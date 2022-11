De la variada filmografía de Nicolas Winding Refn, destaca un filme que no sólo replanteó los thrillers de acción y neo-noir, sino que perfiló el aspecto musical (en el score y el soundtrack) a un nivel de relación con las audiencias que pocas veces se había visto. Por supuesto que hablamos de Drive con Ryan Gosling.

La película se estrenó en el Festival de Cannes en 2011 y recibió, dicen, una ovación de 15 minutos. Sabemos lo que significa el aplausómetro actualmente; pero la realidad Drive superó el protocolo del festival francés y se convirtió en un éxito entre las audiencias que, con el tiempo, suma más y más fanáticos.

Ryan gosling y Carey Mulligan como Driver e Irene en ‘Drive’ / Foto: FilmDistrict

En parte, y como lo comentábamos, eso se debe a la música, cuyo score corrió a cargo de Cliff Martinez, y un soundtrack que sumó a alguas de las bandas y dúos más innovadores del italo disco y el synth pop como Chromatics o Kavinsky, quien lideró las listas de popularidad gracias a la presencia de “Nightcall”.

Así que para hablar de esta película genial, a propósito de la próxima vista de Kavinsky al Corona Capital 2022 de la Ciudad de México, por acá les contamos algunos datos fascinantes de la construcción de Drive, su producción, desarrollo y la música.

Póster de ‘Drive’ / Foto: IMdB

Está basada en una novela

Drive está basada en la novela homónima de James Sallis publicada en 2006. La premisa tanto de la obra escrita como de la cinta, se mantiene al presentarnos a un conductor conocido como Driver, que trabaja en Hollywood como doble de acción especializado en autos, y de noche trabaja como chófer de criminales durante atracos.

La novela es extensa en cuanto a las reflexiones que se hacen alrededor del personaje y la cronología que sigue. Por lo que la adaptación y el guion de Nicolas Winding Refn y Hossein Amini dejó fuera algunos elementos del pasado de Driver que si bien no afectan la historia y su desarrollo en la cinta, son interesantes.

Driver es un doble de acción y un chófer de criminales en ‘Drive’ / Foto: FilmDistrict

Por ejemplo, en la novela se revela que el padre de Driver era un ladrón de poca monta, el cual fue asesinado por su madre durante una pelea. Esto hizo que el protagonista fuera enviado a una casa de acogida donde desarrolló su amor por los coches. Se narra un episodio en el que a los 16 años, roba el coche de sus padres adoptivos y huye.

Esas son algunas partes que se dejaron fuera para la película. Pero en realidad, hubo algunos cambios, y quizá el más considerable es el del personaje de Irene, interpretado en la cinta por Carey Mulligan. En el libro, Irene es una mujer latina, pero la intención de Refn al contratar a Carey, fue su imagen inocente.

¿Hugh Jackman como Driver?

Nicolas Winding Refn quería filmar una película en Hollywood junto a Harrison Ford, por lo que voló a Los Angeles para encontrarse con el actor, y de paso, tener una junta con Ryan Gosling para hablar de un posible proyecto. La reunión salió muy mal porque Refn estaba enfermo, y Gosling se vio obligado a llevarlo a su hotel de regreso.

Dicen que mientras estaban en el tránsito, sonó la rola “Can’t Fight This Feeling” de REO Speedwagon, el director comenzó a cantar y entre lágrimas, le contó la premisa simple de una cinta: la historia de un conductor cuya manera de liberarse, emocionalmente hablando, fuera a través de la música. Gosling aceptó de manera inmediata.

Años antes de esto, Universal había compardo los derechos de Drive, y en un primer intento de llevarlo a la pantalla, se consideró a Neil Marshall para dirigirla y a Hugh Jackman para protagonizarla. Pero pronto, el actor australiano se bajó del barco y todo se fue por la borda. Fue hasta la llegada de Refn y Gosling, que el proyecto tomó forma y se convirtió en una realidad.

Driver en ‘Drive’ / Foto: FilmDistrict

Las influencias musicales del score

El score y el soundtrack es una de las partes más destacadas de Drive, y una de las razones por las cuales la cinta fue un éxito y se convirtió en un título de culto. Tanto el director como Ryan Gosling se involucraron con el score al invitar a una persona en específico para hacerse cargo.

Johnny Jewel estaba de gira con Glass Candy y Chromatics cuando a uno de sus shows en Los Angeles, fueron Nicolas Winding Refn y Golsing para invitarlo a que trabajara en el score de la película. Ahora bien. Jewel ya había colaborado con Refn en la música de Bronson de 2008 con Tom Hardy.

Ryan Gosling como Driver en ‘Drive’ / Foto: FilmDistrict

El primer acercamiento se dio dos semanas antes de que comenzaran a filmar. Jewel ha dicho en entrevistas que la intención del score de Drive era emular en sonidos el imaginario visual de la filmografía de Dario Argento, conocido por ser uno de los cineastas más destacados del cine giallo entre filmes como Suspiria o Inferno. Esto se logró tomando como base las colaboraciones del directo italiano con Goblin.

Finalmente, el score en el que trabajó Johhny Jewel no llegó al corte final de la cinta. Y por eso razón trajeron a Cliff Martinez para que terminara lo que Jewel había empezado. Martinez continuó colaborando con Refn en filmes como Only God Forgives y The Neon Demon.

Gaspar Noé, el maestro de las cabezas aplastadas

Una de las escenas más icónicas de Drive, es la del elevador. Driver se encuentra con Irene, a quien le revela que la muerte de Standard está relacionada con una deuda que acumuló en su tiempo de prisión. Driver le cuenta que él quiso ayudarlo en el atraco, pero que las cosas salieron mal.

Es así como uno de los hombres de Nino, el “traidor”, llega al edificio, y ambos se meten al elevador. Driver se da cuenta que el sujeto tiene la intención de hacerles daño, por lo que mueve a Irene hacia atrás, le da un beso y comienza a pelear con el sujeto, quien termina con la cabeza aplastada.

Carey Mulligan y Ryan Gosling en la escena del elevador de ‘Drive’ / Foto: FilmDistrict

La escena es sumanente tierna, pero de esa dulzura se desprende una de las secuencias más violentas del filme. Todo esto sucede mientras se escucha “Wrong Floor” y “Skull Crushing” de Cliff Martinez.

Pues bien. Para que esto se lograra de manera exitosa, Nicolas Winding Refn buscó al director argentino Gaspar Noé para que le diera consejos de cómo crear una escena en la que se aplastara una cabeza. ¿Por qué con él? Porque Noé es el responsable de Irreversible.

En Irreversible, mientras Marcus y Pierre buscan al responsable del ataque contra Alex, entran al Rectum donde este segundo ataca a un hombre con un extintor y le destroza la cabeza. Refn buscó a Noé para que le ayudara a lograr una escena tan impactante como convicente para Drive.

La incursión de Kavinsky en el soundtrack

Como mencionamos, el score de Drive corrió a cargo, al final, de Cliff Martinez. Pero también se integraron algunas rolas de bandas synth para apegarse lo más posible a la primera idea del director de crear música con base en sintetizador que fuera más de electrónica que instrumental.

Como Jewel formó parte del primer plan, entonces se agregó al soundtrack la rola “Tick of the Clock” de Chromatics y “Under Your Spell” de Desire, bandas que él mismo fundó. Sin embargo, no fueron las únicas rolas, también podemos escuchar “Oh My Love” de Riz Ortolani con Katyna Ranieri, “A Real Hero” de Collage con Electric Youth y la más popular: “Nightcall” de Kavinsky con Lovefoxx .

“Nightcall” fue un single de Kavinsky de 2010 producido por los integrantes de Daft Punk, y el cual se agregó al disco OutRun de 2013. La canción destacó del resto a partir de que fue la elegida para los créditos iniciales de la película, tras el prólogo (Driver se encuentra de noche trabajando con un par de ladrones a quien debe llevar a un estacionamiento).

“Tick of the Clock” de Chromatics

“Nightcall” de Kavinsky con Lovefoxx

“Under Your Spell” de Desire

“Oh My Love” de Riz Ortolani con Katyna Ranieri

“A Real Hero” de Collage con Electric Youth