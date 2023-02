Parasite y Squid Game (o El juego del calamar como la conocemos acá en Latinoamérica), son los dos fenómenos que han impulsado a Corea del Sur dentro de la industria del entretenimiento a nivel mundial. La primera triunfó en los Oscar del 2020, mientras que la otra hizo historia en los Emmy.

Con ello a cuestas, el mundo ha volteado a ver en los contenidos surcoreanos una buena oportunidad de encontrar historias de gran calidad. Y las hay por montones tanto que en servicios de streaming como Netflix, uno se puede encontrar varias joyitas para echar el maratón.

Por acá, sabemos que no siempre hay tiempo –y a veces ni paciencia– para checar el catálogo de la plataforma de arriba a abajo buscando algunas de estas series o películas. Así que nomás por tirar el paro, aquí enlistamos 5 contenidos de Corea del Sur que pueden ver en Netflix para pasar el rato.

Stranger

Han pasado ya algunos años desde que se estrenó Stranger (también conocida como Forest of Secrets), y sigue siendo una de las series infalibles en los conteos de contenidos surcoreanos imperdibles. No por nada The New York Times la incluyó en su lista de mejores programas televisivos del 2017 (año de su lanzamiento).

Esta es una historia de drama criminal y suspenso donde conocemos al fiscal Hwang Si-mok, un tipo innegablemente inteligente que tiene un severo problema de personalidad: después de una cirugía para corregir un problema físico, se le dificulta sentir empatía por los demás. El sujeto, que debe afrontar la investigación del asesinato de un importante empresario, al tiempo que arrastra su casi nula capacidad relacionarse con la gente, entre otras cosas.

Pronto, le es asignada la detective Yeo-yin Han, quien a pesar de ser opuesta a su nuevo compañero, le ayudara en este caso. Lo increíble de la serie es que a medida que avanza, este par descubre que detrás del asesinato, hay un mundo de corrupción inmensa en la que están envueltos desde los criminales más despreciables hasta importantes figuras de la justicia y la ley.

Chief of Staff

Antes de alcanzar la fama internacional con El juego del calamar, Lee Jung-Jae tuvo una actuación destacada en la serie Chief of Staff. Si ustedes son amantes de los dramas políticos intensos, entonces esta serie es para ustedes.

Lanzada en 2019, esta serie nos presenta a Jang Tae Joon, un ambicioso miembro de una asamblea política que utiliza su astucia para influir en las decisiones que toman los altos mandos de su organización. Y todo lo que hace, siempre es con el fin de desestabilizar a algunos desde enemigos hasta sus propios colaboradores, todo con el fin de ir subiendo peldaños en la escala política y obtener poder.

Night In Paradise

Night In Paradise sería como llevar una especie de John Wick con algunos detalles distintos, y sí: con un poco más de brutalidad. En esta película, un mafioso llamado Park Tae-goo recibe una oferta para unirse a una pandilla rival, pero la rechaza.

La arrogante decisión de Park, provoca que ese grupo criminal rival asesine a su familia. Así, comienza un carnicería en la que Tae-goo busca venganza y aunque cree haberla conseguido, pronto se dará cuenta que los demonios de ese pasado no han desaparecido; solo están aguardando el mejor momento para saldar finalmente su deuda de sangre, y de paso, asestarle una sorpresa que jamás hubiera imaginado.

Time to Hunt

Con una aura distópica y un despliegue de acción criminal que te mantendrá al filo del asiento, llega Time to Hunt (originalmente estrenada en el 2020). La película nos pone en el contexto de una Corea del Sur venida a menos, con un grupo de amigos que planea un atraco para conseguir el dinero que les permitirá tener una vida mejor.

Los cuatro amigos logran robarle una importante suma de dinero a una casa de apuestas. Pero con lo que no contaban, es que la gente de esa compañía iba a contratar a un peligroso asesino a sueldo que no se tentaría el corazón ni tantito para cazarlos.

Ahora, es sobrevivir o entregar el dinero… pero en cualquiera de los casos, están destinados a un futuro nada prometedor.

Sweet Home

Cuando creas que el horror ya no surte efecto en ti, nunca desconfíes de las producciones surcoreanas. Y por ello, Sweet Home es la serie ideal para aquellos que les gusta aterrorizarse aunque luego tengan pesadillas. Este show no es como tal una joya oculta pues tuvo un leve apogeo tras su estreno a finales del 2020… Pero no recibió el reconocimiento que tal vez merecía.

Y es que la historia es increíblemente tensa en todos los sentidos. Un chico llamado Cha Hyun-soo se ha mudado a un edificio casi desolado luego de que perdiera a su familia en un accidente. Y de un momento a otro, cuando él más deprimido está, el entorno cambia y algunos habitantes de su ciudad se convierten en sanguinarias criaturas de las que debe escapar junto a otras personas.

Eso sí, los efectos especiales tal vez no sean de lo mejor, pero la historia te atrapa y hay bastantes escenas grotescas que los amantes del gore amarán si no la han visto.