Junio es el mes del año que se pinta con los colores del arcoíris, pues es ese donde millones de personas en el mundo salen a celebrar la diversidad y reconocer el esfuerzo y lucha que las comunidades LGBT+, a través de varias décadas, han realizado para que se reconozcan y respeten sus derechos humanos.

Durante el mes las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y más, toman las calles para festejar su libertad. Sin embargo, es el 28 de junio cuando se lleva a cabo la Marcha del Orgullo, una fecha que se estableció por la protesta de Stonewall ocurrida en el año de 1969, en Nueva York.

Foto: Getty Images

Un poco de historia de la Marcha del Orgullo LGBT+

Fue en esa fecha cuando la policía armó una redada en el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village, Nueva York, que servía de refugio a los integrantes de la comunidad LGBT+, así como miembros de minorías que constantemente eran acosadas por las autoridades.

El suceso desencadenó un enfrentamiento contra la policía que, a su vez, se convirtió en una serie de protestas donde se organizaron los primeros grupos de activistas LGBT+, quienes sin saberlo comenzaron a trazar el largo camino que se celebra y conmemora los días 28 del mes de junio en la actualidad.

FOTO ILUSTRATIVA: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Les dejamos 10 himnos LGBT+ para escuchar durante este mes de junio

Este mes los colores brillan más que nunca en las calles de México y otros lugares del mundo, donde personas salen a celebrar su libertad. Algo que hacen con canciones que por alguna razón han sido tomadas como himnos para la comunidad LGBTQ+

Ya entrados en el tema, acá les dejamos 10 himnos LGBT+ que pueden escuchar en este ‘mes del pride’, y los cuales son interpretados por artistas que pertenecen y/o constantemente apoyan a la comunidad LGBT+. ¿Cuál es su favorito?

FOTO ILUSTRATIVA: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

1.- Born This Way- Lady Gaga

Quizá una de las rolas más que más resuenan entre la comunidad LGBT+ en este mes y la razón es evidente.

Lanzado en 2011 como uno de los sencillos del álbum con el mismo nombre, “Born This Way” es un recordatorio a las personas para que se amen tal y como son, sin importar su raza, género u orientación sexual, pues Dios los hizo así y él sabe lo que hace.

Para esta canción, Lady Gaga tomó como base el principio de la religión que habla sobre lo importante que es el amor y respeto al prójimo. Así que siguiendo esa lógica, no hay razones para no quererse y aceptarse a uno mismo.

2.- Girls/ Girls/ Boys- Panic! At The Disco

En esta canción del cuarto disco de Panic! At The Disco, Too Weird to Live, Too Rare to Die!, Brendon Urie habla de la bisexualidad y retrata una idea que explorar los terrenos del sexo casual.

Pero también, el líder de la agrupación (que en la actualidad ya es más un proyecto solista) enfatiza la idea de ser valientes y no tener miedo de expresar nuestra identidad sexual. Pues al final, como bien dice, el amor no es una decisión.

3.- I Want To Break Free- Freddie Mercury

A principios de los años 80, Queen lanzó esta pieza cuya letra es un himno contra la opresión. Sin embargo, llamó la atención gracias al video musical donde veíamos a Freddie Mercury y a los integrantes de la banda inglesa vestidos de mujer.

En su país natal el videoclip fue entendible y hasta gracioso, pero en naciones como EU no. ¿La razón? que se trató de una especie de chiste local.

Foto: Queen

Los integrantes de Queen se vistieron de amas de casa para parodiar a una telenovela muy famosa en Reino Unido llamada ‘Coronation Street’. Eso lo entendió el público inglés, pero no el norteamericano, donde canales de televisión como MTV prohibieron su difusión.

Y es que en dicho país (y en varios del Continente Americano) el video de “I Want To Break Free” fue tomado como una declaración de homosexualidad por parte de Mercury.

4.- All The Lovers- Kylie Minogue

Kylie Minogue es una de las artistas pop más relevantes, a nivel mundial, de los últimos años y se sabe muy bien que gran parte de su fanbase la conforman integrantes de la comunidad LGBT+.

En 2020 y como el primer sencillo de su undécimo álbum, Aphrodite, la cantautora australiana lanzó “All the Lovers” que habla del amor que una persona puede tener a otra al punto de sentir que no se le puede comparar con alguien más.

El video, donde vemos una especie de flashmob de gente en ropa interior, fue tomado como una referencia a que el amor no tiene género y todas las personas tienen derecho a disfrutarlo libremente.

5.- Freedom! ’90- George Michael

En los años 90, una época después de que se separara de la banda Wham!, George Michael estrenó la canción “Freedom! ’90”, que en ese entonces muchos tomaron como una “salida del clóset” por parte del músico británico, pues la letra justamente habla de eso.

Probablemente por la mentalidad de la gente en la época, George Michael negó esas suposiciones y dijo que la canción en realidad hablaba de sus sentimientos sobre querer dejar su pasado con Wham! atrás y convertirse en un solista reconocido por su propio trabajo.

No sabemos si la gente lo creyó, pero lo que sí se supo fue que esta canción se convirtió en un himno para muchos jóvenes homosexuales. Sobre todo después de que el propio George Michael se declarara abiertamente gay.

6.- Dancing on my Own- Robyn

Un himno para la comunidad LGBT+ e incluso para toda una generación. En 2010 la cantante sueca, Robyn, lanzó esta rola en donde nos contaba sobre una mujer que estaba en la esquina de un club viendo a su ex bailar con otra mujer.

Contrario a lo que pensaríamos, el personaje principal de la rola lo está dando todo en la pista de baile, así que es una especie de canción de empoderamiento que, según la misma Robyn, está inspirado en himnos de discoteca gay.

7.- Grace Kelly- MIKA

“Grace Kelly” de MIKA en realidad nació como una burla a la industria discográfica que exige a sus artistas reinventarse cada vez más con tal de ser relevantes. Algo que al cantante le pasó cuando un ejecutivo le dijo que nunca lograría vender discos porque él era “muy extraño”.

La canción, sin que él lo imaginara, fue tomada años después como un himno para la comunidad LGBT+, pues nombra los colores del arcoíris en la letra y dice que puede ser “lo que quiera ser”.

8.- Girls And Boys- Blur

Un clásico de Blur perteneciente al famoso ‘Parklife’. “Girls and Boys” está inspirada en la vida nocturna británica que Damon Albarn presenció en la ciudad de Essex, donde las fiestas se salían de control. Algo que, cabe mencionar, él nunca criticó.

La letra de la rola fue tomada como un mensaje de que las preferencias de la gente suelen ser diversas en el ámbito amoroso y sexual, cosas que no importan siempre y cuando tengas intimidad o te involucres sentimentalmente con alguien que realmente ames.

9.- We Exist- Arcade Fire

La segunda pista del Reflektor (2013) habla sobre un niño que acepta su homosexualidad y quien, durante una plática con su padre, le pregunta el porqué la gente lo trata diferente.

“En las culturas dominantes existe lo normal y todo lo demás es anormal. Es una de las tendencias más oscuras de la humanidad pensar que todos deberían encajar en un molde”, dijo el vocalista de la banda canadiense, Win Butler, en una entrevista con la revista Time Out.

El video musical seguramente lo recuerdan, pues fue protagonizado por Andrew Garfield, quien le dio vida a una mujer trans que es atacada después de visitar un bar.

10.- Girls- girl in red

Marie Ulven Ringheim, mejor conocida como Girl In Red (de quien ya les hablamos anteriormente), no sólo es una de las jóvenes promesas en el mundo del indie pop, sino que además es miembro de la comunidad LGBT+.

Girl in red siempre expresa esas emociones a través de canciones como “Girls”, donde habla abiertamente de su atracción por las mujeres y el conflicto interno que tiene al no poder gritar abiertamente su orientación sexualm, la cual ella afirma “no es una etapa”