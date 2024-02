Lo que necesitas saber: A lo largo de los años, han pasado cosas raras en los premios de la Academia. Es por eso que acá repasamos historias oscuras de los Oscar.

Definitivamente, los premios Oscar es uno de los evento más importante y prestigiosos del mundo. Todos en la industria cinematográfica (e incluso nosotros los simples mortales) desean estar en esta ceremonia e incluso llevarse una estatuilla, donde se reconoce el trabajo y la excelencia en el séptimo arte.

Sin embargo, han ocurrido momentos bastante incómodos e incluso “oscuros” que nos hacen pensar que estamos mejor así, sin codearnos con todas esas estrellas. Y es que para nadie es un secreto que en la premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se han dado instantes que pasaron a los libros de historia por lo infames y raros que fueron.

Imagen del premio Oscar/Foto: Getty Images

Repasemos algunas historias oscuras en la ceremonia de los premios Oscar

Y es que más allá de los discursos emotivos y momentos icónicos, en la ceremonia de los premios Oscar ha pasado de todo. Desde errores al momento de anunciar a los ganadores, pasando por agresiones e incluso otras cosas un tanto más turbias. De plano, se han visto muchas situaciones que no estaban dentro del guión.

Es por eso que acá nos dimos a la tarea de recordar algunos momentos “oscuros” e historias controversiales que mancharon por completo varias de las premiaciones de la Academia de Hollywood. Así que tomen asiento, prepárense unas palomitas y pónganse cómodos, porque el chismecito se va a poner bueno.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar/ Foto: Getty Images

Marlon Brando rechazando el premio a mejor actor en 1973

Una de las primeras polémicas que se vio en los premios Oscar se dio en la ceremonia de 1973, cuando Marlon Brando se negó a aceptar su premio Mejor Actor por interpretar a Vito Corleone El Padrino. El actor rechazó el reconocimiento a manera de protesta ante el problema de la representación de las personas nativo americanas en el cine y Hollywood.

Brando no solo no estuvo presente en la ceremonia, en su lugar envió a Sacheen Littlefeather, un activista y actriz nativo americana, para rechazar el premio, lo que provocó una respuesta mixta por parte de los presentes (en su mayoría, abucheos). Sin embargo, este momento no acabó ahí, ya que la cosa se puso más tensa en backstage.

Tiempo después, Littlefeather declaró que los guardias de seguridad detuvieron a John Wayne porque intentaba atacarla. Por su parte, Clint Eastwood también se burló de ella y Marlon Brando diciendo que “presentaría [un] premio en nombre de todos los vaqueros filmados en todos los westerns de John Ford a lo largo de los años”. El discurso que esta actriz dio en los premios Oscar de 1973 fue respetuoso, lo que hizo que la burla y el peligro que enfrentó luego de esto fueran aún más preocupantes.

Adrien Brody besando sin consentimiento a Halle Berry en los Oscar de 2003

Tan solo un año después de ganar el Oscar, Halle Berry regresó para presentar el premio al Mejor Actor. Después de anunciar a Adrien Brody como el ganador por su papel en El pianista, el actor subió muy emocionado al escenario y en el momento, se le hizo fácil besar como si nada a Berry, sin previo aviso o consentimiento.

Aunque podría “justificarse” la acción de Brody, con toda la euforia después de llevarse el premio más importante que puede conseguir un actor, la realidad es que lo que pasó sorprendió y confundió a Halle. En entrevista con Andy Cohen en 2017, la actriz declaró lo siguiente: “Pensé, ‘¡¿qué carajo está pasando ?!”. Y es que el beso de Adrien no fue consensuado y, mirándolo en retrospectiva, fue algo poco acertado. Es por eso que ha pasado a la historia como uno de los momentos más extraños e impactantes dentro de los Oscar.

Roman Polanski ganando el Oscar a Mejor Director en 2003

Vaya que el 2003 fue un año oscuro para los Oscar. Por si no fuera suficiente el impactante momento de Adrien Brody con Halle Berry, en esa misma edición de la máxima ceremonia de Hollywood ocurrió otro instante que dejó a todos con la boca abierta. Se sabe que la Academia suele ser un tanto correcta y conservadora, pero en el pasado hicieron excepciones, como cuando le dieron el premio a Mejor Director a Roman Polanski.

Después del trágico asesinato de su esposa, Sharon Tate, la controversia siguió al cineasta. En 1977, luego de ser arrestado por drogar y violar a una joven, Polanski se declaró culpable del cargo de relaciones sexuales ilegales con una menor. Sin embargo, antes de que pudiera ser sentenciado, huyó a París para evitar la cárcel. Desde el extranjero, continuó con su carrera como director.

Finalmente, en 2003 la Academia lo nominó al Oscar a Mejor Director por El pianista y al final, Roman Polanski se quedó con la estatuilla dorada pero no pudo aceptarlo debido a que no puede regresar a Estados Unidos por sus problemas con la ley. Así que como imaginarán, todo se puso un tanto incómodo.

Si bien desde entonces, expulsaron a Polanski del gremio y crearon un código de conducta para sus miembros a raíz de numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada en la industria del entretenimiento, la victoria del director hizo evidente que Hollywood a veces se hacía de la vista gorda y dejaba pasar las malas acciones de algunas figuras importantes.

La falta de nominados afrodescendientes durante dos años consecutivos en los Oscar

Después de que se dieron a conocer los nominados a la edición 87 de los premios Oscar (que se llevó a cabo en 2015), muchos se dieron cuenta de que la gran mayoría de los nombres considerados en las categorías principales eran de ascendencia caucásica. Todo esto inició una conversación en internet sobre la falta de diversidad en Hollywood y el encubrimiento de la Academia ante esta situación.

Gracias a este descubrimiento, nacieron los hashtags “#OscarsSoWhite” y “#WhiteOscars”, que estuvieron en el centro de un enorme movimiento en las benditas redes sociales. Esto, a su vez, generó llamados para que la Academia hiciera ajustes para ser más diversa y representar mejor a todas las personas que trabajan en la industria cinematográfica. Y tras todas las críticas, se pensó que se tomarían esos comentarios muy en serio.

Sin embargo, para los siguientes premios Oscar de 2016, la Academia repitió los errores del año anterior: los 20 actores y cuatro de los cinco directores eran caucásicos. Esto llevó a un boicot a la ceremonia encabezado por Jada Pinkett Smith y el director Spike Lee. Desde su trinchera, Chris Rock –quien fue el presentador de esa edición– también se sumó a esta protesta, pues hizo un chiste sobre la falta de diversidad dentro de la ceremonia que dejó a muchos con la boca abierta.

Definitivamente, este es uno de los ejemplos más obvios de que la diversidad no estaba en las prioridades de la Academia de Hollywood. Y aunque han tratado de cambiar eso y tomar muy en cuenta este punto dentro de los Oscar, la verdad es que todavía les falta mucho para poder hablar de una verdadera inclusión en la máxima fiesta del cine.

Y el Oscar es para… ‘La La Land’. Ah no, ‘Moonlight’

Es tiempo de repasar uno de los momentos más controversiales en la historia de los Oscar y que de plano, nadie podía creer. Como ocurre con cualquier show en vivo, siempre es probable que haya alguna confusión en los premios de la Academia, pero el error de la edición de 2017 sigue vivo y en la mente de millones de personas de todo el mundo (aunque no sean tan cinéfilos).

Después de presentar a los nominados a la Mejor Película, Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron con bombo y platillo que La La Land era la ganadora. Emma Stone, Ryan Gosling, Damien Chazelle y todo el equipo de la cinta subieron al escenario para recibir el reconocimiento y festejar este logro. Pero fueron los propios productores los que se dieron cuenta de que había un error mientras daban su discurso de aceptación.

En realidad, Moonlight era la cinta que se llevaba el premio Oscar a Mejor Película de 2017, ante la sorpresa de todos los presentes. La falla se aclaró, pero el error se convirtió en uno de los contratiempos más grandes, incómodos y memorables en la historia de la ceremonia. Si bien puede que no haya sido el momento más oscuro o impactante, fue algo completamente inesperado, confuso y vergonzoso para todos los involucrados.

La cachetada de Wil Smith a Chris Rock en los Oscar de 2022

Para cerrar con broche de oro con esta lista de momentos oscuros de los Oscar, es hora de hablar de algo que todavía tenemos fresco, pues sucedió en la edición 2022 de los premios de la Academia. Luego de unirse para boicotear la ceremonia de 2016, Chris Rock y Jada Pinkett Smith fueron los protagonistas de un instante que de plano nos dejó con la boca abierta, pues no creíamos lo que estaba pasando.

Después de que Rock hiciera una broma sobre la condición de Pinkett Smith, Will Smith subió al escenario y cacheteó al comendiante en la cara, impactando tanto a los asistentes como a los que lo vimos en vivo en televisión. Por si esto no fuera suficiente, Will regresó a su asiento completamente enojado y soltando un montón de groserías sin importar que lo estaban grabando.

Lo más irónico de todo esto fue que minutos después, Will Smith Smith se ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel en King Richard. Durante su discurso de aceptación –además de llorar a moco tendido– se disculpó con todos (excepto Chris Rock) por el momento que protagonizó. Sin embargo, sus acciones trajeron consecuencias, ya que le prohibieron asistir a eventos de la Academia por una década y se echó encima a la industria. De plano, esto fue algo completamente inesperado y que ensució esa edición de la ceremonia.

Te puede interesar