto: Netflix

Y ese es el tema central de Disclosure, un documental donde artistas y creadr@s trans, hablan sobre la historia de esta comunidad en las pantallas, y los avances que se han logrado. Sin embargo, también pone sobre la mesa un punto complejo e interesante: entre más representación, por más positivia que esta sea, más peligros corren las personas trans en la realidad.

Sam Feder dirige este documental bajo la producción ejecutiva de Laverne Cox. Y cuanta con la participación de varias figuras importantes como Bianca Leigh, Susan Stryker, Lilly Wachowski, Leo Sheng, Candis Cayne, Jamie Clayton, Mj Rodriguez, Angelica Ross y más.