Las series sobre sociedades distópicas volvieron con todo este 2026 para convertirse en un plan perfecto si buscas qué ver el fin de semana. Hay variedad entre estados totalitarios, futuros tecnológicos inciertos, crisis ecológicas o mundos donde la humanidad intenta sobrevivir a lo desconocido.

La cosa es que todas estas historias utilizan escenarios extremos para hablar de problemas muy reales. Y parte de la buena noticia, es que bastantes, de las buenas, están disponibles en streaming.

The Testaments

2026

The Testaments es la secuela de The Handmaid’s Tale, una de las series sobre sociedades distópicas más populares y aclamadas de los últimos años. Esta producción nos regresa al perverso mundo de Gilead, un estado teocrático donde las mujeres carecen de autonomía y son reducidas a funciones específicas dentro de una estructura opresiva.

Lo interesante de The Testaments es que todas de las futuras “esposas” nacieron dentro de la propia república. El único vínculo que tienen con el mundo exterior son las llamadas “perlas”, jóvenes provenientes de fuera de Gilead que son llevadas mediante engaños o manipulación para convertirse en futuras esposas, criadas o marthas.

The Testaments está disponible en Disney+.

The Leftovers

2014-2017

The Leftovers está catalogada como una de las mejores producciones en la historia de la televisión. Y sí, no hablamos de ella tanto como deberíamos.

La serie nos presenta un mundo en el que el 2 por ciento de la población desaparece de manera repentina. Nadie sabe cómo ni por qué. A partir de ese momento, la sociedad debe replantear su existencia mientras enfrenta una crisis emocional y espiritual marcada por la incertidumbre.

¿Qué pasó con los desaparecidos?, ¿volverán?, ¿podría repetirse? La ansiedad colectiva y el duelo por una pérdida sin explicación convierten a The Leftovers en una de las exploraciones más complejas sobre la condición humana.

The Leftovers está disponible en HBO Max.

Watchmen

2019

Y hablando de The Leftovers, nuestra siguiente recomendación para ver este fin de semana comparte al mismo creador: Damon Lindelof. La adaptación de Watchmen es una de las cosas más impresionantes que se han hecho para televisión.

Y eso se debe, en parte, a que nunca intentó adaptar directamente la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. En lugar de eso, decidió expandir ese universo varias décadas después de la historia original, incorporando nuevos personajes y recuperando algunos de los más emblemáticos.

El resultado es extraordinario. Regina King lidera un elenco espectacular junto a Jeremy Irons en una temporada que consigue algo muy difícil: contar una historia completamente nueva sin traicionar el espíritu del material original. Una joya absoluta.

Watchmen está disponible en HBO Max.

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Silo

2023-2026

Cualquier cosa que tenga a Rebecca Ferguson como protagonista merece una oportunidad. Por eso Silo es una de las mejores series sobre sociedades distópicas para ver este fin de semana. Y lo mejor es que llegan justo a tiempo, porque la tercera temporada está a punto de estrenarse.

La serie nos lleva a un mundo en donde la superficie de la Tierra se ha vuelto tan tóxica (ecológica o humanamente hablando) que las personas están obligadas a vivir dentro de una gigantesca instalación subterránea.

Rebecca Ferguson en ‘Silo’ / Foto: Apple TV

Como suele suceder en este tipo de sociedades, el poder se distribuye de manera desigual: mientras más abajo viven las personas, menos privilegios tienen. Lo irónico es que los niveles inferiores son los responsables de mantener funcionando toda la estructura.

Cuando una serie de crímenes comienza a alterar el orden establecido, Juliette deberá subir de a poco en el silo para descubrir qué secretos apenas mantienen a la humanidad.

Silo está disponible en Apple TV+.

Ergo Proxy

2006

Decidimos incluir Ergo Proxy porque sigue siendo relativamente fácil encontrarla y porque enriquece muchísimo cualquier lista de series sobre sociedades distópicas.

Como seguramente ya imaginaron, se trata de un anime que combina ciencia ficción, filosofía y tecnología para explorar algunos de los dilemas más inquietantes sobre el futuro de la humanidad. La historia nos sitúa en un mundo devastado por una crisis ecológica, donde los humanos sobreviven en cápsulas cerradas con ayuda de androides.

El problema aparece cuando esos robots “enferman” y adquieren conciencia. ¿Se trata de una falla técnica?, ¿de una evolución natural?, ¿de un plan siniestro?

Ergo Proxy está disponible en YouTube. Aquí abajo se las dejamos: